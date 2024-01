Le leader des smartphones milieu de gamme revient en force ! Annoncé en septembre 2023, le Redmi Note 13 Pro 5G sera disponible sur le marché international le 15 janvier prochain. Le dernier smartphone de milieu de gamme de Xiaomi promet des innovations en termes de hardware, selon les récentes fuites sur son prix et ses spécifications. Nous avons écumé la toile pour vous dénicher la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, et on vous propose de les découvrir dans cet article.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G en quelques mots

Afin de proposer à ses adeptes un smartphone frôlant la puissance, mais à moindre coût, la marque chinoise Xiaomi a créé la gamme Redmi. Très rapidement, ces smartphones ont conquis un large public, faisant de Xiaomi le leader des fabricants de smartphones au rapport qualité-prix imbattable. Le dernier-né de la firme chinoise arrivera d’ailleurs le 15 janvier 2024, et portera le nom de Redmi Note 13 Pro. Il accompagnera les autres itérations de la gamme, dont le Redmi Note 13 et le Redmi Note 13 Pro Plus.

Déjà disponible en précommande à partir de 400 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone qui allie puissance et autonomie, et tout ça à un prix raisonnable. Écran 1,5 K, processeur Snapdragon 7S Gen 2… Découvrons ensemble ce que ce bijou de la marque chinoise nous réserve.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Réputé pour son rapport qualité-prix défiant toute concurrence, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro ne déroge pas à la règle déjà établie par ses prédécesseurs. Succédant à l’excellent Redmi Note 12 Pro, il embarque des fonctionnalités quasi similaires aux smartphones haut de gamme, tout en restant accessible côté prix.

Design

On vous le dit tout de suite : le Redmi Note 13 Pro est un grand smartphone. Il mesure 161.2 x 74.2 x 8 mm et pèse 187 grammes, ce qui vous obligera à l’utiliser avec les deux mains. Côté design, il épouse presque les mêmes apparences que celles de son prédécesseur : on a alors un smartphone plat avec des bordures fines, lui donnant un design épuré et classe. En outre, il bénéficie d’une certification IP54, le rendant résistant à la poussière et aux éclaboussures.

Le bloc photo sur le dos est rectangulaire, et embarque trois gros capteurs. Le capteur selfie, quant à lui, est placé discrètement dans un petit poinçon situé sur la partie supérieure du smartphone. Les deux haut-parleurs stéréo se trouvent sur le côté inférieur du smartphone, et se placent de part et d’autre du port de chargement USB-C. Le double emplacement pour carte SIM se trouve également sur le côté latéral gauche. Enfin, le smartphone embarque un port audio jack 3,5 mm, une rareté en ces temps où le sans fil est devenu à la mode.

Affichage

Le Redmi Note 13 Pro embarque un superbe écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1 220 x 2 712 pixels et plus de 68 milliards de couleurs. Cette dalle offre également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de 1200 cd/m² et un rapport de contraste de 5000000:1. Comme à ses habitudes, le lecteur d’empreintes se trouve sous l’écran, facilitant ainsi le déverrouillage rapide du smartphone d’un simple toucher.

Protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus, la dalle est également compatible avec Dolby Vision. Couplé avec un ratio châssis-écran de 89,8 %, il a de quoi satisfaire les exigences des utilisateurs avides de fluidité et d’explosion de couleurs ! Que ce soit pour regarder les films sur Netflix, les vidéos YouTube ou tout simplement pour jouer à vos jeux favoris, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro offre un écran immersif et fluide garantissant un excellent confort de visionnage.

Performances et autonomie

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 7 s Gen2 gravé à 4 nm. Ce SoC milieu de gamme garantit de belles performances, et devrait faire tourner toutes les applications et les jeux facilement et avec suffisamment de fluidité. Le smartphone embarque également des capteurs pour le Wi-Fi, le Bluetooth 5.2, le NFC et un port infrarouge.

Côté mémoire, le Redmi Note 13 Pro est disponible en version 8, 12 et 16 Go de RAM. Quant au stockage, il varie entre 128 et 512 Go. Tout ce beau monde tourne sous Android 13 avec la surcouche constructeur MIUI 14. Enfin, il est alimenté par une batterie grande capacité de 5 100 mAh. De quoi tenir la journée tout en utilisant votre smartphone à plein temps.

Enfin, pour vous garantir que votre smartphone ne se retrouve pas à 0 %, Xiaomi équipe le smartphone d’une recharge rapide 67 W. Elle vous permet de recharger la batterie en seulement quelques minutes. Vous passerez ainsi de 0 à 50 % en seulement 15 minutes !

Voici une vidéo de comparaison entre les différentes versions du Redmi Note 13 :

Appareil photo

Même si le Redmi Note 13 Pro est un smartphone milieu de gamme, il propose de très bonnes performances en termes de photo et de vidéo. À l’arrière du smartphone se trouve un capteur principal grand angle de 200 Mpx avec un zoom 2x/4x et une stabilisation OIS, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. Quant au capteur selfie, il est de 16 Mpx avec une stabilisation optique. Les capteurs à l’avant et à l’arrière prennent également en charge la vidéo 4 K.

L’appareil photo du smartphone de Xiaomi vous offrira donc le maximum pour prendre des clichés et enregistrer des vidéos de qualité.

En résumé, les téléphones de la série Redmi Note sont connus pour offrir un excellent rapport qualité-prix, avec des caractéristiques attrayantes à un prix abordable. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro vous propose le meilleur de la marque, que ce soit en termes d’affichage, de performances ou de photo. Il sera un smartphone complet, classe et puissant, qui ravira sûrement les fans de la marque.

Pour conclure…

Alors, êtes-vous séduits ? Si c’est le cas, Xiaomi vous donne rendez-vous le 15 janvier 2024 pour la sortie mondiale et officielle de la gamme Redmi Note 13. Pour avoir ce petit bijou entre les mains, prévoyez la modique somme de 400 euros.

