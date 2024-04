Top 20 des métiers très bien payés en début de carrière

Si vous cherchez une bonne voie de reconversion afin de gagner plus d’argent, voici justement 20 métiers très bien payés, plus de 40 000 euros par année, même en étant débutant, c’est-à-dire en début de carrière.

Des métiers bien payés même en début de carrière

Il y a plusieurs jours, nos confrères de chez Capital ont relayé une étude publiée par le cabinet de recrutement Hays. Dans cette étude, édition 2024, nous avons appris que dans certains métiers, les débutants étaient déjà très bien payés, dès la première année de service. Le cabinet a donc décidé d’établir une petite liste de professions payées plus de 40 000 euros par an brut, même en début de carrière.

En général, le salaire d’un employé en début de carrière est assez bas, peu importe le secteur, en raison de son inexpérience. En sortie d’études, les jeunes désirent forcément avoir la meilleure rémunération possible, surtout si la formation était longue.

Mais, le plus souvent, le salaire des premières années n’est pas satisfaisant compte tenu des années d’études. D’après le cabinet Hays, ce ne serait donc pas le cas de ces 20 métiers, déjà bien payés dès le débit de carrière, et sélectionnés par Hays et Capital.

Développeur back-end, ingénieur production et exploitation, ingénieur travaux et équipement, BIM manager et architecte technique

En premier lieu, nous retrouvons le métier de Développeur back-end dans le secteur de la technologie. Apparemment payé 40 000 euros brut au minimum pour un débutant, le but de ce salarié est de concevoir des éléments pour un site web. Il faut donc connaître certains langages informatiques et si possible avoir fait des études dans le domaine de la programmation.

Vient ensuite le métier d’ingénieur production et exploitation dans le secteur industriel. En général, ce dernier est responsable de projets ou d’une gamme de produits à produire. Il peut aussi être simplement en charge d’une étape de la production de ce produit industriel.

Si vous êtes plutôt manuel, pourquoi pas aller dans le milieu BTP avec le métier d’ingénieur travaux et équipement. En général, l’employé payé au moins 40 000 euros par an même en début de carrière a en charge la gestion et la maintenance d’un parc matériel avec notamment des équipements de construction, des bâtiments en travaux, des terrains, etc.

Dans le secteur de l’architecture et de la construction, il y a le travail de BIM manager, c’est-à-dire manager et prendre en charge la construction numérique et visuelle d’un bâtiment. Il faut notamment la maquette d’un bâtiment à construire.

Le métier d’architecte technique est également très bien payé, selon l’étude. Avec au minimum 40 000 euros brut, le travailleur a pour mission de concevoir l’architecture technique du système d’information. En gros, il contrôle l’aspect technique de projets informatiques. Il faut généralement avoir de solides bases en informatique.

Analyste rémunération, chargé d’études actuarielles, Chargé d’études RH, Chef de produit dans l’industrie pharmaceutique et contrôleur de gestion

Vient aussi le métier d’analyste rémunération. Très recherché dans les entreprises, ce poste a pour mission de complémenter les analyses des conseillers financiers d’une entreprise. Son objectif est d’analyser les chiffres, les besoins de l’entreprise, le business plan, et de dresser une analyse complète des choses à faire ou non financièrement pour le business.

Le métier de chargé d’études actuarielles serait aussi très bien payé en début de carrière. « Le chargé d’études actuarielles intervient en amont de la conception des contrats pour fixer les tarifs appliqués aux assurés », selon Apec.

Chargé d’études RH, dans les Ressources Humaines, serait aussi très rémunérateur en débutant. Son but est essentiellement d’harmoniser et d’uniformiser les politiques de ressources humaines d’une entreprise ou d’un groupe.

Chef de produit dans l’industrie pharmaceutique et la santé est également cité dans l’étude relayée par Capital. D’après l’Onisep, voici sa mission principale : il « gère la stratégie de communication sur des médicaments auprès des professionnels de la santé, accompagne sa commercialisation, et informe du bon usage d’un produit ».

Dans le milieu de la finance, il y a aussi le métier de contrôleur de gestion, alors payé plus de 40 000 euros par an brut. Selon l’Onisep, « il est en relation directe avec différentes personnes de l’entreprise, du responsable d’activité au chargé d’affaires, du comptable au directeur général ». L’employé s’assure du bon déroulé de la planification et de la gestion des budgets.

Data engineer, économiste de la santé, expert en assurance, ingénieur travaux et risk manager

Vient ensuite le métier de data engineer. Selon Oracle, son but est de « gérer des systèmes de traitement et des bases de données à grande échelle et de s’assurer que tout fonctionne ».

Le métier d’économiste de la santé est aussi très bien payé. « Il recueille, analyse et synthétise des informations médico-économiques pour aider la prise de décision », selon l’Université Paris Dauphine-PSL.

Vient également le métier d’expert en assurance, très sollicité en entreprise. En général, il travaille pour le compte d’une société d’assurances ou est mandaté par un particulier. Son but est de faire des expertises sur les services et budgets d’une assurance.

Ingénieur travaux serait aussi un très bon plan pour gagner davantage d’argent. « L’ingénieur travaux, également appelé conducteur de travaux, est responsable de toutes les étapes d’un projet de construction ou de réhabilitation, de la réponse à l’appel d’offres à la livraison du projet. », selon Junia.

Risk manager vient ensuite dans la liste. « Le manager de risques identifie les points de vulnérabilité d’une entreprise et évalue les risques encourus (incendie, vol, accident, etc.) et leurs répercussions financières. Il conseille la direction sur les mesures à prendre pour éviter qu’une catastrophe ne se produise », selon l’Onisep.

Développeur fullstack, architecte cloud, ingénieur cloud, délégué pharmaceutique, hacker éthique

Dans le secteur technologique, il y a aussi développeur fullstack. Beaucoup de candidats dans les écoles en ce moment, justement car c’est un métier demandé et bien payé. Son but est la conception et la gestion de fonctionnalités techniques, de la programmation, d’une application ou d’un site web.

Nous pouvons aussi citer parmi ces métiers celui d’architecte cloud. Il s’agit d’un « chef de projet et expert technique, a pour vocation de créer une structure adaptée aux systèmes pour les sécuriser et les organiser de manière pertinente », explique Acass.

Dans la même branche, il y a ingénieur cloud. D’après l’Onisep, son but est de « travailler sur le stockage des données en dehors de l’entreprise et à leur accès sécurisé depuis mobiles, tablettes ou postes de travail. »

Autre métier à noter : délégué pharmaceutique. En général, ce dernier a pour vocation à promouvoir des laboratoires, assurer la vente de produits médicaux ou encore de faire la prescription auprès de pharmacies.

Et pour finir, il y a aussi le métier de hacker éthique payé plus de 40 000 euros en début de carrière. Il s’agit d’un pirate informatique employé par une entreprise, notamment pour trouver les failles techniques de son propre système.

Si vous voulez découvrir davantage de métiers bien payés en débutant, nous vous conseillons de lire l’article de Capital sur le sujet ainsi que l’étude de Hays.

