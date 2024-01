Ce métier très méconnu recrute en masse en ce moment !

Ce n’est peut-être pas l’un des métiers les mieux payés en France, mais c’est un métier qui recrute beaucoup en ce moment. Technicien plasturgiste, mais aussi tous les emplois dans le domaine de la plasturgie, sont en plein essor. Une bonne occasion de se reconvertir ?

Technicien plasturgiste, un métier qui recrute beaucoup en France

Le 24 octobre dernier, Le Parisien a donné la parole à Emmanuelle Perdrix, présidente de Polyvia, l’union des transformateurs de polymères. Cette dernière s’est exprimé sur le secteur de la plasturgie et elle a déclaré que le secteur était face à une pénurie de personnel.

La plasturgie, c’est la conception et la fabrication de pièces en plastique. Et apparemment, un peu tous les métiers du secteur sont touchés par le manque de personnel. Il manquerait des chefs de projet, concepteurs, ouvriers, mais aussi des techniciens qui s’occupent des machines.

Ces derniers sont d’ailleurs les plus recherchés. Les entreprises de plasturgie cherchent très souvent des techniciens et régleurs pour les machines essentielles à la production des pièces en plastique.

Le plastique est omniprésent dans notre vie, de l’emballage alimentaire aux pièces automobiles. C’est donc un secteur qui recrute, et qui recrutera toujours certainement. Et dans le pays, il y a environ 3 500 entreprises dans ce domaine, partout en France.

Plasturgie : Études, formations et salaires

Ce qui est cool, c’est que les études et formations ne sont pas longues pour travailler en plasturgie, du moins pour ce qui est d’être ouvrier ou technicien.

Vous pouvez par exemple faire un CAP dans le domaine, un BEP, le tout en plastiques et composites. Il est aussi possible de faire un BTS, ce qui est notamment très utile pour le pilotage des machines.

Et pour le salaire ? Tout dépend de votre poste. Pour un ouvrier, on commence au SMIC. Dans le cas d’un technicien qui travaille sur les machines, c’est environ 2000 euros par mois. Et pour un ingénieur, on passe à un salaire bien plus conséquent, entre 3000 et 8000 euros (forcément, les études sont aussi plus grandes avec un diplôme d’ingénieur).

