L’IA peut-elle prédire le futur ? Une étude d’Oxford le suggère

L’intelligence artificielle fait des progrès immenses ces dernières années. Finalement, serait-ce si étonnant qu’une IA arrive à prédire le futur ? Au stade actuel, c’est effectivement surprenant. Pourtant, selon une étude d’Oxford, c’est ce qui pourrait arriver dans très peu de temps. Et notamment, les intelligences artificielles pourraient même prédire 10 ans à l’avance si vous allez faire une crise cardiaque. On vous explique.

L’IA, capable de prédire le futur ?

Selon une étude financée par la British Heart Foundation (BHF) et menée par des chercheurs de l’Université d’Oxford, l’IA pourrait être capable, dans un futur proche, de prédire des infarctus ou divers autres problèmes de santé.

Étonnant, certes, mais c’est pourtant ce que les recherches permettent de mettre en lumière. En fait, selon les chercheurs, l’IA pourrait prédire si une personne, après étude de sa santé cardiaque, risque d’avoir une crise cardiaque dans les dix années à venir.

Si cela est réel, l’IA pourrait donc sauver des millions de vies. Mais, cela ne pourra se faire que si l’IA est intégrée aux mesures médicales, et notamment aux tomodensitogrammes cardiaques.

Ces outils permettent actuellement de détecter les blocages ou le rétrécissement des artères. Toutefois, ils ne sont pas encore assez précis pour déterminer si une personne a des risques de faire un infarctus.

L’intelligence artificielle pour prévenir les crises cardiaques

« Notre étude a révélé que certains patients se présentant à l’hôpital avec des douleurs thoraciques, qui sont souvent rassurés et renvoyés chez eux, courent un risque élevé de subir une crise cardiaque au cours de la prochaine décennie, même en l’absence de tout signe de maladie dans leurs artères cardiaques », explique le professeur Charalambos Antoniades.

Et selon lui, « une image précise du risque peut modifier, et potentiellement améliorer, le traitement de nombreux patients cardiaques ».

Et cette image précise pourrait être apportée par l’IA. C’est ce qu’ont testé les chercheurs d’Oxford. 3 393 patients ont été testés avec des tomodensitogrammes cardiaques et une IA pendant huit ans et les résultats sont déjà probants : les images sont beaucoup plus précises grâce à cette technologie.

Source : Lire l’étude complète de l’Université d’Oxford.