Plus question de rester à la traîne par rapport à la concurrence ! Afin de rattraper son retard, le fabricant taïwanais MediaTek tente de s’aligner avec les géants des SoC pour smartphone tels que Qualcomm, Apple ou encore Samsung. Et pour cela, elle a présenté officiellement le MediaTek Dimensity 9300, deux semaines après le lancement du Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Il s’agit d’un puissant processeur conçu pour équiper les smartphones haut de gamme de 2024. Il apporterait également plusieurs améliorations significatives qui pourraient bien changer la donne dans la compétition acharnée avec les produits de Qualcomm, son homologue américain. Découvrons-les ensemble !

Une puissance de traitement « haut de gamme »

Habitué à équiper les smartphones d’entrée et de milieu de gamme, MediaTek vise désormais la catégorie de gamme afin de concurrencer le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Le Dimensity 9300, son processeur le plus puissant à ce jour, intègre un ensemble de huit cœurs performants qui offrent une puissance de traitement impressionnante. Les quatre cœurs ARM Cortex-X4 peuvent atteindre une fréquence de 3,25 GHz, tandis que quatre autres Cortex-A720 plafonnent à 2,0 GHz.

De plus, le processeur embarque la technique de gravure en 4 nm de troisième génération de TSMC. Il dépasse largement le Dimensity 9200, en affichant 40 % de plus en termes de puissance par rapport à son prédécesseur. La mémoire cache de 18 Mo promet également des performances fluides et réactives, que ce soit pour les tâches quotidiennes, les applications gourmandes en ressources ou les jeux vidéo exigeants. Et malgré cela, elle consomme 33 % d’énergie en moins, selon MediaTek. Un grand pas dans le milieu du haut de gamme pour la marque taïwanaise.

La grande nouveauté : le GPU ARM Immortalis-G720

Qui dit « haut de gamme » dit forcément « gaming » et « fluidité », et c’est là que le GPU entre en scène. Afin de pouvoir tourner à fond les jeux et les tâches gourmandes en graphisme, le MediaTek Dimensity 9300 s’équipe d’un puissant GPU : l’ARM Immortalis-G720. Premier GPU performant de la marque taïwanaise, il dispose de 12 cœurs et prend en charge le Ray Tracing. Autant dire que, si vous voulez des images détaillées et des textures réalistes dans vos jeux mobiles favoris, vous serez servis !

Selon MediaTek, l’ARM Immortalis-G720 offre une vitesse de calcul 46 % plus rapide que le GPU du Dimensity 9200+, tout en consommant 40 % moins d’énergie. De plus, en termes de performances, il dépasserait ceux de l’Adreno 750 du Snapdragon 8 Gen 3. Une information qui changera la donne dans la course aux smartphones haut de gamme en 2024.

L’amélioration de l’expérience photographique

Le MediaTek Dimensity 9300 ne se contente pas d’optimiser les performances du processeur, mais il élève également l’expérience photographique à un niveau supérieur. Équipé de l’ISP Imagiq 990, le processeur permet de capturer des clichés en RAW 18 bits et d’enregistrer des vidéos de 8 K. Si le smartphone embarque des modules photo allant jusqu’à 320 mégapixels, le MediaTek Dimensity 9300 peut les prendre en charge sans problème.

En plus de cela, le processeur offre des capacités de traitement d’image avancées pour les amateurs de phonographie. Vous aurez des clichés plus nets, avec des couleurs reflétant la réalité le plus possible, tout en gérant au mieux le niveau de luminosité. Idéal si vous aimez prendre des photos et enregistrer des vidéos en soirée.

Qualcomm n’aura qu’à bien se tenir, car son rival pointe son nez à l’horizon !

Une connectivité avancée

L’une des caractéristiques les plus marquantes du MediaTek Dimensity 9300 est sa prise en charge des récentes connectivités. Compatible 5G, ce processeur permet des vitesses de téléchargement et de téléversement ultra rapides. Il prend aussi en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, permettant ainsi une transmission de données à une vitesse impressionnante.

Enfin, le MediaTek Dimensity 9300 est compatible avec les écrans 4K 120 Hz. Couplé avec la prise en charge de l’Ultra HDR, le SoC permet un streaming vidéo en haute résolution sans latence pour une immersion totale dans les films ou les jeux.

Une Intelligence Artificielle intégrée

On ne peut plus passer de l’intelligence artificielle de nos jours, et ça, MediaTek en a conscience. Le fabricant taïwanais a donc intégré une unité de traitement dédiée à l’IA dans le Dimensity 9300, rivalisant ainsi avec les solutions de Qualcomm. Portant le nom d’APU 790, cette unité de traitement d’IA supporte des LLM (les grands modèles de langage) pouvant atteindre les 33 milliards de paramètres !

Le MediaTek Dimensity 9300 équipera les smartphones haut de gamme de 2024. La première vague arrivera sur le marché avant la fin de l’année 2023, et le Vivo X100 en fera partie.

