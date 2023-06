Vous pouvez installer et mettre à jour les pilotes manuellement sous Windows 11 avec deux méthodes, et dans ce guide, nous vous montrerons comment.

Les pilotes sont des outils logiciels importants pour tous les périphériques connectés sur votre PC Windows. Ils contiennent le code permettant à votre système de contrôler et de communiquer avec la carte graphique, le disque dur et les périphériques externes comme la souris, le clavier ou encore les clés USB.

Normalement, Windows 11 détecte et configure automatiquement les matériels branchés sur votre PC grâce à la bibliothèque locale de pilotes et à Windows Update. Mais si dans le cas où votre ordinateur n’est pas connecté à internet, votre système ne pourra pas détecter certains périphériques.

Afin de remédier à ce problème, vous devez installer et mettre à jour manuellement les pilotes des cartes et périphériques sur Windows 11. Il existe plusieurs façons de télécharger et d’installer ces pilotes, et dans ce guide, nous vous montrerons comment.

Méthode 1 : installer et mettre à jour manuellement les pilotes depuis les paramètres

Cette méthode vous permettra d’installer manuellement un pilote via l’application Paramètres de Windows 11. Mais pour ce faire, vous devez d’abord vous connecter à internet. Suivez les opérations suivantes :

Connectez votre PC à internet via un câble Ethernet ou via Wi-Fi. Ouvrez Paramètres depuis le menu Démarrer. Une fois dans la fenêtre des Paramètres, cliquez sur Mise à jour et sécurité. Dans la fenêtre de Windows Update, cliquez sur la page Options avancées sur le côté droit. Dans la section Options supplémentaires, cliquez sur Mises à jour facultatives puis sur Mises à jour du pilote. Cochez le pilote à installer sur Windows 11 et cliquez sur Télécharger et installer.

Méthode 2 : Comment installer et mettre à jour manuellement les pilotes depuis le gestionnaire de périphériques

Cette méthode d’installation et de mise à jour manuelle des pilotes de périphériques passe par deux étapes. D’abord, vous devez télécharger le pilote à partir du site web d’assistance officiel du fabricant, puis effectuer l’installation et la mise à jour via le Gestionnaire de périphériques. Voici comment faire.

Télécharger les pilotes

Pour télécharger le pilote manuellement, rendez-vous sur la page du fabricant du périphérique à mettre à jour. Allez dans la section des pilotes et de l’assistance, puis recherchez le modèle ou le numéro de série de votre matériel.

Une fois qu’il s’affiche dans les résultats de recherche, cliquez sur le bouton de téléchargement.

À noter que chaque site web d’assistance est différent selon la marque de votre matériel. Vous devrez donc bien suivre leurs instructions pour télécharger le pack de mise à jour du pilote.

Certaines entreprises comme Intel, AMD propose également des applications pour analyser le système afin de détecter, télécharger et installer les pilotes manquants sous Windows 11. Il vous suffit d’aller dans le site web officiel de la marque, puis installer l’application sur votre PC. Comme cela, vous avez un raccourci consultable à n’importe quel moment, qui vous enverra également une notification à chaque fois qu’une mise à jour est disponible.

Installer les pilotes

Pour installer manuellement un pilote sous Windows 11, procédez comme suit :

Ouvrez le menu Démarrer. Recherchez le Gestionnaire de périphériques et cliquez sur le premier résultat pour ouvrir l’application. Dans la fenêtre du Gestionnaire de périphériques, développez la catégorie contenant le périphérique à installer. Ce dernier peut également apparaître avec une icône rouge ou jaune, indiquant que le pilote comporte un problème. Faites un clic droit sur le matériel et sélectionnez l’option Mettre à jour le pilote. Cliquez sur l’option Rechercher des pilotes sur mon ordinateur. Cliquez sur le bouton Parcourir, sélectionnez le dossier dans lequel vous avez sauvegardé les fichiers d’installation du pilote et cliquez sur OK. Cochez l’option Inclure les sous-dossiers afin que Windows 11 détecte le fichier « .inf » avec les instructions pour mettre à jour le pilote. Cliquez sur le bouton Suivant > Fermer pour confirmer l’opération.

Et voilà ! une fois ces étapes terminées, le pilote s’installera et se mettra à jour sur votre PC.

Comment installer manuellement les pilotes graphiques sur Windows 11

Quand vous branchez une carte graphique pour la première fois sur votre PC, Windows 11 peut la détecter et mettre à jour automatiquement ses pilotes. En outre, vous pouvez utiliser Windows Update pour installer les derniers pilotes via les méthodes indiquées ci-dessus. Toutefois, si un pilote particulier présente des problèmes et ne fonctionne pas correctement, vous devez l’installer manuellement.

Pour ce faire, nous vous conseillons d’utiliser le panneau de configuration du fabricant de votre carte graphique afin de télécharger et installer la dernière mise à jour du pilote. Selon la marque de votre carte, rendez-vous dans leur site web officiel et téléchargez l’un des outils suivants :

NVIDIA GeForce Experience

AMD Radeon Software Adrenalin Edition

Intel Driver & Support Assistant

Une fois le programme téléchargé, exécutez le programme d’installation et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

Lancez le panneau de configuration nouvellement installé et cliquez sur le bouton Vérifier les mises à jour dans la section du pilote.

Après avoir téléchargé le pilote, suivez les étapes recommandées par le fabricant pour mettre à jour le pilote graphique. Si vous ne trouvez pas les étapes, vous pouvez exécuter manuellement le programme d’installation et suivre les instructions à l’écran. De ce fait, vous allez supprimer le pilote de la carte graphique actuel et installer la dernière version.

Comment vérifier si les pilotes sont bel et bien installés et mis à jour ?

Pour vérifier si un pilote a été installé avec succès, procédez comme suit :

Ouvrez le menu Démarrer et recherchez le Gestionnaire de périphériques. Cliquez sur le premier résultat pour ouvrir l’application. Dans la fenêtre du Gestionnaire de périphériques, vérifiez que les périphériques ne présentent pas des icônes en jaune ou en rouge. Si vous avez tout mis à jour, vous pouvez vérifier un à un les pilotes de chaque périphérique. Pour ce faire, ouvrez la catégorie contenant le périphérique, faites un clic droit sur le périphérique en question et sélectionnez Propriétés. Cliquez sur l’onglet Pilote. Vérifiez les données dans Date du pilote et Version du pilote.

Si les informations correspondent aux données affichées par le fabricant de votre périphérique, cela signifie que ce dernier dispose de la dernière version du pilote.

Comment empêcher l’installation automatique des pilotes sous Windows 11

Windows Update détecte et installe automatiquement les mises à jour de sécurité et de maintenance et les pilotes pour les composants matériels et les périphériques sur votre ordinateur. Toutefois, les mises à jour disponibles via cette fonctionnalité ne sont pas toujours les plus récentes et peuvent parfois inclure des versions défectueuses !

Il vous arrive également que votre périphérique ne fonctionne plus correctement après une mise à jour d’un pilote. Heureusement, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques des pilotes sur Windows 11 via deux méthodes : l’éditeur de stratégie de groupe (gpedit.msc) et l’application Paramètres.

Nous vous montrons comment faire ci-dessous.

Méthode 1 : à partir de la stratégie de groupe

Attention : cette méthode n’est pas disponible pour les utilisateurs de Windows 11 édition familiale.

Pour désactiver les mises à jour automatiques des pilotes sous Windows 11 via l’éditeur de stratégie de groupe, suivez les opérations suivantes :

Ouvrez le menu Démarrer et recherchez gpedit ou éditeur de stratégie de groupe. Faites un clic droit sur le premier résultat qui s’affiche sur le menu Démarrer et sélectionnez Ouvrir en tant qu’administrateur. Dans la fenêtre de l’éditeur de stratégie de groupe, rendez-vous dans Configuration de l’ordinateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Windows Update > Gérer les mises à jour proposées par Windows Update. Sur le volet droit, faites un clic droit sur la stratégie Ne pas inclure le pilote dans Windows Update et choisissez l’option Modifier. Cliquez sur Activé pour désactiver la fonctionnalité. Cliquez sur le bouton Appliquer puis sur OK.

Et voilà ! En appuyant sur OK, Windows Update ne pourra plus télécharger des mises à jour pour les pilotes de vos périphériques. Dans le cas où vous changez d’avis, vous pouvez toujours annuler les modifications en suivant les mêmes instructions et de choisir l’option « Non configuré » au lieu de « Activé ».

Méthode 2 : à partir des paramètres

Pour empêcher Windows 11 de télécharger automatiquement les mises à jour des pilotes, voici comment faire :

Ouvrez la fenêtre des Paramètres depuis le menu Démarrer. Cliquez sur Système, puis rendez-vous sur le menu À propos sur le volet droit. Faites un clic sur l’option Paramètres système avancés pour ouvrir une nouvelle fenêtre des paramètres. Rendez-vous sur l’onglet Matériel et cliquez sur le bouton Paramètres d’installation de l’appareil. Choisissez l’option Non (votre périphérique pourrait ne pas fonctionner correctement). Cliquez sur Enregistrer les modifications puis sur OK pour confirmer l’opération.

Et c’est fait ! Dorénavant, Windows 11 ne va plus mettre à jour automatiquement les pilotes sur votre ordinateur. Si vous voulez installer les dernières versions de la mise à jour de vos composants et périphériques, vous devrez procéder manuellement.

Maintenant que vous savez tout, à vous de profiter pleinement de Windows 11 et de ses fonctionnalités !

