Cette mère de famille se lance sur OnlyFans et voici son salaire

De nombreuses personnes se lancent sur OnlyFans (OF) ces dernières années. La plateforme, connue pour ses contenus osés, héberge désormais cette mère de famille qui a réussi à gagner assez d’argent pour éponger ses dettes.

Une mère de famille en difficultés se lance sur OnlyFans

Depuis le confinement, de nombreuses personnes choisissent de tout plaquer pour se lancer sur OnlyFans (OF), une plateforme sur laquelle il est possible de mettre en ligne des photos ou vidéos, ainsi que de répondre à des demandes privées payantes, contre un abonnement.

Actuellement, comme sur Mym, la plateforme est connue pour héberger de nombreux contenus osés accessibles avec un abonnement mensuel. Et, parmi les créatrices de contenus « X », il y a cette mère de famille.

Jessica Derzelle, dont nous pouvons voir quelques images sur son Instagram, s’est lancée sur OnlyFans alors qu’elle avait des petits problèmes d’argent. Comme l’explique le média Actu.fr, la mère de famille serait âgée de 41 ans et serait maman de deux enfants, deux filles adolescentes.

Une maman solo avec ses deux enfants

Au fil du temps, elle aurait accumulé des dettes et, alors qu’elle estimait son salaire insuffisant, elle a décidé de se lancer sur la plateforme et de proposer du contenu osé à ses abonnés. Auprès du média, elle aurait confié avoir une formation d’ergothérapeute et, depuis peu, elle voulait se spécialiser dans la pédiatrie.

« D’abord en cabinet, elle postule ensuite dans un pôle territorial afin de travailler dans les écoles pour aider les enfants ayant des troubles d’apprentissage », expliquent les journalistes. Elle est engagée et demande un salaire en adéquation avec son profil. Mais, lorsqu’elle reçoit son premier salaire, c’est la désillusion.

« Un salaire de 2 200 euros en tant que maman solo avec deux filles, ce n’était pas assez. Donc j’ai dû continuer à exercer en cabinet en parallèle de mon activité salariée. […] Et je me suis retrouvée à bosser 6 jours sur 7 pour pouvoir payer mes factures », explique alors la maman.

En plus de cela, Jessica devait aussi payer des frais d’avocat alors qu’elle était en procédure face au papa d’une de ses filles. « La séparation ne s’est pas bien passée du tout. Au bout d’un moment, je me suis retrouvée sans rien du tout, même sur mon livret d’épargne », lit-on.

6 000 euros nets par mois avec OnlyFans

Puis, après en avoir discuté avec une collègue, Jessica a décidé de tenter OnlyFans en 2023. « Je me suis vite rendue compte que c’était un peu de l’arnaque et qu’il fallait faire bien plus que des photos de pieds pour avoir de l’argent », explique-t-elle.

Puis, elle est contactée par une agence de modèles OnlyFans qui l’a arnaqué et a volé tous ses contenus. Un coup dur pour la maman qui rappelle que ce milieu peut être très dangereux également. Mais, malgré cette mésaventure, la mère de famille a quand même réussi à se construire une communauté autour de ses contenus.

Actuellement, elle gagnerait « environ 6 000 euros nets après avoir payé les impôts et la commission OnlyFans », de quoi éponger ses dettes et offrir un meilleur train de vie à ses deux filles.

« Je peux aussi voyager et vivre correctement avec mes filles. En fin d’année, j’ai pu faire de beaux cadeaux de Noël. Et donc oui, ça m’a permis de rembourser mes dettes« , a-t-elle déclaré.

