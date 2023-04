Comment optimiser mon PC pour les jeux vidéo ?

Ça y est : vous avez fini de monter votre PC gamer. Ou encore, vous avez acheté un laptop gamer. Il est alors temps de l’allumer et de jouer à vos jeux vidéos favoris du moment. Mais avant de le faire, attendez ! Vous pouvez encore optimiser votre PC pour offrir les performances optimales selon sa configuration. Si vous avez installé Windows 11, sachez que le nouveau système d’exploitation de Microsoft vous permet de profiter de quelques fonctionnalités notables. De plus, optimiser un PC pour les jeux vidéo est un pas trop compliqué : dans ce guide, nous vous montrerons comment faire !

1. Désactiver les applications de démarrage

Pour offrir des performances optimales aux utilisateurs de Windows, Microsoft exécute automatiquement des applications en arrière-plan au démarrage. D’habitude, ces applications n’impactent pas les performances de votre PC, car elles sont légères. Toutefois, il y a des applications lourdes parmi elles, et qui consomment pas mal de ressources. On peut citer entre autres Skype ou Chrome.

Nous vous recommandons donc d’optimiser votre PC pour jouer uniquement aux jeux vidéo pendant un laps de temps. Pour ce faire, désactivez toutes les applications inutiles au gaming en arrière-plan afin d’accélérer le fonctionnement de votre PC.

Voici comment procéder :

Lancez le Gestionnaire des tâches en appuyant sur les touches Ctrl + Shift + Esc de votre clavier. Vous pouvez également accéder à l’application en faisant un clic droit sur la barre des tâches Windows et en sélectionnant Gestionnaire des tâches. Une fois dans la fenêtre de l’application, cliquez sur l’onglet Démarrage. Vous y verrez toutes les applications s’exécutant en arrière-plan sur votre ordinateur. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner l’application que vous souhaitez fermer. Cliquez juste dessus puis cliquez sur le bouton Désactiver sur le coin inférieur droit de la fenêtre. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur l’application en question et sélectionner Désactiver.

Et voilà ! Maintenant, si vous voulez désactiver d’autres applications, répétez simplement les opérations ci-dessous. En faisant cela, votre système commencera à fonctionner plus rapidement.

2. Désactiver les applications gourmandes en ressources

En-dehors des applications s’exécutant au démarrage, certaines applications peuvent consommer beaucoup de mémoire et de puissance du processeur. Il est alors temps d’optimiser votre PC en désactivant ces applications au préalable avant de lancer vos jeux vidéo favoris.

Nous vous montrons les procédures à suivre :

Appuyez sur les touches Ctrl + Shift + Esc de votre clavier pour ouvrir le Gestionnaire des tâches. Dans l’onglet Processus, triez la liste des applications en cours d’exécution en fonction de l’utilisation du Processeur ou de la Mémoire. Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer sur l’un des sous-onglets. Sélectionnez une à une les applications gourmandes en ressources en tête de liste. Cliquez sur le bouton Fin de tâche en bas de la liste, ou faites un clic droit dessus et choisissez Fin de tâche.

Répétez ces étapes pour désactiver toutes les applications inutiles fonctionnant en arrière-plan et consommant de la mémoire. Vous verrez : votre PC sera beaucoup plus rapide et plus performant pour une session de gaming.

3. Désactiver les animations sur Windows 11

Oui, voir les animations des fenêtres d’applications fait plaisir à regarder sur Windows. Cela prouve l’ergonomie du système, apportant une touche de modernité et de fluidité lors de votre navigation. Pourtant, cette fonctionnalité consomme des ressources et ralentit votre système. Donc, si vous voulez optimiser votre PC pour jouer aux jeux vidéos, il est nécessaire de la désactiver momentanément. Pendant votre session de gaming, privilégiez la vitesse plutôt que l’apparence.

Voici comment désactiver les animations sur Windows 11 :

Cliquez sur le menu Démarrer et rendez-vous dans les Paramètres. Vous pouvez également y accéder en appuyant sur le raccourci clavier Win + I. Dans le menu de gauche, cliquez sur Accessibilité. Ensuite, cliquez sur Effets visuels dans le volet de droite. Désactivez Effets d’animation en basculant l’interrupteur sur Off.

Et c’est tout ! Après avoir exécuté ces étapes, toutes les animations de fenêtre et de menu s’arrêteront. Windows 11 ne sera pas aussi fluide, mais les performances du système s’amélioreront quand vous jouerez à vos jeux vidéo.

4. Minimisez les effets visuels

À part les animations, Windows 11 propose des effets visuels afin de maximiser le confort d’utilisation. C’est normal : il est configuré pour être plus beau que Windows 10. Mais ces effets visuels peuvent avoir un impact sur vos performances en jeu, car ils consomment pas mal de ressources. Pour éviter cela, nous vous invitons à modifier l’interface graphique qui tourne en arrière-plan. Procédez comme suit :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre ordinateur via le menu Démarrer ou en appuyant sur Win + I. Une fois dans l’application, tapez Performances dans la barre de recherche située dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. Quelques options s’afficheront sur la barre de recherche. Sélectionnez Régler l’apparence et les performances de Windows : une nouvelle fenêtre Options de performances s’affichera alors sur votre écran. Il ne vous reste plus qu’à cocher l’option Ajuster pour de meilleures performances.

Et voilà, le tour est joué !

5. Utiliser le plan d’alimentation Performances élevées

Pour optimiser votre PC pour les jeux vidéo, vous pouvez basculer sur le plan d’alimentation Performances élevées de Windows 11. Cette option permet à votre PC de consommer plus d’énergie afin de fournir les performances nécessaires pour tourner vos applications à son maximum. De plus, le plan d’alimentation de Windows est défini par défaut sur Équilibré. Vous devez donc activer manuellement le mode Performances élevées.

Nous vous recommandons vivement d’activer cette option si vous avez un ordinateur portable gamer.

Voici comment faire :

Dans le menu démarrer ou dans la barre des tâches, cliquez sur l’icône Recherche.

Tapez Options d’alimentation dans la barre de recherche et cliquez sur l’application quand elle s’affichera dans les résultats de recherche. Astuce bonus : vous pouvez également vous rendre dans le Panneau de configuration et sélectionner manuellement Option d’alimentation dans l’application. Dans le menu Choisir ou personnaliser un mode de gestion d’alimentation, cochez la case Performances élevées. Attention : il se pourrait que ce mode ne s’affiche pas par défaut dans le menu. Pour y accéder, procédez comme ci-dessous : Cliquez sur le menu Créer un mode de gestion d’alimentation dans le volet gauche de l’application. Cochez sur la case Performances élevées puis cliquez sur Suivant. Mettez toutes les paramètres au maximum et confirmez l’opération en cliquant sur Terminer.

C’est tout ! Après avoir exécuté ces étapes, votre système consommera plus d’énergie et maximise la performance de votre PC. Mais bien que cette option est une aubaine pour les sessions de jeux vidéo, n’oubliez pas : consommer trop de ressources affectent la durabilité des composants de votre PC. Ayez donc le réflexe de désactiver le mode Performances élevées quand vous aurez fini de jouer.

Une chose dont vous devez vous souvenir également : ce plan d’alimentation particulier ne convient qu’aux PC et ordinateurs portables haut de gamme.

6. optimiser un PC pour les jeux vidéo en mettant à jour le(s) pilote(s) graphique(s)

L’un des éléments cruciaux pour améliorer les performances de jeu est le pilote graphique. C’est même la clé pour optimiser la carte graphique de votre PC afin de faire tourner les jeux vidéo volumineux. Par conséquent, mettez à jour fréquemment le ou les pilote(s) de votre GPU !

Selon la marque de votre carte graphique, voici ce qu’il faut faire généralement :

Ouvrez le site Web officiel du fabricant de votre carte graphique dans votre navigateur Web. Si vous avez déjà installé un client sur votre PC, cliquez dessus : ce sera beaucoup plus simple et rapide. Fournissez les détails par rapport à votre carte graphique : le modèle, le système d’exploitation, le numéro de série si nécessaire. Une fois cela fait, cliquez sur le bouton Rechercher des mises à jour. Si une nouvelle mise à jour est disponible, cliquez sur Télécharger. Attendez la fin du téléchargement du pilote graphique, puis exécutez le fichier d’installation.

Et voilà ! En appliquant toutes ces astuces, vous allez optimiser votre PC pour les jeux vidéo et profiter d’une fluidité exemplaire lors de vos sessions de gaming.

Maintenant, à vous de jouer !

