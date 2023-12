Comme chaque mois de septembre, Apple arrive sur le marché des smartphones en présentant sa nouvelle gamme d’iPhone. L’année 2023 est ainsi marquée par l’arrivée de la gamme iPhone 15. Ce dernier se décline en deux itérations : la “classique” et la “Pro”. Et bien sûr, ces petits bijoux technologiques s’équipent des dernières nouveautés en termes de processeurs. La gamme Pro embarque d’ailleurs une puce très puissante. Cette dernière est considérée comme étant « la puce la plus rapide jamais conçue sur n’importe quel smartphone » : l’A17 Pro. Alors, quelles sont les nouveautés apportées par cette fameuse puce ? Réponse dans cet article.

Architecture

Les processeurs Apple sont célèbres pour leur puissance et leur efficacité. Ils devancent même ceux des smartphones Android d’au moins une année en termes de vitesse pure. L’A17 Pro ne fait pas exception à cette règle, en apportant une grande nouveauté sous son capot. En effet, il est le premier processeur d’Apple gravé avec le processus 3 nanomètres de TSMC. Une prouesse technologique couplée avec 19 milliards de transistors. Ces derrniers vont propulser les performances de l’iPhone 15 Pro et Pro Max à une vitesse supérieure.

Côté CPU, l’A17 Pro embarque six cœurs, dont deux cœurs hautes performances et quatre autres assurant l’efficacité énergétique. Le tout est couplé à un GPU à six cœurs et à un moteur Neural Engine à seize cœurs. Selon Apple, les deux premiers cœurs sont « 10 % plus puissants que ceux de 2022 », sans dévoiler les données exactes. Et, même si la marque à la pomme croquée reste discrète en termes de chiffres, on s’attend à de meilleures performances et une efficacité plus élevée dans le traitement des tâches sur l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

L’amélioration de l’intelligence artificielle (IA)

Avec chaque nouvelle génération de processeurs, Apple intègre de plus en plus de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Grâce au Neural Engine de la puce, l’A17 Pro offre des améliorations significatives en termes de traitement d’images, de reconnaissance vocale et d’optimisation des tâches quotidiennes. La vitesse de traitement de données serait « deux fois plus rapide que l’année dernière », en effectuant près de 35 000 milliards d’opérations par seconde.

Cette amélioration de l’IA est nettement visible si vous faites de la transcription de la parole en texte ou encore si vous faites des photos de portrait. La vitesse de transcription et le traitement du flou d’arrière-plan vous permettent d’avoir des résultats époustouflants en seulement quelques secondes. Et cela ne semble pas s’arrêter là, car Apple travaille d’arrache-pied sur l’IA, selon Tim Cook lui-même.

VOIR AUSSI : Découvrez ce qui change avec le Snapdragon 8 Gen 3 !

L’A17 Pro, enfin du gaming à la hauteur des consoles next gen ?

Ceux qui jouent à des jeux gourmands seront ravis d’apprendre que l’A17 Pro a franchi les normes de performances graphiques sur un smartphone. Il prend en charge le ray tracing, permettant d’accentuer les reflets et la lumière sur les détails. Vous aurez donc des jeux encore plus réalistes qu’avant, pour une expérience visuelle inégalable.

En bonus, le GPU de l’A17 Pro permet de jouer à des jeux exclusifs aux consoles ! Selon la firme de Cupertino, vous pouvez jouer à des titres de console encore jamais portés sur smartphone tels que Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding et Assassin’s Creed Mirage. Ce GPU est également le GPU le plus puissant dans le marché du smartphone. Si ce n’est pas merveilleux !

VOIR AUSSI : Top réglages pour optimiser votre iPhone 15

Quelques nouveautés supplémentaires sur l’A17 Pro

Côté vidéo, l’A17 Pro prend en charge le format vidéo AV1 et ProRes. Ces derniers contribueront à améliorer la qualité de visionnage des vidéos sur les plateformes de streaming comme Netflix et YouTube. Si vous avez un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, vous pouvez regarder sans aucun problème des vidéos jusqu’au HDR 4K à 60 images/seconde.

Avec l’implémentation de l’USB-C sur l’iPhone 15, le processeur est pourvu d’un contrôleur pouvant transférer des données jusqu’à 10 Gbit/s. Idéal si vous voulez sauvegarder le contenu de votre iPhone 15 Pro sur un autre appareil dans les meilleurs délais possibles.

Fidèle à la réputation d’Apple, l’A17 Pro a de quoi ravir les amateurs de smartphone. Avec une architecture améliorée, une intégration accrue de l’IA, des performances graphiques inégalables et une optimisation de la consommation d’énergie, l’A17 Pro promet d’apporter des améliorations significatives aux modèles Pro de l’iPhone 15. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience encore plus fluide et puissante avec cette nouvelle puce révolutionnaire, et ce, pendant plusieurs années.

On vous laisse cette vidéo (en anglais) comparative entre la puce de Qualcomm et d’Apple :

Notez cet article