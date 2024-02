Le rendez-vous annuel des fans de Samsung, le Samsung Unpacked 2024, tire son rideau de fin le 17 janvier dernier. Et, comme l’on s’y attend, le géant coréen a régalé le public avec l’annonce de l’année : le Samsung Galaxy S24 est là. Mais pas seulement : avec sa nouvelle gamme de smartphones, la firme compte bien propulser l’expérience mobile au plus haut. Pour cela, elle équipe le Galaxy S24 d’une IA innovante et d’une performance exceptionnelle, afin d’ouvrir de nouvelles possibilités à ses heureux propriétaires. Découvrons alors sans plus tarder tout ce qui sera désormais possible avec le Samsung Galaxy S24, le « smartphone du futur », selon son constructeur.

Galaxy AI, l’Intelligence Artificielle au plus haut point

Annoncée en trois déclinaisons, dont le Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra, les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung ont tout pour plaire. Que ce soit en termes de design que de performances, ils délivrent tous une fiche technique qui rivalise en tous points avec les géants du smartphone actuels. Mais la grande nouveauté de cette dernière gamme reste surtout l’implémentation de Galaxy AI, l’intelligence artificielle made by Samsung (et Google en l’occurrence).

En effet, la firme coréenne a signé un partenariat avec Google afin de pouvoir bénéficier des modèles Gemini Nano et Gemini Pro (Gemini Ultra en anglais). Ce modèle d’IA de Mountain View permet de générer des réponses automatiques dans les conversations WhatsApp, reformuler les messages avec un autre ton selon le besoin de l’utilisateur.

Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. L’IA de Samsung est tellement développée qu’elle peut réaliser des actions dignes des films de science-fiction. Retouche magique de photos ou de vidéos en quelques clics, traduction vocale et écrite, transcription en temps réel, le Galaxy S24 « transforme notre manière de nous connecter avec le monde et marque le début d’une nouvelle décennie d’innovation mobile », selon TM Roh, le Président et Directeur de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics.

Ceci étant dit, place à ces nouvelles possibilités ! Cette vidéo montre les possibilités de l’IA avec le smartphone de Samsung :

Plus jamais de barrière de communication

Quoi de plus frustrant que de ne pas comprendre une langue, surtout quand on interagit avec des personnes de différentes nationalités ? Eh bien, sachez qu’avec la série Galaxy S24, cette barrière de la langue sera désormais brisée à jamais. Grâce à l’IA intégrée dans les smartphones, il est possible de traduire instantanément ce que dit votre interlocuteur dans votre langue en plein appel !

Imaginez : vous avez décidé d’aller en vacances au Japon. Vous voulez réserver votre chambre en appelant directement l’hôtel depuis la France. Hélas, la réceptionniste au bout du fil parle japonais uniquement ! Pas de panique : votre Samsung Galaxy S24 va vous sauver la mise. Pour comprendre ce que votre interlocutrice dit, activez la fonction de traduction instantanée sur votre smartphone. La réceptionniste recevra alors une notification orale, l’informant que l’IA va désormais traduire l’entièreté de votre conversation.

Avec l’IA et le Live Translation, votre appel sera désormais traduit dans la langue de votre choix.

Alors, comment ça fonctionne ? C’est simple : quand vous parlez, une voix générée par IA va traduire tout ce que vous dites, et l’envoie à la réceptionniste. Elle va donc tout entendre en japonais. Maintenant, à son tour de vous répondre. La même voix va enregistrer ce qu’elle dit, tout traduire en français puis vous l’envoie après une courte attente.

En bonus, l’IA propose une fonctionnalité de transcription vocale. Vous pouvez alors « lire » l’entièreté de votre conversation, afin que vous puissiez revoir vos échanges. Certes, cette fonction de traduction de Samsung pendant les appels n’est pas toujours efficace à 100 %, surtout quand elle imite les noms un peu exotiques. Néanmoins, elle fait suffisamment le taf pour vous porter secours quand vous êtes en galère dans un pays qui ne parle pas la même langue que vous.

Attention : cette fonctionnalité est seulement disponible pour des appels émis depuis un Galaxy S24. En vidéo, comment utiliser le Live Translate :

Des photos… parfaites

La photographie, au cœur du Samsung Galaxy S24

Samsung s’est toujours acharné à s’aligner avec les plus grands en termes de photographie. Mais pour cette fois, le géant se démarque du lot en apportant des fonctionnalités inédites dans ses Galaxy S24. Avec la Galaxy AI et l’IA générative, la retouche d’images atteint de nouveaux sommets. Ce qu’il vous faut, c’est juste votre créativité, et le Galaxy S24 s’occupera du reste.

Après avoir pris un cliché avec l’un des smartphones S24, faites défiler la photo prise vers le haut. Vous verrez toutes les informations concernant ladite photo, ainsi que diverses options de retouche photo. Désormais, vous pouvez supprimer une ombre, un reflet ou un objet indésirable sur la photo. Ici, pas besoin de délimiter une zone sur la photo : appuyez simplement sur la tuile à retoucher, et Galaxy AI fera le nécessaire pour le supprimer avec précision.

L’IA dans vos photos

L’IA générative fait également des merveilles sur les Samsung Galaxy S24. Avec cette dernière, vous pourrez faire des retouches instantanées sur votre photo, sans passer sur un logiciel difficile à manipuler. Adieu les fois où vous devez importer vos clichés sur Photoshop pour détourer un sujet ou remplir un espace vide ! Sur un cliché pris avec un Galaxy S24, vous pouvez désormais détourer une personne en appuyant simplement dessus. Vous pouvez ensuite déplacer l’élément détouré n’importe où sur la photo, le réduire, le faire grossir…

Mais alors, comment combler l’espace vide après que vous ayez détouré et déplacé un élément sur la photo ? Encore une fois, L’IA générative dans le Galaxy S24 a la réponse. Une fois que vous avez confirmé le nouvel emplacement de l’élément détouré, Galaxy AI va remplir la partie découpée de la photo par un fond qui fusionne parfaitement avec le reste du décor.

Enfin, l’IA générative vous permet de remplir les bords d’une photo, dans le cas où vous voulez l’incliner légèrement. Le rendu est réaliste et incroyablement bien retouché, même si des fois, on rencontre de légères imperfections çà et là. Toutes les photos retouchées sur le Galaxy S24 seront étiquetées automatiquement par un watermark, le logo à quatre étoiles de Galaxy AI. Les métadonnées de la photo indiqueront également qu’elle a été retouchée par une IA.

Comment utiliser Photo Assist en vidéo :

Encore plus de slow-mo pour les vidéos !

Samsung ne s’est pas arrêté sur la photo : la vidéo a également bénéficié d’un glow-up monumental sur les S24. Grâce à la fonctionnalité Instant Slow Mo, vous pouvez désormais transformer une vidéo prise « normalement » en une vidéo à 240 fps. Vous aurez donc un ralenti fluide, sans aucun saccade, et ce, même si la vidéo initiale est à 30 fps.

Circle to search : les recherches Google à son paroxysme

Cette fonctionnalité est pour le moment exclusive à la gamme Samsung Galaxy S24 et Google Pixel 8. Il vous permet d’économiser un temps considérable en effectuant des recherches Google… sans que vous ayez même à écrire !

Voici comment cela fonctionne : appuyez sur la touche accueil du Galaxy S24 afin d’entrer dans le mode Circle to search. Ensuite, prenez le S-Pen (sur le Galaxy S24 Ultra) ou utilisez simplement votre doigt pour tracer un cercle autour d’un élément affiché sur votre écran. Cela peut être vos lunettes, un tatouage sur votre main, le panneau d’un magasin asiatique dont vous ne savez pas comment lire les caractères inscrits dessus…

Une fois que vous avez fini, une petite fenêtre apparaîtra automatiquement sur votre écran. Elle vous affiche les résultats Google sur l’élément que vous avez entouré d’un cercle. Et les résultats sont pertinents ! Par exemple, si vous entourez un tatouage japonais sur une photo, vous obtiendrez toutes les informations le concernant : histoire, signification, méthode de réalisation, et plus encore.

En résumé, la gamme Galaxy S24 promet une innovation fulgurante dans le monde de la téléphonie mobile, que ce soit en termes de performances que de fonctionnalités. L’intégration de l’IA dans ces smartphones améliorera à coup sûr tous les aspects de la vie de ses utilisateurs, leur ouvrant grandement les portes de la communication. Si vous voulez profiter de ces bijoux technologiques, sachez que les précommandes des Samsung S24, S24 Plus et S24 Ultra sont déjà ouvertes. Ils seront ensuite disponibles sur le marché international le 31 janvier 2024.

