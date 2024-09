L’IA peut grandement menacer certains emplois, ce n’est pas nouveau. Mais, justement, laissez-nous vous présenter un métier qui peut être payé 20 000 euros par mois et qui ne sera jamais menacé par l’intelligence artificielle (IA), au contraire.

1. Des emplois menacés, mais aussi de nouveaux métiers grâce à l’IA

L’IA est souvent perçue comme une menace pour les emplois traditionnels. Selon un rapport publié par Goldman Sachs, environ 300 millions d’emplois pourraient être remplacés par l’IA. Cependant, en parallèle, l’intelligence artificielle crée de nouvelles opportunités professionnelles. Ces métiers, plus spécialisés, nécessitent des compétences adaptées à cette nouvelle ère technologique. Le métier de prompt engineer illustre bien cette évolution.

En mars 2023, et comme le rappelle Presse Citron, Bloomberg estimait qu’un prompt engineer aux États-Unis pouvait gagner jusqu’à 335 000 dollars par an, soit environ 303 000 euros. Cela correspond à un salaire mensuel de près de 25 000 euros.

En comparaison, en France, un débutant dans ce domaine toucherait environ 3 000 euros nets par mois. Cette différence de salaire s’explique en partie par la localisation géographique, la Silicon Valley étant un des pôles technologiques les plus prisés au monde, où la demande pour ce type de compétences est particulièrement forte.

2. Métier de l’IA : Quel est le rôle du prompt engineer ?

Mais en quoi consiste exactement le métier de prompt engineer ? Ce professionnel est spécialisé dans l’optimisation des outils d’IA comme ChatGPT, Mistral AI ou encore Midjourney.

L’objectif est d’aider les entreprises à améliorer leur productivité en exploitant ces IA de manière plus efficace. Contrairement à ce que son titre pourrait suggérer, un prompt engineer n’a pas nécessairement besoin de savoir coder. Pas non plus besoin de diplôme spécifique pour exercer cette profession.

Le métier s’apprend principalement sur le terrain, au fil des expériences. Le travail du prompt engineer consiste à formuler des requêtes très précises, appelées prompts, pour obtenir les résultats les plus pertinents et les plus précis de l’IA.

Ce métier demande donc une bonne maîtrise du langage, mais aussi de la créativité et une approche « hacker », c’est-à-dire une capacité à tester et contourner certaines limitations de l’IA pour en tirer le meilleur.

3. Un métier de l’IA qui recrutera de plus en plus

L’utilisation des IA semble simple à première vue, mais en réalité, obtenir le résultat souhaité peut se révéler compliqué. Il n’est pas rare de devoir essayer plusieurs requêtes avant d’obtenir une réponse satisfaisante.

C’est ici que le prompt engineer se distingue : grâce à ses connaissances et son expérience, il est capable d’interagir avec l’IA de manière à obtenir rapidement des résultats précis et pertinents.

Les intelligences artificielles, bien que très avancées, commettent encore régulièrement des erreurs. Le prompt engineer est capable de s’assurer que les informations générées sont fiables, ce qui est crucial dans des domaines où la précision est essentielle.

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à adopter ces technologies pour augmenter leur productivité. En conséquence, elles recherchent des professionnels capables de tirer le meilleur parti des outils IA.

4. Une grosse différence de salaire selon votre pays

Si le métier de prompt engineer est aujourd’hui en plein essor, il présente tout de même des disparités en termes de salaire, selon le pays où il est exercé. Aux États-Unis, en particulier dans la Silicon Valley, les prompt engineers sont particulièrement bien rémunérés, car la demande y est forte. En revanche, en Europe et plus spécifiquement en France, les salaires sont bien plus modestes, bien que la compétence reste la même.

Il est probable que, dans les années à venir, les écarts se réduisent à mesure que le métier de prompt engineer se développe à travers le monde.

5. Dans tous les cas, c’est un avenir prometteur pour les métiers liés à l’IA

Bref, il est logique de se dire que si vous voulez un travail durable, se tourner vers un métier de l’IA est intelligent. Alors que certaines professions sont menacées, de nouvelles opportunités se créent pour ceux qui sont capables d’adapter leurs compétences aux besoins du marché. Le prompt engineer fait partie de ces métiers d’avenir qui continueront à évoluer avec les avancées technologiques. Il faut en tirer parti.

