À l’ère numérique, le choix d’un smartphone ne se résume plus à ses performances et à son design. Pour la plupart des utilisateurs, la qualité des photos est celle qui importe le plus. Avec l’avancée des technologies, de nombreux photophones proposent aujourd’hui des capteurs performants. À côté, des fonctionnalités de traitement d’image s’évoluent aussi de plus en plus. Que vous soyez en quête d’un photophone d’entrée de gamme, du milieu ou du haut de gamme, découvrez à travers cet article les meilleurs modèles, adaptés à votre budget.

Les Photophones haut de gamme : la crème de la crème

iPhone 16 Pro max (2024)

Apple continue de dominer le marché des photophones haut de gamme. En septembre 2024, elle sort son dernier cri : l’iPhone 16 Pro Max. Avec un capteur principal de 48 MP et une technologie d’image avancée, cet appareil promet des photos de qualités hors pair.

Ce modèle assure une prise de photos authentiques, même dans des conditions de faible luminosité grâce à son ouverture F/2,2 (contre F/2,4 sur l’iPhone 15). Son mode nuit et son zoom optique x5 sont des options indispensables qui vous offriront des détails incroyables.

Si on connaît si bien ce smartphone, c’est aussi grâce à la qualité de sa vidéo. L’iPhone 16 Pro Max prouve bien cela grâce à son enregistrement en 4K à 120 i/s, mais aussi du 8K. La vidéo spatiale, qui a débuté avec l’iPhone 15 Pro, fait également son retour. Pour vous offrir ce joyau, prévoyez environ 1 480 €.

Découvrez en vidéo les nouveautés sur l’iPhone 16 Pro Max :

Samsung Galaxy S24 Ultra (2024)

Le Samsung Galaxy S24 Ultra se positionne comme l’un des meilleurs photophones du marché en 2024. Son capteur principal de 200 MP permet de capturer des détails extrêmement fins. Si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez vous servir du zoom périscopique 10x. Avec ses cinq capteurs, vous pourrez bien entendu enregistrer des vidéos en UHD 8K. Enfin, son mode Space Zoom permet de capturer des photos précises à toute heure. Son prix tourne aux alentours de 950 €.

Google Pixel 8 Pro (2023)

Le Google Pixel 8 Pro se distingue par sa photographie computationnelle, améliorée par l’intelligence artificielle de Google. Ses algorithmes permettent de capturer des photos parfaitement exposées avec des détails précis. Il bénéficie d’un mode portrait qui figure parmi les meilleurs du marché, où les résultats sont similaires à ceux des appareils photo reflex. Tous ces atouts sont accessibles à partir de 640 €. Si vous disposez d’une somme conséquente, le Pixel 9 Pro est une bonne alternative, plus performante et plus récente. Les évolutions côtés photographies sont néanmoins assez discrètes pour un prix de plus de 1 000 €.

Ci-dessous, une vidéo sur le Pixel 9 :

Les photophones milieu de gamme : le meilleur compromis ?

Les photophones de milieu de gamme offrent des performances impressionnantes pour leur prix. Sans investir dans des smartphones très coûteux, vous pouvez aussi obtenir des qualités photo élevées.

OnePlus Nord 4 (2024)

Le OnePlus Nord 4 fait partie des photophones avec un excellent rapport qualité/prix. Ce smartphone dispose d’un capteur principal de 50 MP et permet de capturer des images nettes. Il peine toutefois un peu en mode nocturne, mais reste bien correct. Le grand plus de ce smartphone réside surtout dans sa polyvalence. Il s’agit tout simplement d’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme en 2024. Ce modèle coûte environ 450 €.

Ci-dessous, découvrez le OnePlus Nord 4 en vidéo :

Xiaomi 13T (2023)

Le Xiaomi 13T dispose d’un capteur de 50 MP (Sony IMX707) avec une ouverture f/1,9. Cela permet de bien capter la luminosité, rendant les clichés de jour excellents. De plus, les photos prises dans des zones à faible éclairage conservent leur netteté et la clarté des couleurs. Cette performance se poursuit d’ailleurs même avec la photographie nocturne. Il n’y a pas grand-chose à redire. Ce smartphone est idéal pour ceux qui aiment prendre des photos en soirée. Son prix, à partir de 350 €, renforcera les arguments de ce smartphone. Si vous recherchez une version plus performante, vous pouvez opter pour le flagship killer, le Xiaomi 13T Pro qui est actuellement aux alentours de 500 €.

Google Pixel 8a (2024)

Le Google Pixel 8a reprend les mêmes points forts que celui du Pixel 8 Pro tout en étant compact. Même si les spécifications sont plus réduites, mais le traitement d’image est digne de la gamme Pixel. C’est un smartphone de choix pour ceux qui souhaitent allier expérience photo à prix abordable. Pour son acquisition, il faudra prévoir environ 460 €. Son plus ? Les Google Pixel 8 profitent d’une mise à jour du système et de sécurité de 7 ans : un record !

Découvrez le Pixel 8a en vidéo :

Les photophones les plus accessibles : l’entrées de gamme

Les smartphones sont désormais accessibles à tous les budgets, même les plus restreints. Mais attention, leur petit prix ne signifie pas forcément qu’ils sont de mauvaise qualité. De nombreux modèles d’entrée de gamme offrent une qualité photo plus que suffisante pour une utilisation quotidienne.

Samsung Galaxy A54 (2023)

C’est le smartphone idéal parmi les photophones les plus accessibles. Le Samsung Galaxy A54 présente un excellent compromis entre prix et performance. Il s’agit d’ailleurs d’un téléphone de milieu de gamme, mais depuis la sortie du Galaxy A55, son prix a bien baissé.

Avec son capteur principal est de 50 MP, cet appareil offre des résultats de très bonne qualité pour son prix. Le niveau de détail est bon. Son mode portrait tient également bien ses promesses. Il peine toutefois un peu en mode nocturne. Enfin, le Samsung Galaxy A54 coûte environ 225 €.

Découvrez 10 raisons pour acheter ce smartphone en vidéo :

Realme 11 Pro (2023)

Le Realme 11 Pro est une autre alternative intéressante pour les photophones à petit budget. Il intègre un appareil photo principal de 108 MP et un selfie de 16 MP, dédié aux selfies. Si ses performances en photographies sont correctes, voire un peu décevantes, le smartphone compense dans d’autres domaines. Ce smartphone coûte environ 300 €.

Motorola Moto G72 (2022)

Équipé d’un capteur de 48 MP, le Motorola Moto G72 est apprécié pour sa simplicité d’utilisation. Il est doté de modes automatiques efficaces, ce qui en fait un choix excellent pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas perdre de temps sur les réglages. Pour bénéficier de ce petit bijou, il faut prévoir une somme à partir de 180 €.

Tableau comparatif des performances photos selon leur gamme

Gamme Modèle Caractéristiques Haut de gamme iPhone 16 Pro max Capteur principal de 48 MP Ouverture F/2,2 Mode nuit et zoom optique x5 Zoom optique 5x Enregistrement en 4K à 120i/s Samsung Galaxy S24 Ultra Grand-angle avec stabilisation optique de 200 MP Ultra grand-angle de 12 MP Zoom périscopique 10x Cinq capteurs, vidéo en UHD 8K Capteur laser Google Pixel 8 Pro Capteur principal de 50 MP Capteur ultra grand-angle de 48 MP Téléobjectif de 48 MP et un zoom ultra performant Caméra avant 10,5 MP Moyenne Gamme One Plus Nord 4 Un capteur Sony LYT-600 de 50 MP Stabilisation optique de l’image Capteur ultra-large de 8 MP Caméra selfie de 16 MP Xiaomi 13 T Un capteur photo principal de 50 MP (Sony IMX707) Ouverture f/1,9 Un capteur ultra grand-angle de 12 MP Un téléobjectif x2 de 50 MP Un capteur selfie de 20 MP Google Pixel 8a Deux capteurs photos à l’arrière : un grand-angle de 64 mégapixels et un ultra-angle de 13 mégapixels Entrée de Gamme Samsung Galaxy A54 Triple capteur photo de 50 +12 +5 MP Objectif ultra grand angle Realme 11 Pro Appareil photo principal de 108 MP Selfie 16 MP Un capteur ISOCELL Motorola Moto G72 Capteur de 48 MP Un capteur macro qui offre des prises de vues proches de votre sujet

Les critères à prendre en compte pour choisir votre Photophone

Capteur et résolution

Détrompez-vous, un grand nombre de mégapixels n’est pas toujours synonyme de meilleure qualité photo. La taille du capteur et la gestion de la lumière sont cependant les paramètres qui importent le plus. Un bon photophone combine un capteur performant avec un logiciel de traitement avancé.

Stabilisation et zoom

Pour obtenir des images nettes, il convient d’accorder une importance particulière à la stabilisation optique de l’appareil, surtout en vidéo. Les zooms optiques sont à privilégier pour conserver la qualité de l’image.

Logiciel de traitement

L’intelligence artificielle et les algorithmes de traitement d’image jouent un rôle déterminant sur la qualité des photos. Ils sont utiles tant en mode nuit que pour les portraits. Les SoC récents offriront plus d’avantages en matière de traitement, à l’instar du Snapdragon 8 Gen 3 ou encore de l’Apple A18.

Autres critères

D’autres critères sont aussi à prendre en compte, notamment l’autonomie, la qualité de l’écran et la fluidité de l’interface. Ces éléments vous permettront de profiter d’une expérience exceptionnelle à chaque prise de photos.

Que faut-il retenir ?

En 2024, les photophones sont accessibles à tous les budgets. Que vous ayez un budget conséquent, ou que vous préfériez miser sur des modèles plus abordables, une variété de photophones est disponible pour s’adapter à vos besoins.

Les modèles haut de gamme comme l’iPhone 16 Pro Max ou le Samsung Galaxy S24 Ultra sont les incontournables du moment et vous offriront des performances incomparables. Par ailleurs, les options plus abordables comme le OnePlus Nord 4 et le Samsung Galaxy A54 offrent un excellent rapport qualité/prix. En comparant leurs prix et leurs caractéristiques, vous serez en mesure de faire un choix éclairé en fonction de vos attentes.

