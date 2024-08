5 raisons valables de remplacer votre HDD par un SSD en 2024

Que vous soyez équipé d’un PC portable ou d’un ordinateur de bureau, le périphérique de stockage interne est loin d’être un composant secondaire. Car outre le fait de pouvoir contenir une certaine quantité de données, sa vitesse (lecture et écriture) a aussi un impact sur les performances de votre machine. Nous vous donnons 5 bonnes raisons de changer votre disque dur HDD pour un disque SSD en 2024.

1. Un gain notable en termes de performances

Ce n’est plus un secret pour personne : les SSD sont bien plus rapides que les HDD avec un facteur allant de 10 à 100. Et cela concerne aussi bien la vitesse de lecture que celle d’écriture avec des débits moyens de l’ordre de 3,5 Go/s pour les modèles NVME PCIe en 2024. Dans les faits, vous devriez voir la différence lors du démarrage de votre système d’exploitation (moins de 20 secondes) ou lorsque vous devez charger des fichiers volumineux. Les gamers apprécient aussi avoir des temps de chargement réduits durant le jeu.

N’hésitez donc pas à choisir un disque dur ssd performant afin de donner un petit coup de boost à votre configuration actuelle !

2. Des prix qui ont fortement diminué

Bien que l’on sache depuis plus de 10 ans que les SSD sont sensiblement supérieurs aux HDD concernant la vitesse, leur prix a longtemps été un frein. Rappelons qu’en 2010, il fallait débourser plus de 300 euros pour un modèle de seulement 256 Go. C’est pourquoi beaucoup optaient pour une solution hybride : SSD pour l’installation du système d’exploitation et HDD pour le stockage des données (photos, vidéos…).

De nos jours, cela n’a plus grand intérêt de procéder ainsi étant donné que les modèles de 1 To (= 1 000 Go) sont vendus à moins de 80 euros. Vous pourrez alors remplacer le HDD de votre PC portable sans avoir à vous ruiner.

3. Une durabilité supérieure

Si vous utilisez quotidiennement un PC portable et que vous êtes souvent en déplacement, il est très probable qu’un HDD vous ait déjà lâché. Car comme ce type de disque fonctionne avec des pièces mécaniques mobiles, il est assez fragile. Le moindre choc peut alors être fatal et même les vibrations ont raison de lui à la longue. En le remplaçant par un SSD, vous améliorez l’intégrité de vos données puisque celui-ci est dénué de pièces mécaniques.

4. Une amélioration de l’efficacité énergétique

Autre argument de plus en plus mis en avant avec les SSD : leur consommation électrique. Celle-ci ne dépasse en effet jamais 1 W en activité. Résultat : vous pouvez vous attendre à une meilleure autonomie sur votre PC portable. Et même si vous utilisez un ordinateur de bureau, ce sont toujours des économies sur la facture d’électricité qui sont bonnes à prendre au jour le jour !

5. Une opération loin d’être compliquée

Vous êtes tenté par remplacer votre HDD, mais vous vous dites que cela va être trop compliqué ? Détrompez-vous ! Aujourd’hui, la plupart des fabricants fournissent un logiciel (à télécharger) lors de l’achat d’un SSD. Il vous suffira alors de suivre les instructions pour transférer les données du HDD vers le SSD. Une fois la procédure terminée, il vous suffit de procéder au changement effectif et c’est à peu près tout !

Remplacer votre HDD par un SSD en 2024 offre des avantages indéniables : performances accrues, prix abordables, durabilité, efficacité énergétique et simplicité de l’opération. Qu’attendez-vous pour franchir le pas et revitaliser votre ordinateur ?

