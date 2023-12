Les avancées technologiques dans le domaine des processeurs mobiles ont atteint de nouveaux sommets avec la récente annonce du Snapdragon 8 Gen 3. Ce processeur nouvelle génération de Qualcomm promet une puissance brute, promettant ainsi de redéfinir l’expérience utilisateur sur les smartphones Android. Mais pas que : son IA générative intégrée va, semble-t-il, rendre nos smartphones encore plus « intelligents » que d’habitude. Découvrons ensemble les changements notables qui accompagneront le Snapdragon 8 Gen 3, prévu équiper les téléphones haut de gamme de 2024.

Snapdragon 8 Gen 3 : la fiche technique

Sorti le 15 novembre 2023, le Snapdragon 8 Gen 3 est le dernier-né des processeurs mobiles de Qualcomm. C’est une puce ultra-performante qui repousse les limites de la puissance de calcul sur les smartphones. Avec sa configuration octa-core et sa nouvelle architecture CPU, ce processeur offre des performances de pointe pour les tâches les plus exigeantes. Que vous jouiez à des jeux graphiquement intensifs ou que vous exécutiez plusieurs applications gourmandes en ressources, le Snapdragon 8 Gen 3 vous promet une expérience ultrarapide et fluide.

Sans plus attendre, voici la fiche technique :

Date de sortie : 11/15/2023

Architecture CPU : 1x 3.19 GHz ARM Cortex-X4 + 5x 2.96 GHz ARM Cortex-A720 + 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A520

Nombre de cœurs : 8 Kryo composés par 1 Prime Cortex-X4, 5 Gold et 2 Silver

Fréquence processeur‎ : jusqu’à 3,3 GHz

Finesse de gravure : 4 nm

GPU : Adreno 750

Mémoire : 24 GB

Modem : Snapdragon X75

Vitesse d’upload : 2500 Mbit/s

En termes de nouveautés, le Snapdragon 8 Gen 3 est doté d’une architecture CPU en 1+5+2. Le Cortex X4, le plus puissant du CPU, va exécuter les tâches gourmandes en ressources telles que les montages vidéo, les retouches photo en haute résolution ou encore le multitâche. Les cinq Cortex-A720 serviront à gérer les tâches les plus courantes, tandis que les deux cœurs Cortex-A520 vont assurer le bon fonctionnement du système pour les tâches de fond.

En bref, le Snapdragon 8 Gen 3 révolutionnera l’expérience utilisateur sur les smartphones haut de gamme qu’il va équiper. Il offrira des performances inégalables dans les tâches du quotidien, notamment la navigation, la photographie, les jeux et l’audio-vidéo.

Une Intelligence Artificielle renforcée

Toutefois, même si le Snapdragon 8 Gen 3 est une petite bête de puissance, ce n’est pas cela qui le propulse sur le haut du podium. Il doit sa notoriété grâce à la montée en puissance de l’intelligence artificielle avec laquelle il est nativement compatible. Avec son moteur IA de nouvelle génération, ce processeur offre des capacités d’apprentissage impressionnantes. Cela se traduit par une optimisation intelligente des performances du téléphone, une amélioration de la qualité des photos, ainsi qu’une gestion plus efficace de la consommation d’énergie.

L’intégration de cette Intelligence Artificielle générative dans le processeur lui vaudra un rôle d’assistant virtuel au quotidien. Compatible avec le Llama 2 de Meta, il peut traiter des tâches complexes via les commandes vocales, mais aussi via des images et de textes.

Rendez-vous compte ? Par le biais de l’IA, le Snapdragon 8 Gen 3 peut gérer jusqu’à 7 milliards de paramètres, et avec une simple demande, il peut générer une réponse allant jusqu’à 20 mots (avec sens, s’il vous plaît) par seconde. Impressionnant !

En plus de son rôle d’assistant virtuel, cette Intelligence Artificielle servira également de contrôleur d’énergie. Elle va « adapter » votre smartphone à l’environnement dans lequel vous vous trouvez, afin de consommer le moins d’énergie possible. Par exemple, si vous utilisez votre téléphone dans une pièce sans WiFi et bien lumineuse, l’IA va baisser automatiquement la luminosité de l’écran et désactiver les connectivités inutiles.

Petit bonus : elle peut aussi générer une réduction de bruit active si vous effectuez un appel dans un environnement un peu bruyant. Autant dire que, pour une IA, elle va rendre vraiment votre smartphone plus intelligent. Mais VRAIMENT.

Une révolution dans le domaine de la photographie mobile

Grâce à cette IA générative, les capacités photographiques du Snapdragon 8 Gen 3 sont tout simplement révolutionnaires. À l’image de Dall-E ou encore Midjourney, e processeur peut créer, améliorer et modifier vos photos.

Dans le cas concret, vous pouvez par exemple « étendre » un cliché, en générant un paysage à partir d’une photo prise en mode portrait. Cette fonctionnalité, communément appelée Photo expansion en anglais, révolutionnera à coup sûr la phonographie dans les années à venir. Plus besoin d’aller sur Photoshop et d’exécuter des opérations complexes : en moins d’une seconde, vous avez une photo en mode grand-angle !

L’autre nouveauté apportée par le Snapdragon 8 Gen 3 dans le domaine de phonographie est l’authenticité. Certes, avec l’IA générative, vous pourrez créer des photos uniques à partir de petits bouts de clichés. Mais cela a également son revers : les fausses photos inonderont la toile dans les mois à venir.

Conscient de cela, Qualcomm a implanté dans son processeur un « authentificateur numérique » appelé appelé CP2A. Ce dernier va créer des signatures numériques inviolables sur les photos, approuvant ainsi son authenticité. En gos, si vous voyez la signature sur une photo, cela signifie qu’aucune IA ne l’a « retouché ». Une approche pleine de transparence dont on acclame fortement.

Mais ce n’est pas tout. Grâce à son ISP (processeur de signal d’image) amélioré, ce processeur permet de capturer des photos et des vidéos d’une qualité exceptionnelle, même dans des conditions de faible luminosité.

Les fonctionnalités avancées de traitement d’image offrent des résultats époustouflants, transformant chaque instant capturé en une véritable œuvre d’art visuelle. Rajoutez à cela la capacité de supprimer une personne en photo et en vidéo, pour garantir un contenu exceptionnel pour vos réseaux sociaux. Une fonctionnalité qui est possible grâce au partenariat avec la célèbre société de développement de logiciels d’imagerie photo et vidéo ArcSoft.

Des graphismes immersifs au menu

Les amateurs de jeux et les passionnés de multimédia seront également ravis de la qualité graphique exceptionnelle offerte par le Snapdragon 8 Gen 3. Grâce à son GPU Adreno 750, il prend en charge les dernières normes graphiques dans l’industrie vidéoludique. Il offre alors des images nettes, des couleurs éclatantes et des taux de rafraîchissement élevés, garantissant ainsi un confort optimal pour les amateurs de jeux gourmands comme Fortnite ou Genshin Impact.

En guise d’exemple, voici quelques framerates enregistrées sur les jeux les plus populaires (et les plus gourmands) du moment :

PUBG : Mobile : 144 fps

Call of Duty: Mobile : 144 fps

Fortnite : 60 fps

Genshin Impact : 60 fps

Grâce au GPU Adreno 750, les joueurs les plus invétérés d’entre nous peuvent profiter d’une expérience visuelle incomparable sur leur smartphone.

Une connectivité avancée

Le Snapdragon 8 Gen 3 repousse les limites de la connectivité mobile. Avec la prise en charge de la 5G, vous pouvez profiter de téléchargements ultrarapides, d’une diffusion vidéo sans saccades et d’une expérience de jeu en ligne fluide. Équipé du routeur FastConnect 7800, le processeur est compatible WiFi 7 MiMo, Bluetooth 5.4 et Snapdragon Sound. Il ajoute une couche supplémentaire de rapidité aux transferts de données sans fil, offrant ainsi une expérience connectée inégalée.

Enfin, sur le plan audio/vidéo, le Snapdragon 8 Gen 3 assure une compatibilité avec les écrans 4K 60 fps et Full HD+ 144 Hz. Vous pouvez également brancher votre appareil à des écrans externes 8K à 30 fps et Full HD+ de 240 fps. La compatibilité native HDR10+, HLG et Dolby Vision vous offrira le maximum de qualité vidéo pour une visualisation optimale.

Conclusion

En conclusion, le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm élève la barre en matière de performances mobiles. Avec des avancées significatives dans la puissance de calcul, l’intelligence artificielle, les graphismes, la connectivité et la photographie, ce processeur redéfinit ce à quoi nous pouvons nous attendre de nos smartphones. Préparez-vous à une expérience mobile réinventée avec le Snapdragon 8 Gen 3 dans les prochaines années, car il promet de repousser les limites de ce que nos smartphones peuvent accomplir !

Voici une vidéo de la benchmark de la nouvelle puce de Qualcomm :

