Les fêtes de Noël et de fin d’année approchent à grands pas, et c’est aussi le cas pour les prochains smartphones de Samsung. Succédant aux Galaxy S23, le géant coréen prévoit de lancer sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Galaxy S24. Mais alors que le monde de la téléphonie mobile les attend en janvier 2024, des fuites ont dévoilé des informations cruciales concernant les Samsung Galaxy S24 et les S24 Ultra. Visuel, fiche technique… on vous dit tout dans cet article.

La gamme Samsung Galaxy S24 en quelques mots

Comme chaque année, Samsung dévoile sa nouvelle gamme de smartphones premium sur le marché. L’édition 2024 portera le nom de Samsung Galaxy S24, proposée en 3 déclinaisons :

Le Galaxy S24

Le Galaxy S24+

Le Galaxy S24 Ultra

Coloris et stockage

Grâce au leaker Revegnus (@Tech_Reve sur X), nous avons un aperçu de ce qui semble être les différents coloris des Galaxy S24. La prochaine gamme de smartphones de Samsung serait donc disponible sous quatre coloris : noir, gris, violet et jaune. Bien sûr, ce ne sont que des suppositions. Nous en aurons peut-être d’autres couleurs au moment de la sortie des smartphones.

Le Samsung Galaxy S24 propose également entre 8 et 12 Go de RAM et 128 à 512 Go de stockage selon le modèle que vous choisirez. Ci-dessous les détails :

Samsung Galaxy S24 : 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage

Samsung Galaxy S24 Plus : 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage

Samsung Galaxy S24 Ultra : 12 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage

Design

C’est là où les leakers ont frappé fort. Que ce soit le Samsung S24, S24 plus ou S24 Ultra, ces derniers n’y allaient pas de main morte. On peut comprendre cela rien qu’en voyant les visuels et quelques fiches techniques croustillantes. Des informations dignes d’une présentation officielle de Samsung, que nous avons le plaisir de vous révéler dans cet article.

(source : Android Headlines)

Une flopée d’images recueillies sur Twitter révèlent alors des smartphones plats au design épuré. La ressemblance des S24 avec les S23 est assez prononcée, avec ses coins arrondis et sa face avant plate. Les boutons d’alimentation et de volume à droite de l’appareil sont également plus aplatis.

Les modules d’appareils photo sur le dos des Galaxy S24 restent également similaires à ceux de leurs prédécesseurs. Nous avons donc les trois capteurs dépassant individuellement du panneau arrière sur le S24 et S24 Plus. Le flash LED se trouve à côté de la colonne de l’appareil photo, entre les deux premiers capteurs. Quant au Galaxy Ultra, il comporte un quatrième capteur photo et un capteur autofocus.

Le Samsung Galaxy S24 conserve le même langage de conception que celui des Galaxy S23. La taille des téléphones n’a pas non plus été modifiée. On retrouve 6,2 pouces pour le Galaxy S24, 6,7 pouces pour le Galaxy S24+ et 6,8 pouces pour la version Ultra. Côté matériau, la firme coréenne reste sur de l’Armor Aluminium pour la carrosserie des Galaxy S24 et S24+. En revanche, le Samsung S24 Ultra sera équipé d’une coque en titane. Le but est de rivaliser avec le géant à la pomme croquée. Selon la rumeur, elle serait beaucoup plus résistante que celle de l’iPhone 15 Pro. Il faudra cependant le confirmer une fois le smartphone entre nos mains.

Fiche technique

Maintenant, c’est au tour du célèbre leaker Evan Blass (@evleaks sur X) de nous régaler en dévoilant la fiche technique de tous les Samsung Galaxy S24. Malheureusement, ce dernier est victime d’une violation des droits d’auteur en publiant la photo, et sa publication a été désactivée. Néanmoins, nous avons pu télécharger ladite photo avant qu’elle ne disparaisse, et grâce à elle, nous avons pu recueillir des informations cruciales.

Le Samsung Galaxy S24 serait alors doté d’une dalle Dynamic AMOLED FHD+ de 6,2 pouces. Le Galaxy S24+ embarque un écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+. Quant au S24 Ultra, nous avons un écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces avec la même résolution que le S23+. Les trois dalles peuvent atteindre une luminosité de 2 600 nits, idéal pour une utilisation en plein soleil.

Côté appareil photo, le Galaxy S24 et le S24+ comportent un capteur de 50 MP. Le Galaxy S24 Ultra sera équipé d’un appareil photo de 200 Mpx, le même que celui du Samsung Galaxy S23 Ultra. La grande nouveauté de cette année viendrait sans doute du côté logiciel, car Samsung promet une IA plus développée pour le traitement des photos ainsi que les retouches vidéo. Chaque téléphone peut prendre en charge la vidéo 8K, avec un téléobjectif allant de 3x à 10 pour le S24 Ultra.

La gamme S24 utilise le nouveau SoC de Samsung, le puissant Snapdragon 8 Gen 3. Comme cité ci-haut, le géant coréen propose entre 8 et 12 Go de RAM et 128 à 512 Go de stockage, selon le modèle de smartphone choisi. Le tout est alimenté par une batterie de 4 000 mAh pour le S24, contre 4 900 mAh et 5 000 mAh pour le S24+ et le S24 Ultra, respectivement.

Date de sortie et prix

Selon l’habitude de Samsung, la sortie des smartphones de la firme a lieu au cours du premier ou du deuxième mois de l’année. Mais si l’on croit aux fuites, les premiers modèles du Galaxy S24 verront le jour le 17 janvier 2024. Quant au prix, c’est encore un mystère, mais nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article quand nous aurons du nouveau. Pensez à revenir plus souvent !

