Est-ce vraiment nécessaire d’ajouter une protection d’écran supplémentaire pour son smartphone ? Pour beaucoup d’utilisateurs, il s’agit d’un accessoire indispensable pour garantir la longévité de l’appareil, notamment face aux risques de chutes et de rayures. Les protections d’écran ne peuvent certes pas « sauver » un téléphone à chaque chute, mais elles permettent de minimiser les dégâts. Elles ont pour rôle principal de limiter les fissures et les rayures sur l’écran.

Une étude récente montre que près de 50 % des utilisateurs ont déjà endommagé l’écran de leur smartphone. Or, leur réparation peut aller jusqu’à 300 euros ou plus. Il est donc essentiel de choisir une protection adaptée pour éviter ces frais élevés.

Pourquoi acheter une protection d’écran pour son smartphone ?

Le smartphone est désormais un outil indispensable au quotidien. Vous l’utilisez pour communiquer, travailler, vous divertir et bien plus encore. Malgré les avancées technologiques, les écrans des smartphones restent toutefois vulnérables aux accidents du quotidien.

Malgré la présence de technologies poussées comme les protections Gorilla Glass (pour la majorité des Android) ou Ceramic Shield (Apple). Bien que présents sur tous les modèles, ces types de protections ne se valent pas. Par exemple, celle du Samsung Galaxy S24 Ultra utilise le tout dernier Gorilla Glass Armor, bien plus résistant que le Gorilla Glass 5 sur le Xiaomi 14T.

Ces protections ne garantissent donc pas une protection totale. Une chute imprévue ou un frottement constant contre des objets dans une poche ou un sac peuvent rapidement endommager un écran coûteux.

Les écrans fissurés ou rayés représentent cependant plus de 50 % des réparations de smartphones. Le coût de ces réparations peut atteindre entre 150 et 400 euros, voire plus, selon le modèle. En comparaison, une protection d’écran, qu’il s’agisse de verre trempé ou de film en hydrogel, coûte généralement entre 10 et 30 euros. Cet investissement relativement modeste peut ainsi vous éviter des frais bien plus importants en cas d’accident.

De plus, une bonne protection d’écran ne se limite pas seulement à prévenir les fissures. Elle protège également contre les rayures fines tout en maintenant l’esthétique de votre appareil intacte. Ces entailles peuvent en effet dégrader l’expérience tactile. En somme, une protection d’écran prolonge la durée de vie de votre smartphone et vous permet de profiter pleinement de ses fonctionnalités sans craindre des dommages coûteux.

Si votre smartphone est un modèle plus abordable, la protection d’écran est essentielle pour éviter des désagréments. Cet accessoire peut aussi se révéler utile, même pour les appareils haut de gamme. Encore plus si vous êtes maladroit.

VOIR AUSSI : Smartphone reconditionné : un geste simple pour un avenir durable

Choisir le type de protection d’écran pour son smartphone

Le verre trempé :

Le verre trempé est la protection d’écran la plus populaire et efficace sur le marché actuel. Ce type de protection est conçu pour absorber les chocs. Il limite ainsi les risques de fissures sur l’écran principal de votre smartphone. Fabriqué à partir d’un verre ayant subi un traitement thermique spécifique, le verre trempé est beaucoup plus résistant que le verre ordinaire. Malgré sa finesse, généralement inférieure à 0,3 mm, il offre une défense robuste contre les impacts et les rayures, tout en maintenant la clarté de l’affichage et la sensibilité tactile.

Atouts :

Résistance aux chocs : Le verre trempé peut absorber jusqu’à 5 fois plus d’impact qu’un verre classique, protégeant efficacement contre les chutes.

: Le verre trempé peut absorber jusqu’à 5 fois plus d’impact qu’un verre classique, protégeant efficacement contre les chutes. Protection contre les rayures : Il agit comme un bouclier contre les objets tranchants dans vos poches ou sacs.

: Il agit comme un bouclier contre les objets tranchants dans vos poches ou sacs. Clarté et réactivité : Il n’altère ni la luminosité ni la réactivité tactile de l’écran.

: Il n’altère ni la luminosité ni la réactivité tactile de l’écran. Revêtement oléophobe : Réduit les traces de doigts et facilite le nettoyage de l’écran.

Inconvénients :

Épaisseur légère : Bien qu’il soit fin, il ajoute une légère épaisseur à l’écran, ce qui peut gêner certains utilisateurs.

: Bien qu’il soit fin, il ajoute une légère épaisseur à l’écran, ce qui peut gêner certains utilisateurs. Fragilité en cas de fissure : Si le verre trempé se brise, il doit être remplacé immédiatement pour continuer à préserver efficacement l’écran.

Le film protecteur en hydrogel :

Le film protecteur en hydrogel est une innovation récente dans le domaine des protections d’écran pour smartphones. Conçu à partir de polymères flexibles, ce film est capable d’absorber les chocs tout en restant fin et presque imperceptible. Il est particulièrement apprécié pour sa capacité à épouser les courbes des écrans, y compris ceux des smartphones incurvés, où d’autres protections peuvent échouer. Sa texture douce et sa flexibilité permettent une installation facile et une couverture complète de l’écran. Cela offre ainsi une protection subtile, mais efficace contre les rayures et les impacts légers. En plus de sa résistance, l’hydrogel a des propriétés auto-régénérantes qui permettent de corriger les micro-rayures au fil du temps.

Atouts :

Flexibilité maximale : Il s’adapte parfaitement aux écrans incurvés et offre une couverture complète, contrairement au verre trempé.

: Il s’adapte parfaitement aux écrans incurvés et offre une couverture complète, contrairement au verre trempé. Auto-régénération : Il peut « cicatriser » les petites rayures, prolongeant ainsi la durée de vie de la protection.

: Il peut « cicatriser » les petites rayures, prolongeant ainsi la durée de vie de la protection. Sensibilité tactile préservée : Le film en hydrogel maintient la fluidité et la réactivité de l’écran tactile.

: Le film en hydrogel maintient la fluidité et la réactivité de l’écran tactile. Finesse : Il est presque imperceptible, garantissant une clarté visuelle optimale sans altérer l’affichage.

Inconvénients :

Protection limitée aux chocs légers : Moins résistant que le verre trempé face aux impacts plus importants.

: Moins résistant que le verre trempé face aux impacts plus importants. Prix légèrement plus élevé : Coûte souvent plus cher que les films PET, avec des prix allant de 15 à 40 euros.

En 19 secondes, découvrez la différence entre le verre trempé et l’hydrogel dans cette vidéo :

Le film PET (polyéthylène téréphtalate) :

Le film PET (polyéthylène téréphtalate) est l’une des premières technologies utilisées pour protéger les écrans de smartphone. Fabriqué à partir de plastique fin et léger, ce film offre une protection basique contre les rayures légères et les éraflures. Transparent et très discret, il est apprécié pour sa capacité à préserver la clarté de l’écran tout en étant quasi invisible une fois appliquée. Contrairement au verre trempé, le film PET est plus flexible et s’adapte plus facilement aux écrans plats. Il ne constitue cependant pas une barrière solide contre les impacts plus importants ou les chutes. Cette caractéristique le rend surtout adapté à ceux qui recherchent une protection minimale à un coût réduit.

Atouts :

Prix attractif : Le film PET est l’option la plus économique, avec un prix généralement inférieur à 10 euros , ce qui en fait un choix idéal pour les petits budgets.

: Le film PET est l’option la plus économique, avec un prix généralement inférieur à , ce qui en fait un choix idéal pour les petits budgets. Légèreté et discrétion : Extrêmement fin, il ne modifie ni l’esthétique du smartphone ni la réactivité de l’écran tactile.

: Extrêmement fin, il ne modifie ni l’esthétique du smartphone ni la réactivité de l’écran tactile. Facilité d’installation : Il se pose facilement sans nécessiter d’accessoires spéciaux, ce qui le rend accessible à tous les utilisateurs.

Inconvénients :

Protection limitée : Il offre une résistance minimale aux rayures et ne protège pas contre les chocs ou les chutes importantes.

: Il offre une résistance minimale aux rayures et ne protège pas contre les chocs ou les chutes importantes. Durabilité réduite : Moins durable que le verre trempé ou l’hydrogel, il peut se dégrader rapidement, nécessitant un remplacement plus fréquent.

Vous aimeriez voir comment ces protections se défendent devant un marteau ? Regardez la vidéo :

La protection liquide :

La protection liquide est une technologie innovante qui révolutionne la manière de protéger les écrans de smartphones. Contrairement aux films ou verres protecteurs traditionnels, cette solution consiste en une application de nanoparticules liquides directement sur la surface de l’écran. Une fois appliquée, la couche invisible se solidifie et forme une barrière résistante aux rayures, tout en étant totalement imperceptible à l’œil nu. Ce type de protection est idéal pour ceux qui recherchent une alternative discrète aux films classiques. Le tout sans compromettre la sensibilité tactile ou l’esthétique du smartphone. En outre, certaines versions offrent des propriétés antibactériennes, réduisant la prolifération des microbes sur l’écran.

Atouts :

Invisibilité totale : La protection liquide n’ajoute aucune épaisseur visible à l’écran et n’altère pas son apparence.

: La protection liquide n’ajoute aucune épaisseur visible à l’écran et n’altère pas son apparence. Application simple : Facile à appliquer, elle ne pose aucun problème de bulles d’air ou d’alignement, contrairement aux films ou verres.

: Facile à appliquer, elle ne pose aucun problème de bulles d’air ou d’alignement, contrairement aux films ou verres. Effet antibactérien : Certains modèles offrent des propriétés antibactériennes, garantissant un écran plus hygiénique.

: Certains modèles offrent des propriétés antibactériennes, garantissant un écran plus hygiénique. Polyvalence : Compatible avec tous les types de smartphones et d’appareils électroniques.

Inconvénients :

Protection limitée contre les chocs : Bien qu’efficace contre les rayures, elle n’absorbe pas les impacts majeurs comme le verre trempé.

: Bien qu’efficace contre les rayures, elle n’absorbe pas les impacts majeurs comme le verre trempé. Durabilité inférieure : La protection liquide s’estompe avec le temps et doit être réappliquée toutes les 6 à 12 mois pour conserver son efficacité.

Ci-dessous, en vidéo l’installation d’une protection liquide :

VOIR AUSSI : Top des Photophones en 2024 : les meilleurs modèles selon votre budget !

Est-ce possible de mettre moi-même la protection de l’écran ?

Installer soi-même une protection d’écran est tout à fait possible et ne nécessite que quelques étapes simples. Voici comment procéder :

Nettoyage de l’écran : Avant de commencer, il est essentiel de nettoyer parfaitement l’écran de votre smartphone. Utilisez une lingette alcoolisée ou un chiffon en microfibre pour enlever toutes les traces de doigts, la poussière ou autres saletés. Assurez-vous que l’écran soit impeccable, car une particule pourrait entraîner des bulles sous la protection. Positionnement : Retirez le film de protection qui recouvre la face adhésive du verre trempé ou du film, sans toucher cette surface avec vos doigts. Alignez soigneusement la protection avec les bords et les découpes de votre écran (haut-parleur, caméra frontale, etc.). Application : Une fois bien alignée, commencez à appliquer doucement la protection en partant du centre. Laissez la protection se poser naturellement sur l’écran, ce qui évite la formation de bulles. Élimination des bulles d’air : Si des bulles persistent, utilisez une carte (comme une carte de crédit) pour les chasser vers les bords. Inspection finale : Vérifiez que l’installation est bien réalisée, que l’écran est protégé uniformément et que la sensibilité tactile est intacte.

Avec ces étapes simples, vous pouvez installer vous-même une protection efficace sans difficulté.

En vidéo, l’installation d’une protection classique (verre trempé) :

Les points à retenir pour l’achat de sa protection pour smartphone

Lorsque vous choisissez une protection d’écran pour votre smartphone, plusieurs critères essentiels doivent être pris en compte pour garantir une protection optimale. Tout d’abord, le type de protection est primordial. Le verre trempé offre une résistance élevée aux chocs, tandis que l’hydrogel excelle dans la flexibilité et la réparation des micro-rayures. Les films PET, plus économiques, protègent des rayures légères, mais sont moins efficaces contre les chocs.

La compatibilité est également cruciale. Assurez-vous que la protection est spécifiquement conçue pour votre modèle, notamment si votre smartphone possède des bords incurvés ou des capteurs sous l’écran. Enfin, veillez à choisir une protection avec une bonne dureté (idéalement 9 h pour le verre trempé), et privilégiez un kit avec des outils de pose (chiffon, lingettes) pour une installation sans bulles. En résumé, votre choix doit allier robustesse, clarté, et confort d’utilisation tout en restant adapté à votre budget.

Notez cet article