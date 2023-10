L’intelligence artificielle (IA) est en train de transformer radicalement notre monde et affecte divers secteurs de l’économie. Son émergence créée également une demande croissante pour de nouvelles activités et compétences. Si vous souhaitez vous reconvertir et surfer sur ces dernières tendances, vous tombez bien. On vous propose de découvrir les métiers les plus prometteurs grâce à l’IA.

Ingénieur en IA

Pour devenir ingénieur en IA, il est recommandé de suivre une formation en informatique, en science des données ou en génie électrique. Ces professionnels sont responsables de la conception, du développement et de la mise en œuvre de solutions. Ils travaillent notamment sur les chatbots, les systèmes de recommandation et les modèles de machine learning.

Plusieurs écoles d’ingénieurs proposent des programmes en IA.a Vous avez l’École Polytechnique, CentraleSupélec, l’Institut national des sciences appliquées (INSA) ou l’École Nationale Supérieure des Mines.

Le salaire moyen de cet ingénieur un peu particulier s’élève entre 100 000 euros à 150 000 euros par an.

Architecte en IA

Pour devenir architecte en IA, une solide base en informatique et en science des données est essentielle. Des certifications comme le Google Cloud Professional Machine Learning Engineer ou le Microsoft Certified : Azure AI Engineer Associate peuvent être avantageuses pour postuler.

Vous concevrez des systèmes et des infrastructures d’IA. Votre mission sera de veiller à ce qu’ils répondent aux besoins de l’entreprise et aux exigences de performance.

Une rémunération entre 120 000 euros à 160 000 euros par an peut être espérée.

Éthicien de l’IA

Ces experts se penchent sur les implications morales et éthiques de l’utilisation de l’IA. Ils devraient donc avoir une formation en éthique, en philosophie ou en sciences sociales. Cet expert aide les entreprises à élaborer des politiques bien conformes. Il n’existe pas de certification standard, mais des programmes de formation en éthique de l’IA sont disponibles.

Comme c’est un métier très récent, le salaire n’est pas facile à fixer. Il avoisine cependant celui d’un ingénieur IA. Nous pouvons l’estimer entre 70 000 euros à 120 000 euros par an.

Entraîneur IA

L’un des métiers émergents passionnants dans le domaine de l’intelligence artificielle est celui d’entraîneur d’IA. Il est également connu sous le nom de « machine learning engineer ». Vous serez chargé de développer des modèles d’apprentissage automatique et d’entraîner des algorithmes pour qu’ils puissent accomplir des tâches spécifiques. Votre activité sera de collecter, nettoyer et analyser des ensembles de données. Vous serez aussi amené à choisir les algorithmes les plus appropriés, à ajuster les modèles pour optimiser leurs performances.

Ce rôle est essentiel pour exploiter tout le potentiel de l’IA dans divers domaines, de la santé à la finance en passant par l’industrie.

Pour devenir un entraîneur d’IA, une solide compréhension des mathématiques, de la programmation, et des outils d’apprentissage automatique est nécessaire. Des compétences en résolution de problèmes et en communication sont également de mises. Ils sont cruciaux pour collaborer efficacement avec d’autres experts en IA et les autres parties prenantes.

Le revenu annuel peut osciller entre 60 000 euros à 100 000 euros selon votre niveau.

Développeur de contenu généré par IA

Les développeurs de contenu IA créent des systèmes générant des formats écrits, audios ou visuels. Une formation en journalisme, en rédaction ou en design est utile. Il est également important de souligner que des compétences en programmation sont un atout. Si vous envisagez d’œuvrer dans ce domaine, sachez que vous représentez un maillon essentiel pour les médias et le marketing numérique.

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à créer des contenus IA sur les plateformes tendance, à l’instar de Tik Tok. Cela aide à augmenter le nombre de vues et à proposer des formats qui sortent des sentiers battus. D’ailleurs, sachez que c’est le premier grand réseau social à lancer un outil permettant d’indiquer si du contenu a été généré par une intelligence artificielle.

Vous pourrez générer entre 60 000 euros à 90 000 euros par an.

Spécialiste en automatisation des processus robotiques

Pour devenir un spécialiste en RPA, il est recommandé d’obtenir des certifications telles que le RPA Developer Advanced Certification. Vous serez responsable de la conception, du développement et de la gestion des solutions automatisées. Votre mission vise ainsi à améliorer l’efficacité des processus métier au sein d’une organisation ou d’une entreprise donnée.

Le salaire s’élève entre 70 000 euros à 100 000 euros par an.

Développeur de chatbot

Les développeurs de chatbot créent des agents conversationnels qui interagissent avec les clients. Vous avez pour rôle d’améliorer l’expérience utilisateur. Vous pouvez envisager de suivre une formation en informatique, en génie logiciel ou en intelligence artificielle dans une université ou une école d’ingénieurs en France.

De nombreuses plateformes d’apprentissage en ligne proposent des cours sur le développement de chatbots. Des plateformes telles que Coursera, edX, Udacity, et Udemy offrent des cours spécifiques. Recherchez surtout ceux qui couvrent des langages de programmation tels que Python. Ciblez aussi les outils de développement de chatbots comme Dialogflow, Microsoft Bot Framework, ou Rasa.

En exerçant cette profession, vous pouvez gagner entre 50 000 euros à 80 000 euros chaque année.

Analyste de la chaîne logistique

Les analystes de la chaîne logistique utilisent l’IA pour optimiser la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Leur contribution permet de réduire les coûts et optimise également l’efficacité. Une formation en logistique, en gestion des opérations ou en science des données est recommandée.

Si vous envisagez cette profession, sachez alors que vous pourrez gagner entre 80 000 euros à 120 000 euros par an.

Gestionnaire de projets d’IA

Les gestionnaires de projets d’IA supervisent la planification, l’exécution et le suivi de projets d’IA. Vous aurez alors la charge d’identifier les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour assurer le succès du projet. Vous allez ainsi évaluer les enjeux éthiques et juridiques liés à la collecte de données personnelles. L’élaboration des stratégies pour faire face aux risques majeurs du projet devra aussi être votre tasse de thé.

Pour embrasser la carrière de chef de projet spécialisé en Data et Intelligence Artificielle, il est préférable de viser un niveau de diplôme équivalent ou supérieur à Bac+5. Vous pouvez l’obtenir dans une école d’ingénieurs ou une institution similaire. Certains programmes de formation offrent également la possibilité de suivre une formation en alternance. Cela peut se faire par le biais de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Le but est de faciliter l’insertion professionnelle des futurs diplômés.

En tant qu’expert, votre salaire moyen tournera autour des 130 000 euros par an.

Analyste de sécurité de l’IA

Parmi les nouveaux métiers de l’IA, on peut citer les analystes de sécurité de l’Intelligence Artificielle. Ils se concentrent sur la protection des systèmes d’IA contre les menaces et les vulnérabilités. Des certifications en sécurité informatique, comme CISSP, sont recommandées. Ils sont essentiels pour garantir la sécurité des systèmes d’IA critiques.

Il est essentiel de souligner que ce métier est l’un des plus prometteurs depuis la crise de la Covid. Un chiffre qui peut sembler presque incroyable est l’augmentation du nombre de cyberattaques en 2020 en France. Nous avons, en effet, enregistré une croissance spectaculaire de 30 000 %. Cette augmentation significative s’est produite dans le contexte de la pandémie et de la généralisation du télétravail.

Les acteurs malveillants de la cybercriminalité ont considérablement intensifié leurs activités. Au cours du premier mois de confinement en avril 2020, une flambée sans précédent d’attaques informatiques est constatée. Pas moins de 380 000 incidents de sécurité sont chiffrés. Il n’est donc pas étonnant qu’un analyste de sécurité de l’IA soit aujourd’hui plébiscité par les entreprises. Ces dernières sont les plus touchées par les attaques.

Environ 90 000 euros à 140 000 euros annuels peuvent être espérés par ces gardiens de la sécurité.

De nouvelles opportunités de métiers avec l’IA

En conclusion, l’IA offre une multitude de nouveaux métiers, même si cela affecte certains secteurs. Que vous soyez un développeur, un éthicien ou un gestionnaire de projets, il existe un large éventail de métiers passionnants. De plus, vu la rémunération, ce sont des options à explorer et à tenter si vous sentez que cela vous plaît. Si vous aspirez à embrasser l’avenir de l’IA, assurez-vous de suivre les formations et les certifications appropriées pour atteindre vos objectifs professionnels.