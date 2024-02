Le début de l’année 2024 est marqué par la sortie des smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S24. Annoncée le 17 janvier dernier, l’édition 2024 comprend trois téléphones. On retrouve le Galaxy S24, le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra. Ce dernier est d’ailleurs le plus performant et le plus complet des trois, embarquant avec lui une fiche technique bien solide. Mais comparé à son prédécesseur, le Galaxy S24 Ultra a-t-il vraiment de quoi convaincre ? C’est ce que nous allons répondre dans cet article. Regardons de près les différences entre le Samsung Galaxy S24 Ultra et le S23 Ultra. Cela va nous permettre de voir les améliorations majeures apportées par la firme dans son flagship.

Un design différent… mais presque le même

Attaquons-nous d’abord sur le look pour voir les différences entre le Samsung Galaxy S24 Ultra et le S23 Ultra. Tout de suite, on voit beaucoup de ressemblance entre les deux flagships. Le géant coréen a décidé de garder le même design tel qu’on le connaît depuis l’époque de la série Note. On retrouve alors l’habituel aspect très rectangulaire, épuré, avec des bords plats du Galaxy S23 Ultra sur le S24 Ultra.

Seule différence : Samsung a doté son dernier smartphone premium d’un châssis en titane, contre de l’aluminium sur son prédécesseur. Résistant et solide, ce revêtement aura pour rôle de mieux protéger l’appareil contre les rayures et les petits chocs du quotidien. Le géant coréen se range donc du côté d’Apple en se mettant en concurrence directe avec les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Côté poids, les deux smartphones de Samsung sont presque similaires. Le Galaxy S24 Ultra pèse 232 grammes, contre 234 grammes pour le Galaxy S23 Ultra. Et oui : la finition en titane n’a pas impacté sur le poids du nouveau flagship de la firme coréenne.

En vidéo une comparaison rapide :

Affichage

Côté écran, Samsung a encore fait du neuf avec du vieux. Comme sur le Galaxy S23 Ultra, on a toujours l’imposante dalle AMOLED de 6,8 pouces sur le S24 Ultra. Toutefois, celle-ci a une petite différence. Selon le géant coréen, l’écran offre -75 % de reflets et 48 % de luminosité en plus (2600 nits), par rapport à celui du S23 Ultra (1750 nits). De quoi vous faciliter la lecture et le visionnage des vidéos en plein soleil.

La dalle AMOLED et LTPO propose également un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Ce dernier vous permettra d’économiser la batterie de votre S24 Ultra. Cela va vous permettre de l’utiliser tout au long de la journée sans avoir à le recharger. Mais surtout, avoir un écran de 120 Hz garantit une fluidité exceptionnelle. Cette fluidité se ressent surtout quand vous jouez à des jeux comme Fortnite, ou quand vous naviguez entre les applications.

Batterie et performances

Pas de changement majeur côté batterie. Le Galaxy S24 Ultra embarque la même batterie de 5000 mAh du S23 Ultra sous son capot. Le mode de chargement reste également le même : 45 W en charge filaire, 15 W en sans fil, et un reverse wireless charging à 4,5 W.

Mais c’est au niveau des performances que Samsung a apporté du lourd. Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 du S23 Ultra est maintenant remplacé par le Snapdragon 8 Gen 3 sur le S24 Ultra, avec la même gravure en 4 nm. Toutefois, détrompez-vous : même si Qualcomm a conservé la même finesse de gravure sur son dernier SoC, les performances du CPU, GPU et NPU ont été considérablement boostées. Cela garantit la meilleure expérience mobile possible aux heureux propriétaires du Galaxy S24. Ils auront ainsi un téléphone fluide, sans surchauffe et doté de nouvelles fonctionnalités apportées par le Galaxy AI, un privilège réservé à la nouvelle génération de la série S (pour le moment).

Enfin, pour ce qui est de la connectivité, le Samsung S24 Ultra est compatible à la dernière norme Wi-Fi 7. Attendez-vous donc à une bande passante plus conséquente, une vitesse de transfert gonflée à bloc et un téléphone qui n’aura jamais de soucis de réseau. Le Bluetooth 5.3 est également de la partie.

Photo et vidéo

Rien de bien nouveau non plus sur le plan photo sur le Galaxy S24 Ultra. La caméra principale reste la même sur les deux flagships : 200 mégapixels avec une ouverture à f/1,7. Il en est de même pour l’ultra grand-angle et le téléobjectif x3, avec respectivement 10 mégapixels et 12 mégapixels.

Néanmoins, Samsung a apporté une petite nouveauté en modifiant le téléobjectif x10 du S24 Ultra en x5, avec un capteur 50 mégapixels en f1/3. Vous pouvez donc prendre des vidéos en 8K avec ce téléobjectif x5, avec toujours le meilleur rendu possible.

La vidéo suivante fait une comparaison plus détaillée sur la différence entre les deux smartphones dans ce domaine :

La grande nouveauté : la mise à jour

Pour la première fois dans l’histoire de Samsung, et même dans l’histoire d’Android, la firme garantit une mise à jour à long terme sur le S24 Ultra. À la différence de ses prédécesseurs, le smartphone aura droit à 7 ans de mises à jour Android et de mises à jour de sécurité. Le géant coréen se propulse sur le haut du podium et se met au niveau d’Apple en termes de suivi logiciel sur ses smartphones.

En résumé, avec le Galaxy S24 Ultra, vous aurez un smartphone qui durera très longtemps. Cette fois, le terme « vous en aurez pour votre argent » prendra tout son sens !

Alors, Galaxy S23 Ultra ou S24 Ultra ?

Pour conclure, le Galaxy S24 Ultra apporte son lot de nouveautés sur le design et les performances. L’implémentation de l’intelligence artificielle sur le smartphone est également un plus value considérable, avec plusieurs fonctionnalités uniques et innovantes dans le monde du mobile.

Toutefois, la différence entre le S23 Ultra et le S24 Ultra n’est pas aussi considérable que nous l’avions espéré. Donc, aucune inquiétude, si vous pensez que le Galaxy S23 Ultra est dépassé. Il peut encore rivaliser avec le nouveau flagship sur quelques points, tels que les performances, la photo ou encore la batterie.

Mais si vous êtes à l’affût des nouvelles fonctionnalités apportées par Galaxy AI, le Galaxy S24 Ultra est fait pour vous. Certaines sont très intéressantes, et révolutionneront sûrement votre quotidien. Les 7 ans de mises à jour Android et de sécurité vont également allonger la durée de vie du smartphone, justifiant ainsi son prix.

Alors, vous restez sur le Galaxy S23 Ultra ou allez-vous vous laisser tenter par le S24 Ultra ? Faites-nous part de vos avis !

