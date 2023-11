Monter son propre PC gamer de A à Z est une expérience gratifiante qui permet de personnaliser sa machine en fonction de ses besoins spécifiques tout en économisant de l’argent. Cependant, pour les débutants, cela peut sembler une tâche intimidante. La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas besoin d’être un expert en informatique pour monter votre premier PC gamer. Dans cet article, nous allons vous guider à travers toutes les étapes nécessaires pour assembler votre propre machine de jeu sur mesure, en expliquant les composants à acheter, les outils à utiliser, et en fournissant des conseils utiles tout au long du processus. À votre tournevis !

Le budget à établir

Avant de commencer à rassembler les composants de votre PC, il est essentiel de définir un budget réaliste. Le coût de construction d’un PC gamer varie en fonction de vos besoins et de vos préférences, c’est donc un point crucial à voir avant de monter le PC gamer. Voici quelques éléments à prendre en compte lors de l’établissement de votre budget :

1. Le type de jeux que vous souhaitez jouer

Les jeux auxquels vous prévoyez de jouer auront un impact significatif sur le budget. Les jeux plus récents et plus exigeants nécessitent des composants plus puissants, ce qui peut augmenter le coût global de votre PC.

Pour avoir une idée des composants à acheter, rendez-vous sur Steam. Puis, recherchez vos jeux vidéo favoris et vérifiez les configurations PC requises pour les faire fonctionner. À partir de ces données, vous pourrez établir une « moyenne » en ce qui concerne la puissance générale de votre futur PC gamer.

2. Les performances souhaitées

Si vous visez des performances de jeu exceptionnelles, vous devrez investir davantage dans des composants haut de gamme. Cela inclut le processeur, la carte graphique, la mémoire RAM, etc.

En moyenne, la plupart des jeux vidéo incontournables fonctionnent encore sur la configuration suivante :

Processeur (CPU) : Intel Core i7-4770K/AMD Ryzen 5 3500X

RAM : 16 Go

Carte graphique (GPU) : AMD RX 580 / Nvidia GTX 1080

Espace de stockage : 120 Go minimum

3. Les composants supplémentaires

N’oubliez pas de tenir compte des accessoires tels que le clavier, la souris, le moniteur, les haut-parleurs, et même l’éventuelle licence Windows. Ces coûts peuvent s’accumuler rapidement en fonction de la marque de ces composants.

En résumé, fixez un budget réaliste pour votre projet, en tenant compte du coût des composants, des accessoires, et éventuellement du coût de la main-d’œuvre si vous ne souhaitez pas assembler votre PC vous-même. Sélectionnez un processeur en fonction de vos besoins, en privilégiant les modèles Intel ou AMD récents. Choisissez également une carte graphique adaptée à vos besoins de jeu, en tenant compte de la résolution de votre écran et des jeux que vous souhaitez jouer.

Définir votre budget est une étape importante pour prévoir quelle pièce acheter.

En ce qui concerne la mémoire vive (RAM), optez pour au moins 16 Go de RAM pour une expérience de jeu fluide. Choisissez un SSD pour des temps de chargement rapides et un disque dur (HDD) pour le stockage de masse. Enfin, pensez à sélectionner une alimentation en fonction de la consommation d’énergie estimée de votre PC.

En dernier, mais pas des moindres, choisissez un boîtier qui peut accueillir tous vos composants, avec une bonne circulation d’air pour éviter la surchauffe.

Une fois que vous avez déterminé votre budget, il est temps de passer à la prochaine étape.

Les outils à prévoir

Avant de commencer le montage de votre PC gamer, assurez-vous de disposer des outils nécessaires. Voici une liste des outils de base que vous devriez avoir sous la main :

Tournevis : un ensemble de tournevis cruciformes et plats est essentiel pour fixer les vis sur les composants et les boîtiers.

Bracelet et tapis antistatique : ces accessoires sont nécessaires pour éviter les décharges électrostatiques qui pourraient endommager les composants sensibles de votre PC.

Documentation : assurez-vous de disposer de tous les manuels d’instructions des composants que vous allez assembler. Ces manuels sont précieux pour s’assurer que tout est correctement connecté.

Enfin, choisissez un endroit bien éclairé et exempt de poussière pour assembler votre PC. Une table solide avec de l’espace est idéale pour travailler confortablement.

Les composants à acheter

Maintenant que vous avez établi votre budget et rassemblé les outils nécessaires, il est temps de passer à la sélection des composants. Voici les principaux composants dont vous aurez besoin pour monter un PC gamer :

1. Processeur (CPU)

Le processeur est le cerveau de votre PC. Choisissez un processeur en fonction de vos besoins en matière de performances. Les processeurs d’Intel et d’AMD sont des options populaires.

2. Carte mère (Motherboard)

La carte mère est la pièce maîtresse de votre PC, connectant tous les composants. Assurez-vous qu’elle est compatible avec votre processeur et votre boîtier. Nous vous conseillons également de choisir une carte mère équipée de ports M2 pour accueillir les SSD récents.

3. Carte graphique (GPU)

La carte graphique est essentielle pour les jeux. Optez pour une carte graphique avec un bon rapport puissance-prix qui répond à vos besoins en termes de résolution et de qualité graphique.

4. Mémoire RAM

La mémoire vive (RAM) affecte les performances globales de votre PC. Choisissez au moins 8 Go de RAM, mais 16 Go ou plus sont recommandés pour les jeux gourmands en ressources.

5. Stockage

Vous aurez besoin d’un stockage pour votre système d’exploitation, vos jeux et vos fichiers. Un SSD offre des temps de chargement rapides, tandis qu’un disque dur (HDD) offre une plus grande capacité de stockage à un coût inférieur.

6. Alimentation

Une alimentation de qualité est essentielle pour fournir l’énergie nécessaire à tous vos composants. Assurez-vous qu’elle est suffisamment puissante et de bonne qualité. Une alimentation de 750W ou plus devra largement faire l’affaire.

7. Boîtier

Le boîtier abrite tous vos composants. Choisissez un boîtier qui peut accueillir vos composants, offrant une bonne circulation d’air et un aspect esthétique qui vous plaît.

8. Refroidissement

Les processeurs et les cartes graphiques génèrent de la chaleur, donc un refroidissement adéquat est essentiel. Vous pouvez opter pour des ventilateurs ou un système de refroidissement liquide.

9. Système d’exploitation

Vous aurez besoin d’un système d’exploitation, comme Windows 10 ou 11, pour exécuter vos jeux et applications. Pensez à choisir la version professionnelle, afin d’avoir toutes les fonctionnalités de Microsoft en main. La version famille est à éviter !

10. Périphériques

N’oubliez pas d’ajouter à votre liste des périphériques tels que clavier, souris, moniteur, haut-parleurs, casque, etc.

Lors de l’achat de composants, assurez-vous qu’ils sont compatibles entre eux. Vérifiez également les avis et les recommandations en ligne pour vous assurer de choisir des composants de qualité.

Le montage

Maintenant que vous avez tous les composants, il est temps de passer au montage. Voici un guide étape par étape pour monter votre PC gamer :

1. Préparez votre espace de travail

Assurez-vous que votre espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de poussière. Portez le bracelet antistatique pour éviter les décharges électrostatiques. Mettez des gants isolants pour ne pas déposer de la sueur ou des traces de doigts sur vos composants.

2. Installez le processeur et la mémoire RAM

Commencez par installer le processeur sur la carte mère en suivant les instructions du manuel. Ensuite, insérez la mémoire RAM dans les emplacements prévus.

Voici une vidéo vous montrant comment faire :

3. Montez la carte mère

Une fois que vous avez fini le montage des barrettes de RAM et processeur sur la carte mère, il est temps de monter cette dernière dans le boîtier. Assurez-vous de la fixer solidement en utilisant les vis fournies. Connectez également l’alimentation, les câbles d’alimentation et les câbles de données.

4. Installez la carte graphique

Insérez la carte graphique dans le slot PCI-Express de la carte mère et fixez-la en place avec les vis appropriées. Assurez-vous de connecter l’alimentation nécessaire à la carte graphique.

5. Installez le stockage

Installez votre stockage, qu’il s’agisse d’un SSD, d’un disque dur ou des deux. Connectez-les à la carte mère à l’aide des câbles SATA appropriés.

Découvrez comment faire dans la vidéo suivante :

6. Alimentation et refroidissement

Connectez l’alimentation à la carte mère et aux composants, puis installez le système de refroidissement, qu’il s’agisse de ventilateurs ou d’un refroidissement liquide.

7. Câblage

Gérez les câbles pour assurer une bonne circulation d’air et une apparence propre. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés, y compris ceux de l’alimentation, des disques durs, de la carte graphique, etc.

8. Allumez votre PC

Une fois que tout est assemblé, branchez votre PC, connectez-le à un moniteur et allumez-le. Assurez-vous que tout démarre correctement et que le BIOS est bien configuré correctement.

Enfin, installez le système d’exploitation de votre choix.

La personnalisation

Une fois votre PC gamer assemblé et fonctionnel, il est temps de le personnaliser pour qu’il réponde à vos goûts et besoins spécifiques. Voici quelques idées pour personnaliser votre PC :

1. Éclairage RGB

Les bandes LED RGB et les ventilateurs RGB peuvent ajouter une touche de couleur et de style à votre PC gamer. De nombreux boîtiers et cartes mères prennent en charge l’éclairage RGB.

2. Accessoires et périphériques

Choisissez des accessoires et des périphériques qui correspondent à votre style de jeu. Des claviers, souris et casques de gaming personnalisés peuvent améliorer votre expérience.

3. Fond d’écran et thèmes

Personnalisez le fond d’écran de votre bureau avec des images de vos jeux préférés ou des thèmes qui reflètent votre personnalité.

4. Gestion des câbles

Améliorez l’apparence de votre PC en gérant soigneusement les câbles à l’intérieur du boîtier. Utilisez des attaches et des goulottes pour maintenir les câbles organisés.

5. Overclocking

Si vous êtes à l’aise avec l’overclocking, vous pouvez augmenter les performances de votre PC en ajustant les paramètres du processeur et de la carte graphique. Assurez-vous de faire des recherches sur la manière de le faire en toute sécurité.

La personnalisation de votre PC gamer est une étape amusante qui vous permet de créer un ordinateur unique qui vous ressemble. Prenez votre temps pour explorer les différentes options et ajouter votre touche personnelle.

En conclusion, construire votre premier PC gamer peut sembler intimidante. Toutefois, avec un budget bien établi, les outils appropriés, les composants soigneusement choisis, un montage méticuleux et une personnalisation créative, vous pouvez créer une machine puissante et unique. Non seulement vous économiserez de l’argent par rapport à l’achat d’un PC préassemblé, mais vous apprendrez également beaucoup sur le fonctionnement interne de votre ordinateur. Alors, n’ayez pas peur de vous lancer et de monter votre propre PC gamer pour profiter de jeux plus fluides et d’une expérience de jeu plus immersive. Bonne construction !

Pour découvrir comment monter son PC gamer en vidéo, c’est ci-dessous :