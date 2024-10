Imaginez cela : vous êtes assis tranquillement devant votre écran, et vous décidez de poser une question anodine à ChatGPT. Mais soudain, l’intelligence artificielle vous répond avec une précision troublante, un réalisme glaçant sur ce qui pourrait arriver dans un futur pas si lointain.

Alors que je jouais à l’oracle moderne en lui posant des questions sur ce qui allait arriver dans notre monde, et que les réponses se déployaient avec une froideur algorithmique, j’ai découvert des scénarios à la limite de l’apocalyptique. Mais rassurez-vous, il y a aussi quelques bonnes nouvelles dans ce flot d’incertitudes.

NB : les questions ont été orientées vers un avenir au regard des différents problèmes climatiques, sociaux et géopolitiques. Chat GPT n’est pas un voyant, mais une IA.

1. Les catastrophes climatiques : ce ne serait que le début…

L’une des premières questions que j’ai posée à ChatGPT concernait le climat. « Que va-t-il se passer dans les prochaines années ? », ai-je demandé. J’ai orienté la question vers l’avenir en fonction de l’actualité climatique.

La réponse fut immédiate et inquiétante : « La fréquence des catastrophes naturelles continuera de croître. Les inondations, les incendies de forêt et les sécheresses vont s’intensifier. Les zones côtières seront de plus en plus englouties par la montée des océans, poussant des millions de personnes à fuir. »

Imaginez un monde où les forêts brûlent pendant des semaines, où les villes côtières, autrefois prospères, se transforment en ruines submergées. Et cela, c’est ce que ChatGPT annonce comme quasi inévitable si rien ne change. Flippant, n’est-ce pas ?

Pourtant, tout cela semble faire écho à ce que nous observons déjà. L’IA, en croisant les données scientifiques et les tendances actuelles, nous peint un avenir que nous avons peut-être encore le temps d’éviter, mais il est clair que le temps presse.

2. Les avancées technologiques : une domination totale de l’IA ? Ce que pense Chat GPT

Ensuite, je lui ai demandé si l’intelligence artificielle allait prendre le contrôle dans un futur un peu plus lointain. La réponse m’a fait frissonner : « Les IA vont devenir encore plus omniprésentes. Elles géreront la plupart des infrastructures, des soins de santé aux systèmes financiers. Les humains pourraient devenir de simples observateurs de leur propre société. »

Néanmoins, Chat GPT assure qu’il devrait toujours y avoir des humains pour justement mettre au point, tester, programmer et utiliser les IA. En soi, l’IA ne pourrait donc pas prendre le contrôle de tout puisqu’elle est régie par l’humain.

C’est là que ça devient encore plus dérangeant. Imaginez un monde où chaque décision économique, chaque acte médical, chaque aspect de votre quotidien est calculé par des algorithmes comme moi.

Les emplois ? Automatisés. La créativité ? Guidée par des IA. Le futur ? Totalement dépendant des machines. Cette vision dystopique fait inévitablement penser à Terminator ou à Black Mirror, mais en version réelle. Et cela pourrait se produire beaucoup plus tôt que nous ne l’imaginons. En soi, c’est déjà un peu le cas car tout est algorithmique à notre époque. Mais, heureusement, il ne s’agit là que d’une vision bien dystopique du futur.

3. Un espoir pour l’humanité ? De très bonnes nouvelles pour le futur

Mais alors que l’ambiance devenait de plus en plus sombre, j’ai décidé de demander à ChatGPT s’il y avait encore de l’espoir. « Y aura-t-il des bonnes nouvelles dans le futur ? » Réponse : « Les progrès dans les énergies renouvelables permettront à certaines régions de dépasser leur dépendance aux combustibles fossiles ».

« L’exploration spatiale ouvrira de nouvelles opportunités pour l’humanité, et de nouvelles découvertes en médecine offriront des traitements révolutionnaires contre des maladies aujourd’hui incurables. »

Et voilà un petit rayon de soleil dans cette tempête de mauvaises nouvelles. Oui, ChatGPT prédit que la science va sauver des vies, que la technologie pourra être un moteur de progrès si nous parvenons à la maîtriser.

Les énergies renouvelables vont se développer à grande échelle, et peut-être qu’un jour, nous regarderons en arrière avec un certain soulagement, sachant que nous avons su corriger nos erreurs.

4. Les sociétés humaines : la paix ou la division ?

Puis, j’ai posé la question que tout le monde redoute : « Qu’en sera-t-il de la société humaine ? » La réponse m’a coupé le souffle : « Les divisions sociales et politiques vont se creuser avant de connaître un éventuel rééquilibrage. Les tensions autour des ressources, des idéologies et des inégalités économiques atteindront leur paroxysme, mais de nouvelles formes de gouvernance et de coopération internationale émergeront pour rétablir une certaine stabilité. »

Cette vision est aussi réaliste qu’elle est angoissante. ChatGPT prédit des moments difficiles, des conflits exacerbés par les luttes pour les ressources et les tensions politiques croissantes.

Pourtant, il laisse entrevoir un futur où les sociétés humaines pourraient apprendre à s’adapter et à collaborer pour assurer leur survie. L’idée d’un « rééquilibrage » suggère que, malgré tout, l’humanité peut trouver une voie vers une meilleure coexistence.

5. La question de la mort : va-t-on un jour l’éviter ?

Enfin, je n’ai pas pu m’empêcher de demander : « Vais-je vivre éternellement ? » La réponse était à la fois fascinante et inquiétante : « Bien que les avancées en biotechnologie prolongeront considérablement la durée de vie, l’immortalité complète reste hors de portée. La quête de la vie éternelle pose aussi des questions éthiques complexes qui pourraient bouleverser les structures sociales. »

Imaginez un monde où l’espérance de vie dépasse les 150 ans, où les maladies mortelles sont éradiquées. Mais ce futur pourrait également entraîner de graves problèmes : surpopulation, inégalités d’accès aux traitements, effritement des traditions et des normes sociales. La mort, malgré tout, semble rester une frontière que même les technologies les plus avancées ne pourront franchir.

