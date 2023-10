Le monde de la technologie évolue à un rythme effréné. Alors que de plus en plus de nos activités dépendent de la connectivité Internet, il est essentiel que nos réseaux Wi-Fi suivent le rythme. C’est là que le Wi-Fi 7 entre en scène : annoncée en 2018, cette norme de connexion sans fil sera standardisée pour mai 2024. Il est donc normal que les autres écosystèmes se préparent à son arrivée, et Microsoft et Intel ne font pas exception à la règle. Nouveau système sur puce, déploiement de Windows 12… Faisons le point.

Le Wi-Fi 7, qu’est-ce que c’est ?

Le Wi-Fi 7 est la septième génération de la technologie Wi-Fi, également connue sous le nom de 802.11be. Prévue sortie pour mai 2024, la nouvelle norme sans fil est conçue pour répondre aux besoins croissants de nos réseaux domestiques et professionnels en offrant une connectivité plus rapide, plus fiable et plus sécurisée que jamais.

Le principal objectif du Wi-Fi 7 est d’améliorer l’efficacité du réseau, de réduire les interférences et d’augmenter la capacité globale. Ces paramètres sont essentiels pour prendre en charge les appareils de plus en plus nombreux et diversifiés connectés à nos réseaux.

Quelles sont les spécifications techniques du Wi-Fi 7 ?

Une vitesse accrue :

Le Wi-Fi 7 promet d’offrir des vitesses de connexion sans précédent. Alors que le Wi-Fi 6 atteignait des débits allant jusqu’à 9,6 Gbit/s, le Wi-Fi 7 va encore plus loin en proposant des vitesses théoriques pouvant atteindre 46 Gbit/s. Cela signifie des téléchargements plus rapides, une diffusion vidéo en 8K fluide et des jeux en ligne sans latence.

Une largeur de bande améliorée

Le Wi-Fi 7 utilise une largeur de bande de 320 MHz, ce qui permet une transmission de données plus efficace. En comparaison, le Wi-Fi 6 utilisait une largeur de bande de 160 MHz. Cette augmentation de la largeur de bande garantit que de nombreux appareils peuvent coexister sur le réseau sans entraîner de congestion.

Une plus grande capacité de réception

La capacité est un aspect crucial du Wi-Fi 7, car de plus en plus d’appareils se connectent simultanément à un réseau. Cette nouvelle norme peut prendre en charge jusqu’à 16 flux spatiaux, ce qui permet une connexion fluide de plusieurs dizaines d’appareils en même temps.

Une meilleure gestion des interférences

Le Wi-Fi 7 utilise des technologies de modulation avancées, telles que la modulation 4096-QAM OFDMA Enhanced, pour améliorer la résistance aux interférences. Cela signifie une connectivité plus stable, même dans des environnements encombrés.

Une sécurité renforcée

La sécurité est une préoccupation majeure, et le Wi-Fi 7 introduit des améliorations significatives en matière de chiffrement et de protection contre les attaques. Il utilise le WPA3 pour garantir que vos données restent confidentielles et sécurisées.

Windows 12 et Wi-Fi 7 : un « nouveau rafraîchissement », selon Intel

La rumeur à propos d’une sortie de Windows 12 a été évoquée par Windows Central, dévoilant que Microsoft teste déjà un nouveau système en interne sous le nom de « Next Valley ». La firme de Redmond aurait également l’intention de livrer des versions « majeures » de Windows tous les trois ans. Et logiquement, la prochaine version sera prévue pour 2024, trois ans après la sortie de Windows 11.

La rumeur se confirme peu à peu, particulièrement lors de la conférence virtuelle Citi Global Technology Conference 2023. Durant l’évènement, le vice-président exécutif et directeur financier d’Intel David Zinsner a évoqué la sortie de sa prochaine génération de processeurs, les Meteor Lake. Elle sera épaulée par un « rafraîchissement de Windows », prévu pour 2024. Et même si cette mise à jour du système d’exploitation ne porte pas encore le nom de Windows 12, elle rend crédibles les précédentes fuites de date de sa sortie.

Ce qui est sûr, c’est que Microsoft prévoit de grands changements à Windows au cours de l’année prochaine. Le présumé Windows 12 apportera des améliorations significatives dans plusieurs domaines, notamment dans le support des Nouvelles Technologies. Microsoft pourrait intégrer une prise en charge améliorée des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, et bien sûr, le Wi-Fi 7.

En addition, Windows 12 pourrait améliorer la compatibilité avec une large gamme de dispositifs, y compris des appareils IoT et des appareils intelligents.

Cependant, il est important de noter que jusqu’à ce que Microsoft confirme officiellement le développement de Windows 12 et annonce ses caractéristiques, toutes ces spéculations demeurent des hypothèses. On vous laisse découvrir une vidéo introductive de ce que le système pourrait être :

Intel, à l’assaut du Wi-Fi 7

L’arrivée d’une nouvelle version de Windows suscite toujours des attentes et des préoccupations. Mais en attendant, Intel confirme que Windows 10 sera bien compatible Wi-Fi 7. Récemment, le célèbre fabricant de processeurs dévoile dans son site Web une fiche technique de ses deux modules Wi-Fi 7, l’Intel Wi-Fi 7 BE200 et l’Intel Wi-Fi 7 BE202. Portant les noms de codes respectifs Gale Peak 2 et Misty Peak, ces deux modules montrent bel et bien une compatibilité entre Windows 10 et le Wi-Fi 7. Il en est de même pour ceux qui utilisent Windows 11 et Linux.

En outre, Intel annonce la prochaine arrivée de sa 14 ᵉ génération de CPU Intel, nommée Meteor Lake. Ce nouveau processeur apportera son lot de nouveautés, notamment la prise en charge de l’IA, un GPU intégré ainsi qu’une finesse de gravure en 4 nm. Et bien sûr, il prendra en charge la technologie Wi-Fi 7, en équipant les prochaines générations de PC et ordinateurs portables. Si vous voulez profiter de cette petite merveille, il faudra attendre la fin de l’année 2023.

Voici la vidéo démonstrative d’Intel sur la technologie :

Qu’en est-il des autres marques ?

Hormis Intel et Microsoft, d’autres firmes travaillent dur afin de nous faire profiter de la nouvelle norme de technologie de connexion Wi-Fi 7. Le fabricant de routeurs TP-Link est d’ailleurs le premier à déployer ses produits compatibles Wi-Fi 7 sur le marché. Portant le nom de TP-Link Deco BE85, le routeur s’équipe d’un système Mesh supportant toutes les générations Wi-Fi antérieures ainsi que le prochain Wi-Fi 7. De plus, il peut offrir une connexion sans fil sans latence ni perte, même dans un environnement spacieux avec étages. De quoi nous faire profiter, même si vous vous trouvez dans votre chambre à l’étage, avec le routeur installé au rez-de-chaussée.

Les fabricants de puces pour smartphones ne sont pas non plus en reste. En 2022, Qualcomm a déjà annoncé l’arrivée de sa nouvelle puce, le FastConnect 7800. Cette dernière, compatible Wi-Fi 7, offrira un débit maximal de 5,8 Gbit/s. De son côté, MediaTek a dévoilé son SoC Dimensity 9200, adapté pour les jeux en ligne et la réalité virtuelle. Autant dire que les amateurs de jeux mobiles en ligne et de réalité virtuelle seront grassement servis en 2024 !

Une nouvelle avancée dans la technologie du réseau sans fil

Le Wi-Fi 7 s’annonce comme une avancée majeure dans le domaine des réseaux sans fil. Avec des vitesses plus rapides, une capacité accrue, une meilleure gestion des interférences et une sécurité renforcée, cette nouvelle norme apportera des améliorations significatives à nos réseaux domestiques et professionnels. Plusieurs marques comme Microsoft et Intel ont donc fait en sorte que nous puissions profiter de cette technologie à sa sortie, prévue en mai 2024. L’annonce potentielle de Windows 12, la puce Meteor Lake ne font que confirmer la nouvelle.

Mais pour l’heure, Meteor Lake est prévu seulement pour les PC fixes. Rien ne garantit que la puce va équiper les ordinateurs portables, et pourtant, la firme met déjà un avant sur ses prouesses, dont le Wi-Fi 7. Est-ce une stratégie pour lancer Meteor Lake sur PC, vu qu’Intel sera la première à le faire par rapport à ses concurrents ? Pourtant, traditionnellement, la marque est plutôt prudente.

En attendant, Intel confirme également que Windows 10 sera bien compatible Wi-Fi 7. C’est la polémique du moment : Intel le dit, mais techniquement, ce n’est pas évident. Windows 10 ne supporte même pas la bande 6 GHz du Wi-Fi 6E, alors, qu’en est-il du Wi-Fi 7, qui propose une bande similaire ? De plus, Microsoft n’a pas encore livré de pilotes Windows 10 pour accueillir cette technologie de connexion sans fil.

Quoi qu’il en soit, les utilisateurs de Windows peuvent espérer des améliorations et des fonctionnalités passionnantes à l’horizon, que ce soit avec Windows 12 ou d’autres mises à jour à venir. Mais pour l’heure, il est important de garder à l’esprit que tant que Microsoft ne confirme pas officiellement ces informations, il s’agit encore de spéculations. Restez à l’écoute pour les annonces officielles de Microsoft pour découvrir ce que l’avenir réserve aux systèmes d’exploitation.