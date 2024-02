Que vous soyez en vacances en train de profiter de la piscine, la plage, ou simplement quand vous êtes en train de scroller sur TikTok dans vos toilettes, vous n’êtes pas à l’abri d’un accident. Une seconde d’inattention, et hop ! Votre téléphone glisse de vos mains et tombe dans l’eau. Et, même si la plupart des smartphones sont désormais résistants à l’eau, il est essentiel de savoir les principaux réflexes à adopter quand ils ont fait un petit plongeon dans la flotte. Suivez donc notre tutoriel pour vous expliquer comment sécher rapidement votre téléphone tombé dans l’eau, et le sauver dans la même occasion.

Les astuces décrites dans cet article peuvent également s’appliquer à tous les appareils électroniques du quotidien, tels que les montres connectées, les enceintes Bluetooth, les tablettes…

Agissez rapidement !

Dès que votre téléphone entre en contact avec l’eau, chaque seconde compte. Plus vous agissez rapidement, plus vous avez de chances de limiter les dommages. La première étape est tout naturellement de sortir votre téléphone de l’eau le plus vite possible pour éviter toute exposition prolongée.

VOIR AUSSI : Redmi Note 13 Pro 5G : on sait déjà tout sur le smartphone de Xiaomi !

Mettez le téléphone hors tension en l’éteignant

La plupart du temps, votre téléphone reste allumé et fonctionne toujours, même sous l’eau. Mais détrompez-vous : cela ne veut pas dire qu’il est invulnérable. Si votre smartphone est toujours allumé au moment où vous le retirez hors de l’eau, ayez TOUJOURS le réflexe de le mettre hors tension en l’éteignant complètement. Vous empêchez ainsi l’eau qui dégouline dans l’appareil de provoquer un court-circuit entre les composants.

Vous devez également être délicat si le smartphone est branché sous secteur (une prise murale ou un chargeur externe). Séchez vos mains, munissez-vous d’un linge sec et enveloppez vos mains dedans. Commencez par débrancher le câble de l’alimentation au secteur pour éviter toute électrocution, ensuite, vous pourrez retirer le téléphone hors de l’eau. Enfin, éteignez-le complètement.

Si votre smartphone est équipé d’une batterie amovible, retirez-la immédiatement. Cela vous aidera à éliminer l’eau du compartiment de la batterie et à minimiser le risque de court-circuit.

Une fois que vous avez mis votre téléphone hors tension, passez à l’étape suivante.

Éliminez toute l’eau

C’est l’opération la plus importante et la plus compliquée de ce tutoriel. L’objectif est d’éliminer autant d’eau que possible de votre téléphone, et pour cela, il existe plusieurs méthodes. Essayez-les sur votre appareil et soyez patient, car toute l’eau ne va pas disparaître en deux secondes.

Voici donc les méthodes les plus courantes pour éliminer l’eau de votre téléphone et de le sécher complètement :

Méthode 1 : le riz

C’est la méthode incontournable pour sécher un smartphone tombé dans l’eau. Le riz agit comme un absorbant d’humidité, et peut extraire l’eau résiduelle de votre appareil. Commencez donc par rassembler une quantité suffisante de riz non cuits et recouvrir complètement votre téléphone.

Ensuite, suivez les consignes ci-dessous :

Éliminez le plus d’humidité sur votre téléphone en l’enveloppant dans une serviette.

Retirez tout composant amovible de l’appareil : housse, carte SD, carte SIM, écouteurs, batterie (si possible).

Versez une quantité généreuse de riz dans un sac en plastique hermétique ou un bol suffisamment grand pour contenir votre téléphone. Assurez-vous que le téléphone est complètement submergé dans le riz, de sorte que chaque partie soit en contact avec les grains.

Fermez le sac ou couvrez le bol avec du film plastique pour créer un environnement hermétique. Cela aidera à concentrer l’absorption d’humidité autour de votre téléphone.

Laissez le téléphone dans le riz pendant au moins 24 heures, voire plus longtemps si possible. Plus le temps de séchage est long, plus vous maximisez les chances de retirer toute l’humidité.

Après avoir laissé votre téléphone reposer dans le riz pendant un certain temps, retirez-le du sac ou du bol.

Essuyez doucement la partie externe pour éliminer tout excès de riz ou de poussière.

Et c’est tout ! Maintenant, insérez la batterie (si vous l’avez retirée) et allumez votre téléphone. Vérifiez toutes les fonctions pour vous assurer qu’il fonctionne correctement : l’écran tactile, les haut-parleurs, les boutons, l’appareil photo…

Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas correctement après la première tentative, nous vous conseillons de remettre le téléphone dans du riz pendant une période supplémentaire. Parfois, plusieurs cycles de séchage sont nécessaires pour éliminer complètement toute l’humidité : soyez donc patient.

Méthode 2 : la bombe d’air comprimé

Disponible dans toutes les quincailleries, la bombe à air comprimé est une alternative efficace pour sécher un téléphone mouillé. Assurez-vous seulement que la bombe est conçue spécifiquement pour le nettoyage des appareils électroniques. Certaines marques de bombes d’air comprimé à usage industriel peuvent générer une pression d’air trop élevée, pouvant ainsi endommager votre téléphone.

Une fois que vous avez sorti le téléphone hors de l’eau, voici ce qu’il faut faire :

Retirez les composants amovibles comme la carte SIM, la carte SD ou la batterie.

Prenez la bombe d’air comprimé et mettez-le à une distance sûre de votre téléphone (nous vous recommandons une distance entre 10 à 15 centimètres).

Effectuez des petits coups courts et doux pour souffler de l’air comprimé dans tous les ports, fentes et fissures de votre téléphone. Assurez-vous de couvrir toutes les zones où l’eau pourrait s’être infiltrée.

Astuce : concentrez-vous sur les ports tels que le port de charge, le port audio et les fentes du haut-parleur : ce sont des zones où l’eau a plus de chances de s’accumuler et de causer des dommages. Répétez l’opération si nécessaire.

Inclinez légèrement le téléphone pendant que vous utilisez l’air comprimé pour aider à évacuer l’eau restante. Alternez entre différentes orientations pour vous assurer que l’air atteint toutes les parties internes de l’appareil.

Une fois que vous avez éliminé le plus d’eau possible, laissez votre téléphone reposer dans un endroit sec et bien ventilé pendant plusieurs heures. Vous pouvez également appliquer la méthode du riz pour permettre à toute l’humidité restante de disparaître complètement.

Il ne vous reste plus qu’à allumer votre smartphone et vérifier toutes ses fonctions.

Méthode 3 : les sachets absorbeurs d’humidité

Il s’agit d’une alternative plus efficace de la méthode avec le riz. Souvent utilisés pour préserver les produits tels que les chaussures et les vêtements, les sachets absorbeurs d’humidité peuvent également être utiles pour sécher un smartphone mouillé. Ils contiennent généralement du gel de silice, un matériau qui a une forte capacité à absorber l’humidité de l’air ambiant.

De plus, les sachets absorbeurs d’humidité sont bon marché et disponibles en ligne : vous n’aurez donc pas de mal à vous en procurer.

Nous vous montrons comment procéder :

Retirez immédiatement le téléphone hors de l’eau et épongez délicatement l’excès d’eau de sa surface.

Prenez quelques sachets absorbeurs d’humidité et placez-les dans un sac en plastique hermétique.

Placez votre téléphone dans le sac avec les sachets absorbeurs d’humidité. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir les sachets : il suffit d’en recouvrir l’appareil.

Fermez hermétiquement le sac et laissez le téléphone reposer pendant au moins 48 heures.

VOIR AUSSI : Samsung Galaxy S24 Ultra vs. Galaxy S23 Ultra : quelles sont les différences ?

Astuce bonus : ce qu’il faut absolument éviter

Quand votre téléphone tombe dans l’eau, il est crucial d’éviter certaines actions qui pourraient aggraver les dommages. Voici ce qu’il ne faut absolument pas faire :

Rallumer le téléphone immédiatement. Si votre téléphone est encore allumé après être tombé dans l’eau, ne tentez pas de le rallumer pour vérifier s’il fonctionne toujours. Cela pourrait causer un court-circuit et endommager les composants internes.

Secouer vigoureusement le téléphone. Secouer vigoureusement le téléphone risque de propager l’eau à l’intérieur de l’appareil, ce qui peut causer des dommages supplémentaires.

Utiliser un sèche-cheveux, un four à micro-ondes ou tout autre appareil chauffant pour sécher rapidement le téléphone. La chaleur excessive peut faire fondre les composants internes et aggraver les dommages.

Bien sûr, si vous avez des doutes ou si votre téléphone ne fonctionne pas correctement après avoir suivi les étapes de séchage, il est recommandé de consulter un professionnel.

Découvrez également les gestes à adopter pour sauver un téléphone mouillé :

Notez cet article