L’écran de votre ordinateur est véritablement une fenêtre donnant sur le monde numérique dans lequel vous évoluez. Cependant, avec le temps, il peut accumuler de la poussière, des traces de doigts et d’autres saletés qui peuvent déteindre sur votre qualité de visionnage. Il est donc crucial de nettoyer l’écran de votre ordinateur pour avoir le maximum de confort possible durant vos séances de travail. De plus, avoir un écran propre n’est pas seulement agréable à regarder, mais vous allez également prolonger sa durée de vie.

Toutefois, il faut faire attention, car la dalle est très fragile. Nettoyer l’écran d’ordinateur nécessite quelques précautions afin d’éviter les rayures et d’autres dommages irréparables. Dans cet article, nous allons vous dévoiler les meilleures pratiques pour nettoyer efficacement l’écran de votre ordinateur, les produits à utiliser ainsi que les bonnes habitudes de nettoyage à adopter. Prenez un chiffon microfibre et suivez le guide !

Les précautions préliminaires à adopter

Avant de nettoyer l’écran de votre ordinateur, il est essentiel de prendre quelques précautions pour éviter d’endommager votre appareil. Voici quelques conseils à suivre :

Assurez-vous d’éteindre complètement votre ordinateur et de le débrancher de toute source d’alimentation. Cela réduit les risques d’électrocution et garantit votre sécurité pendant le processus de nettoyage. Le fait de le débrancher évitera également les éventuels courts-circuits pouvant nuire à l’écran.

Si vous avez récemment utilisé votre ordinateur avant le nettoyage de l’écran, éteignez-le et attendez quelques minutes. Vous allez ainsi laisser le temps à l’écran de refroidir avant de commencer le nettoyage.

Avant d’utiliser un produit de nettoyage sur votre écran, prenez le temps de lire les instructions du fabricant de l’ordinateur portable ou de l’écran. Certains écrans ont des revêtements spéciaux qui nécessitent des nettoyants spécifiques, et si vous utilisez des produits inadaptés, vous risquez fortement de les endommager.

Choisissez des outils de nettoyage doux et non abrasifs pour éviter de rayer l’écran. Les chiffons en microfibre sont idéaux, car ils sont doux et ne laissent pas de peluches. Surtout, évitez d’utiliser des chiffons rugueux, des serviettes en papier ou encore du papier toilette !

Ne versez jamais de liquide de nettoyage directement sur l’écran. Au lieu de cela, mettez le produit dans un vaporisateur et vaporisez-le sur le chiffon de nettoyage plutôt que directement sur l’écran.

* Enfin, évitez d’utiliser des nettoyants agressifs à base d’ammoniaque ou d’alcool pour nettoyer l’écran de votre ordinateur. Ces produits peuvent endommager le revêtement de l’écran et altérer sa clarté. Optez plutôt pour des nettoyants doux spécialement conçus pour les écrans d’ordinateur.

Maintenant que vous êtes prévenus, il est temps de s’attaquer au nettoyage de l’écran de votre ordinateur.

Les matériaux nécessaires

Pour nettoyer l’écran d’un ordinateur, vous aurez besoin de quelques matériaux simples et doux. Voici ce dont vous aurez besoin :

Un chiffon en microfibre : il va éliminer efficacement la saleté et les traces sans rayer l’écran.

il va éliminer efficacement la saleté et les traces sans rayer l’écran. Du liquide de nettoyage spécial écrans : Choisissez un liquide de nettoyage doux spécialement conçu pour les écrans d’ordinateur.

Choisissez un liquide de nettoyage doux spécialement conçu pour les écrans d’ordinateur. Un vaporisateur : il servira à appliquer légèrement le liquide de nettoyage sur le chiffon en microfibre.

Ces matériaux sont facilement disponibles dans les quincailleries, les magasins spécialisés ou en ligne.

Comment nettoyer l’écran de mon ordinateur ?

Ça y est : vous avez rassemblé tous les matériaux nécessaires pour nettoyer l’écran de votre ordinateur. Il est alors temps de s’y mettre. Suivez ces étapes simples pour nettoyer votre écran d’ordinateur :

Étape 1 : Éteignez l’ordinateur

Avant de commencer le nettoyage, assurez-vous que votre ordinateur est éteint pour éviter toute interférence pendant le processus.

Étape 2 : Préparez votre chiffon en microfibre

Prenez un chiffon en microfibre propre et doux. Assurez-vous qu’il n’y a pas de poussière ni de particules abrasives sur le chiffon qui pourraient rayer l’écran.

Étape 4 : Nettoyez l’écran

Utilisez le chiffon en microfibre pour nettoyer doucement l’écran en effectuant des mouvements circulaires. Commencez par le centre de l’écran et travaillez-vous vers les bords. Évitez d’appuyer trop fort sur l’écran : cela peut engendrer des microrayures ou pire, des pixels morts.

Si vous utilisez un liquide de nettoyage spécial pour écrans, vaporisez-le légèrement sur le chiffon en microfibre. Ensuite, répétez le procédé de nettoyage ci-dessus.

Nous ne cesserons pas de vous avertir : évitez de vaporiser directement le liquide sur l’écran !

Si vous rencontrez des taches tenaces ou des traces de doigts, insistez en revenant dessus plusieurs fois. Répétez l’opération jusqu’à ce que vous réussissiez à les éliminer. Si nécessaire, faites un peu plus de pression avec le chiffon en microfibre imbibé de liquide de nettoyage. Assurez-vous juste de ne pas frotter trop fort pour éviter d’endommager l’écran.

Étape 5 : Séchez l’écran

Une fois que vous avez nettoyé l’écran, utilisez un autre chiffon en microfibre propre et sec pour essuyer doucement l’excès d’humidité. Pour cela, passez délicatement le chiffon sur toute la surface de l’écran, en effectuant des mouvements doux et circulaires. Assurez-vous d’absorber tout excès de liquide restant sur l’écran, et insistez particulièrement sur les zones où vous avez appliqué la solution de nettoyage.

Répétez le processus jusqu’à ce que l’écran soit complètement sec et qu’il ne reste aucun résidu de liquide. Une fois que toute humidité est éliminée, vous pouvez rallumer votre ordinateur.

Précautions supplémentaires pour protéger l’écran d’ordinateur de la poussière

Nettoyer l’écran de votre ordinateur est une tâche importante, mais protéger un écran d’ordinateur de la poussière est également essentiel pour maintenir sa performance à long terme. Voici quelques conseils pour prévenir l’accumulation de poussière sur votre périphérique :

Utilisez un cache-écran . Lorsque vous n’utilisez pas votre ordinateur, couvrez l’écran avec un cache-écran ou une housse ou un simple tissu doux pour empêcher la poussière de se déposer sur la dalle. Si vous utilisez un ordinateur portable, il vous suffit de le fermer et de le ranger dans sa housse.

. Lorsque vous n’utilisez pas votre ordinateur, couvrez l’écran avec un cache-écran ou une housse ou un simple tissu doux pour empêcher la poussière de se déposer sur la dalle. Si vous utilisez un ordinateur portable, il vous suffit de le fermer et de le ranger dans sa housse. Nettoyez régulièrement votre environnement de travail. Pour cela, prenez un chiffon en microfibre humide et nettoyez les surfaces environnantes, incluant le bureau et les étagères. Surtout, n’utilisez pas de plumeau : cela ne fera que déplacer la poussière !

Pour cela, prenez un chiffon en microfibre humide et nettoyez les surfaces environnantes, incluant le bureau et les étagères. Surtout, n’utilisez pas de plumeau : cela ne fera que déplacer la poussière ! Évitez de placer votre ordinateur près de sources de poussière telles que les ventilateurs, les fenêtres ouvertes ou les conduits d’air.

telles que les ventilateurs, les fenêtres ouvertes ou les conduits d’air. Installez un filtre à air ou un purificateur d’air dans votre espace de travail pour réduire la quantité de poussière en suspension dans l’air.

ou un dans votre espace de travail pour réduire la quantité de poussière en suspension dans l’air. Nettoyez régulièrement l’écran avec un chiffon en microfibre doux pour éliminer la poussière accumulée. Une fois par semaine suffira amplement.

Maintenant que vous savez comment nettoyer l’écran de votre ordinateur, au travail !

Découvrez également l’astuce dans la vidéo suivante :

