L’iPhone 15 est sans aucun doute l’un des smartphones les plus performants du moment. Que ce soit le modèle classique ou les modèles Pro, la marque à la pomme a réussi à redéfinir les nouveaux standards pour le marché des smartphones. Mais encore faut-il savoir comment exploiter au maximum les performances exceptionnelles et des fonctionnalités innovantes qu’ils offrent ! Pour tirer pleinement parti de ce bijou de technologie, il est essentiel d’optimiser son utilisation. Nous vous proposons donc d’explorer avec nous les meilleurs réglages nécessaires pour optimiser votre iPhone 15.

Mettre à jour votre iPhone 15

Il s’agit de la première chose à faire si vous voulez maximiser les performances de votre iPhone 15. Les mises à jour logicielles d’Apple sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement de votre iPhone, en plus d’apporter de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de sécurité. Assurez-vous donc que votre smartphone exécute la dernière version du logiciel iOS, afin de bénéficier de toutes ces nouvelles fonctionnalités.

Nous vous montrons comment faire en quelques étapes :

Ouvrez votre iPhone et connectez-le à un réseau Wi-Fi (obligatoire).

Cliquez sur l’icône des Réglages .

. Dans le menu Général , rendez-vous dans la section Mise à jour logicielle .

, rendez-vous dans la section . Si une mise à jour est disponible, cliquez sur Télécharger et Installer .

. Patientez le temps qu’iOS télécharge et installe la mise à jour sur votre iPhone 15.

Attention : le processus d’installation de la mise à jour peut prendre du temps et consommer de l’énergie. Veillez donc à ce que votre iPhone 15 ait la batterie pleine !

Si ce n’est pas le cas, branchez-le à une source d’alimentation avant de démarrer la mise à jour. Découvrez l’iOS 17 dans cette vidéo :

Optimisez les paramètres de la batterie

C’est connu : les iPhone ont la réputation d’avoir une batterie qui se décharge assez vite. Si vous voulez que votre iPhone 15 dure dans le temps, vous devez tout faire pour prolonger la durée de vie de sa batterie. Afin de vous aider dans cette quête, Apple a intégré une fonctionnalité permettant de préserver la longévité de la batterie, qui est exclusive sur les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max.

Bien que cette fonctionnalité soit discrète, elle permet de limiter automatiquement la charge de la batterie de votre iPhone 15 à 80 % ! Pour cela, rendez-vous dans Réglages > Batterie, puis cliquez sur l’option État de santé de la batterie et recharge > Optimisation de la recharge. Vous pouvez ainsi choisir entre Recharge optimisée de la batterie, Limite à 80 % ou Aucune.

En outre, vous pouvez en savoir plus sur la batterie de votre iPhone 15. Vous pouvez désormais consulter la date de fabrication de la batterie et la date de sa première utilisation. Mais l’information la plus importante, c’est que maintenant, vous pouvez voir affiché le compteur de cycles de charge. En prenant en compte toutes ces données, vous saurez si la batterie de votre iPhone 15 tient dans la durée.

Vous pouvez également préserver la batterie de votre iPhone 15 en activant le mode économie d’énergie. Cela vous permettra d’utiliser votre smartphone plus longtemps, surtout si le niveau de la batterie commence à baisser. Pour cela, rendez-vous dans Réglages > Batterie, puis basculez le curseur à côté de l’option Mode économie d’énergie sur On.

L’autre astuce consiste à ajouter l’option économie d’énergie au centre de contrôle. Voici comment faire :

Rendez-vous dans les Réglages de votre iPhone 15.

de votre iPhone 15. Dans le menu Centre de contrôle , cliquez sur Personnaliser les commandes .

, cliquez sur . Sélectionnez Mode économie d’énergie.

Et voilà ! Maintenant, vous pouvez activer et désactiver manuellement l’économie d’énergie dans devoir tout le temps passer dans les Réglages. Il suffit de vous rendre dans le centre de contrôle, cliquer sur l’icône correspondant, et le tour est joué.

Attention : en mode économie d’énergie, certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles. On peut mentionner entre autres les effets visuels, les téléchargements automatiques ou encore le taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz.

Les astuces supplémentaires pour optimiser votre iPhone 15

À part l’optimisation de la batterie et les mises à jour régulières, vous pouvez encore pousser l’optimisation de votre iPhone 15 à son maximum. En voici quelques astuces supplémentaires :

Gérer les widgets :

La gestion des widgets sur votre iPhone 15 offre une manière efficace d’optimiser votre expérience utilisateur et d’accéder rapidement à des informations essentielles au quotidien. Pour organiser ces mini-applications sur l’écran d’accueil, voici comment faire :

Touchez et maintenez une zone vide sur votre écran, puis sélectionnez Modifier la page d’accueil .

. Appuyez sur l’icône « + » pour accéder à la galerie des widgets.

pour accéder à la galerie des widgets. Choisissez un parmi les widgets disponibles, redimensionnez-le selon vos préférences puis appuyez sur Ajouter le widget.

Les widgets peuvent être pratiques, mais un excès peut également surcharger l’écran d’accueil. Pour en supprimer un, touchez et maintenez une zone vide sur l’écran d’accueil et appuyez simplement sur l’icône « -» à côté du widget en question.

Activez le mode nuit

Le mode nuit peut non seulement réduire la fatigue oculaire, mais aussi économiser de l’énergie. Pour activer le mode nuit sur un iPhone 15, suivez ces étapes simples :

Tout d’abord, accédez aux paramètres de votre iPhone en appuyant sur l’icône des réglages.

Recherchez et appuyez sur l’option Affichage et Luminosité .

. Une fois que vous êtes dans ce menu, vous verrez une section intitulée Apparence , sur laquelle vous pouvez choisir entre deux options : « Clair » et « Sombre ».

, sur laquelle vous pouvez choisir entre deux options : « Clair » et « Sombre ». Sélectionnez l’option « Sombre » pour activer le mode nuit.

Lorsque le mode nuit est activé, l’interface de votre iPhone adoptera des tons plus sombres, ce qui réduit la fatigue oculaire, surtout dans des environnements peu éclairés.

Gérez les applications

Même s’il est un smartphone puissant, les applications en arrière-plan peuvent consommer des ressources et affecter les performances de votre iPhone 15. Pour les gérer, il vous suffit de suivre les simples opérations suivantes :

Rendez-vous sur l’écran d’accueil de votre iPhone 15.

Mettez votre doigt en bas de l’écran, balayez-le vers le haut et arrêtez-vous quand les applications en arrière-plan s’affichent.

Vous pouvez parcourir les applications en effectuant un vers à droite ou à gauche. Une fois que vous accédez à celle que vous voulez fermer, balayez-la vers le haut.

Vous pouvez également supprimer les applications que vous n’utilisez plus afin de libérer de l’espace de stockage. Pour ce faire, allez dans Réglages > Général > Stockage iPhone et consultez les applications qui occupent le plus d’espace sur votre smartphone. Il ne vous reste plus qu’à cliquer dessus et choisir Supprimer l’app pour l’effacer de votre iPhone.

Télécharger et installer les dernières mises à jour et préserver l’autonomie de sa batterie sont des étapes cruciales pour optimiser votre iPhone 15. Vous pourrez ainsi profiter des dernières fonctionnalités, bénéficier de la sécurité renforcée et des performances optimisées offertes par Apple. Nous espérons qu’avec ces simples astuces, vous pourrez optimiser votre iPhone 15 et ainsi profiter de la meilleure expérience utilisateur possible.

N’oubliez pas de rester informé des mises à jour régulières d’Apple pour tirer le meilleur parti de votre iPhone 15 !

