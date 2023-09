Télétravail : les 10 métiers bien payés à faire chez soi

Actuellement, il y a de nombreuses entreprises qui permettent à leurs employés de travailler chez eux lorsque l’emploi le permet. Si vous voulez vous reconvertir et trouver un travail qui vous permettra de rester chez vous et profiter de votre famille, voici 10 métiers compatibles au télétravail et plutôt bien payés.

Traducteur

Mission : Le traducteur peut travailler pour une entreprise ou en autoentrepreneur pour des clients. Son travail est de traduire du texte d’une langue à une autre dans un certain délai. Il peut traduire tout un livre, un petit texte, des sous-titres…

Études et formations : Vous pouvez devenir traducteur sans formation, en apprenant par vous-même. Il faut toutefois avoir des compétences très précises : déjà être bon dans les langues en question, dont à l’écrit, y compris pour la langue natale. Généralement, il est aussi demandé d’être bon en transcription de textes. Vous pouvez aussi faire une formation en entreprise, dans une école privée ou en faculté, par exemple des études de traduction, de lettres, de langues.

Salaire moyen : Entre 1500 et 4000 euros par mois.

Meilleure fiche métier sur le sujet : https://www.cidj.com/metiers/traducteur-traductrice

Rédacteur web SEO

Mission : Le rédacteur web, c’est notre métier. La mission est assez simple, votre but est d’écrire des textes qui soient qualitatifs dans le fond et dans la forme. Le SEO, c’est le référencement sur le web, pour vulgariser, le rédacteur web SEO a pour but d’écrire des textes, des fiches produits, des articles, qui soient bien optimisés pour être le plus vus, par exemple, sur Google. Vous pouvez exercer en entreprise ou en autoentrepreneur comme pigiste.

Études et formations : Vous pouvez apprendre sur le tas, faire des stages et formations en entreprise. Il est vivement recommandé d’avoir une formation littéraire, en référencement, dans le web, en communication, en édition ou en journalisme. Toutefois, le rédacteur web n’a pas obligatoirement une carte de presse, il n’est pas journaliste à proprement parler.

Salaire moyen : Entre 1400 et 4000 euros en général, avec une moyenne à 2000 euros.

Meilleure fiche métier sur le sujet : https://www.studi.com/fr/metier/redacteur-web

Copywriter

Mission : Le travail du copywriter est un peu similaire à celui du rédacteur web. La grosse différence, c’est que le copywriter écrit des textes qui ont pour but une vente. Son texte doit vendre quelque chose, soit avec une insertion naturelle d’un lien, la promotion d’un produit, booster le trafic sur un site web, mettre en avant une entreprise, un « call to action »… Le texte peut être une fiche produit, un texte SEO, un article de presse, un email… C’est très large.

Études et formations : Là aussi, il faut savoir écrire comme pour le rédacteur web, avec de bons mots, un bon référencement, les bonnes tournures. Il faut aussi satisfaire un client, avoir un esprit vendeur grâce aux mots utilisés. Vous pouvez apprendre en entreprise, par vous-même, ou faire des études de marketing, des études de communication, des études en journalisme…

Salaire moyen : Entre 1500 euros et 5000 euros mensuels, avec une moyenne de 3000 euros.

Meilleure fiche métier sur le sujet : https://fr.indeed.com/conseils-carrieres/trouver-un-emploi/comment-devenir-copywriter

Prompt engineer

Mission : L’ingénieur en requêtes est un métier d’avenir. Sa mission est assez difficile et nécessite de l’expérience. Son but est de travailler sur les intelligences artificielles et de créer des « prompts », soit des suites de mots pour demander quelque chose à une IA. On peut faire appel à cet expert pour entraîner une IA et obtenir de meilleures réponses ou encore faire appel à lui pour faire les meilleures recherches sur des IA, utilisées par des entreprises. Il teste les capacités de raisonnement de l’intelligence artificielle.

Études et formations : Vous pouvez apprendre par vous-même, en formation en entreprise ou faire des études liées aux IA, à l’informatique et à la programmation.

Salaire moyen : Environ 5000 euros par mois.

Meilleure fiche métier sur le sujet : https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/informatique-electronique-numerique/prompt-engineer

Consultant en SEO

Mission : Un consultant SEO est un expert du référencement sur le web. Il peut travailler pour une entreprise ou à son compte pour des entreprises clientes. Son objectif est de conseiller et accompagner ceux qui font appel à lui dans le référencement de leur site web, de leurs réseaux sociaux, etc. Cela passe par l’image de marque, par le référencement des textes, par l’optimisation du site, etc.

Études et formations : Vous pouvez apprendre par vous-même, mais aussi faire des formations en marketing, en publicité, dans le référencement, dans le conseil aussi, dans la rédaction.

Salaire moyen : Entre 1700 et 3000 euros.

Meilleure fiche métier sur le sujet : https://www.cidj.com/metiers/consultant-consultante-seo

Community manager

Mission : Le community manager a pour mission de prendre en charge la communication d’une personne ou d’une marque, au travers des réseaux sociaux notamment. Il s’occupe de faire en sorte d’attirer une clientèle ou une certaine audience, de fidéliser, de communiquer avec les personas (l’audience visée) en accord avec l’image de marque de l’entreprise.

Études et formations : Vous pouvez apprendre sur le tas ou faire des études en communication, directement en community manager, ou encore en marketing, e-marketing…

Salaire moyen : Environ 2000 euros.

Meilleure fiche métier sur le sujet : https://www.onisep.fr/ressources/Univers-Metier/Metiers/community-manager

Monteur de vidéos

Mission : Votre but en tant que monteur vidéo est de faire… des montages vidéos. Mais ce n’est pas aussi simple que cela. Il faut maîtriser les différents logiciels, la ligne éditoriale du client, les différents effets, etc. Vidéo YouTube, vidéo sur TikTok, vidéo publicitaire… Il y a plusieurs spécialisations possibles.

Études et formations : Des études en audiovisuel, en montage, en vidéo, en publicité, en réalisation, ou alors apprendre par vous-même !

Salaire moyen : Entre 1500 et 3000 euros environ.

Meilleure fiche métier sur le sujet : https://www.hellowork.com/fr-fr/metiers/monteur-video.html

Webdesigner

Mission : Parmi les métiers bien payés compatibles avec le télétravail, il y a webdesigner. Généralement fait en microentreprise, ce métier consiste à faire le design et (potentiellement) à programmer un site web en fonction des demandes des clients. C’est surtout un métier artistique. Le but est de répondre au cahier des charges et à rendre un site web clé en main.

Études et formations : Vous pouvez apprendre par vous-même ou faire des formations dans le domaine informatique, dans le domaine du graphisme, dans le domaine du numérique, de l’art, de la programmation (si vous programmez aussi le site).

Salaire moyen : Environ 2500 euros.

Meilleure fiche métier sur le sujet : https://www.onisep.fr/ressources/Univers-Metier/Metiers/webdesigner#salaire-d%C3%A9butant

Coach en développement personnel

Mission : Le but d’un coach est développement personnel est de conseiller des clients et de les accompagner dans leurs démarches pour aller mieux, s’affirmer, entreprendre et réussir dans la vie. Généralement, vous devrez vous adresser à des personnes qui ont peu confiance en elles et qui ont besoin d’être épaulées, écoutées, conseillées et boostées.

Études et formations : Il n’y a pas vraiment d’études pour cela. Vous pouvez apprendre sur le tas ou passer par des formations en entreprise, des études dans l’entrepreneuriat, des études de psychologie, des études de sciences humaines et sociales.

Salaire moyen : Environ 1500 euros.

Meilleure fiche métier sur le sujet : https://www.leparisien.fr/etudiant/orientation/guide-metiers/metier-coach-personnel/

Psychologue à domicile / en visio

Mission : Les missions d’un psychologue qui reçoit ses clients chez lui ou qui fait des consultations en visioconférences sont les mêmes que le psychologue qui a un cabinet. Le but est d’écouter les patients, de les conseiller, de les aiguiller, d’observer les comportements et d’apporter d’éventuelles solutions. Vous agissez sur la santé mentale de vos patients et vous pouvez vous spécialiser dans un ou plusieurs domaines.

Études et formations : Vous avez l’obligation de faire des études de psychologie et d’obtenir un diplôme reconnu par l’État. Selon le lieu de travail voulu ou la spécialité, il y a aussi un concours à passer.

Salaire moyen : Entre 2000 et 5000 euros mensuels.

Meilleure fiche métier sur le sujet : https://www.cidj.com/metiers/psychologue