On a tous vécu la panique en égarant notre smartphone. Malgré toutes les recherches, on ne retrouve pas l’appareil. Cette sensation d’impuissance et de peur n’arrive pas uniquement en cas de perte de votre portefeuille ou de vos clés de maison. Votre téléphone a à la fois une valeur monétaire et contient de nombreuses informations personnelles. Découvrons ensemble dans cet article comment tracer son smartphone en cas de perte.

Localisation de votre téléphone perdu via votre compte Google

La première méthode pour localiser son téléphone perdu est la suivante. Cela consiste à utiliser un compte Google pour les appareils Android. Par ailleurs, en plus d’être allumé, votre smartphone doit être connecté à votre compte Google. Ainsi, le paramètre « Localiser mon appareil » sera activé automatiquement.

Étant donné que Google est le propriétaire d’Android, les smartphones sont dotés automatiquement de certaines applications. Si nous ne citons entre autres que Google Maps, Gmail et le Google Play Store.

Comment y procéder ?

En vous connectant à votre ordinateur, vous devez accéder à votre compte Google pour pouvoir localiser votre smartphone. Vous allez ensuite taper sur « Localiser mon appareil » et une carte s’affichera avec le dernier emplacement connu de votre appareil.

En cas d’égarement de votre téléphone à la maison :

Dans le cas où vous n’arrivez pas à trouver votre smartphone à la maison ou que vous ne vous en souvenez plus. Vous n’avez qu’à activer la sonnerie, même s’il est réglé en mode silencieux. Pour pouvoir localiser facilement l’appareil, l’appareil va sonner pendant 5 minutes.

En cas d’égarement de votre téléphone ailleurs :

Si vous avez réellement oublié votre mobile quelque part, vous devez vous rendre à l’endroit précis. Avant d’y aller, vous pouvez tout de même sécuriser votre appareil afin que personne ne puisse accéder aux informations personnelles qu’il contient. Le déverrouillage de votre téléphone se fera par un mot de passe que vous allez vous-même définir. Ensuite, un message sera envoyé à quiconque retrouvera votre smartphone. Le message contiendra par exemple un numéro de téléphone ou un lieu public où le récupérer.

En cas de vol de votre téléphone :

Si vous êtes vraiment sûr que vous n’avez plus aucune chance de récupérer votre smartphone. Vous devez effacer toutes les données qui se trouvent dedans. Cette option est envisageable uniquement en dernier recours, car vous risquerez de ne plus pouvoir le localiser en supprimant les données. D’ailleurs, le fait d’effacer toutes les données ne garantit pas la suppression du contenu de votre carte SD.

Découvrez comment utiliser votre compte Google pour localiser votre appareil :

Localisation de votre smartphones avec les fonctionnalités disponibles

La deuxième méthode pour localiser votre téléphone est d’utiliser les fonctionnalités disponibles. Cela est possible même si vous ne disposez pas d’un compte Google. Dans la majorité des cas, les appareils Android disposent d’une application de suivi.

Cas d’un smartphone Samsung

Les appareils Samsung disposent d’un paramètre appelé Traçage du mobile. Ce dernier fonctionne exactement comme « Localiser mon appareil » de Google. Il suffit d’activer le paramètre et vous pourrez suivre votre smartphone en ligne ou sur le site web.

Si ce paramètre est toujours activé, vous pouvez trouver le dernier emplacement connu de votre appareil. En plus d’avoir les mêmes capacités que Google, il vous offre quelques fonctionnalités pratiques au rajout. Parmi celles-ci se trouve celle où vous pouvez récupérer des messages et des appels téléphoniques, et même prolonger la durée de vie de la batterie.

Dans le cas d’un iPhone

Si vous utilisez iPhone, Apple intègre une application appelée Localiser. Chaque appareil iOS en est de ce fait pourvu. Étant donné que votre appareil est perdu, vous devez utiliser un autres smartphone, tablette ou ordinateur iOS pour retrouver le vôtre.

Pour ce faire, vous allez appuyer sur Paramètre, puis Votre identifiant Apple (nom), puis Localiser.

Vous allez ensuite appuyer sur commutateurs Activer la recherche hors ligne et Envoyer la dernière position. Une fonctionnalité qui pourra vous servir au cas où les services internet ne seraient pas actuellement activés.

Quand vous aurez terminé de régler toutes ces commandes, vous allez revenir dans les Paramètres > Identifiant Apple et faire défiler vers le bas pour voir tous vos appareils. Vous appuyez sur l’iPhone que vous avez perdu et une carte s’affichera. Celle-ci va vous indiquer où se trouve exactement votre smartphone avec toutes les indications pour s’y rendre.

Découvrez comment activer le mode dans cette vidéo :

Cas d’un smartphone Android

Premièrement, vous allez activer la localisation en allant au menu Paramètres> Confidentialité/protection > Position pour activer l’option.

Deuxièmement, vous allez entrer dans Paramètres> Google>Sécurité>Localiser cet appareil à distance. Il s’agit d’une action complémentaire si vous avez un compte Google. Vous devez donc cocher l’option Autoriser verrouillage et suppression.

Troisièmement, vous devez vous assurer que l’application Localiser mon appareil est activée.

Comme tout appareil Android, les possibilités sont nombreuses telles que :

Jouer le son sur votre smartphone

Le marquer comme perdu

Envoyer un message à votre smartphone

Effacer les données dans votre appareil

Localisation de votre téléphone via une application tierce

Outre l’utilisation d’un dispositif de suivi intégré de Google, il existe aussi des applications tierces qui permettent de retrouver votre smartphone.

Cas de Samsung

Le site Find My Mobile de Samsung vous permet de localiser votre téléphone. Les étapes suivantes cependant sont indispensables :

Allez sur https://findmymobile.samsung.com/ en utilisant un autre appareil

Avec votre compte Samsung utilisé sur votre smartphone égaré, connectez-vous

Pour avoir l’autorisation au service demandé, vous allez devoir accepter les conditions d’utilisation

Choisissez ensuite votre appareil

Allez sur « Localiser »

La dernière position détectée de votre Samsung perdu ou volé apparaîtra sur une carte. Vous allez opter pour le nom de votre appareil. En addition, une série d’autres options s’affichera, comme faire sonner, prolonger la durée de vie de sa batterie, verrouiller, suivre son emplacement ou sauvegarder et effacer ses données. Des actions qui seront vaines si votre smartphone n’est pas allumé et connecté à internet.

Voici les étapes à suivre en vidéo :

Cas d’un smartphone Android

Le site internet Google Find My Device vous aide à localiser votre Android perdu ou volé. Vous n’avez qu’à suivre les étapes suivantes :

Allez sur https://www.google.com/android/find à partir d’un autre appareil

Accédez à votre compte Google qui est enregistré sur votre Android égaré

Choisissez l’appareil que vous voulez localiser

Trouver votre Android sur la carte affichée

Vous pouvez localiser votre Android via l’application « Find My Device » en téléchargeant l’application « Find My Device » sur un autre smartphone ou tablette Android via google play store. Pour commencer, vous devez toucher l’icône de l’application, puis vous connectez à votre compte Google (celui enregistré sur votre Android perdu ou volé). Vous allez appuyer sur « Continuer en tant que » [votre identifiant google]. L’Android en question va recevoir une notification.

Que ce soit sur votre compte google, qu’à travers le site internet ou via l’application « Find My Device ». Un cercle va préciser l’emplacement de votre téléphone sur une carte Map. Ce cercle va rétrécir après quelque temps pour vous donner une position exacte de l’emplacement où se trouve votre smartphone.

Le guide en vidéo :

Cas d’un iPhone

Pour localiser votre iPhone, Apple vous offre l’application « Find My ». Une application que vous pouvez accéder grâce aux étapes suivantes :

Téléchargement de l’application « Find My » sur un autre appareil

Accès à l’application

Allez sur « Appareils » ou « Objets »

Option de l’appareil Apple que vous souhaitez localiser

Choix de « Itinéraire » pour détecter sa localisation dans « Plans »

Même si vous êtes hors ligne, l’application « Find My » fonctionne toujours. Vous pourrez même faire le choix entre les fonctionnalités ci-après :

Faire sonner votre l’iPhone à distance, même si votre profil sonore est en mode silencieux

Verrouiller votre iPhone

Envoyer un message vers votre téléphone perdu, dans l’espoir que la personne qui le trouve puisse facilement vous contacter

Sauvegarder toutes vos données sur icloud

Supprimer les données de votre iPhone définitivement dans le cas où les chances de le retrouver sont minimes

Les étapes en vidéo :

Localisation de votre téléphone avec le numéro IMEI

Il existe une application tierce de suivi IMEI, comme IMEI Tracker-Find My Device pour localiser votre appareil perdu. Une solution de dernier recours que vous devez utiliser, car le numéro IMEI est facile à trouver.

En général, il s’agit d’une combinaison de 15 chiffres unique au smartphone. Soit, vous le trouverez dans la section « À propos » des paramètres. Soit, ils figurent derrière la batterie de l’appareil. De ce fait, quand vous vous offrez un nouveau smartphone, n’oubliez jamais de noter l’IMEI et le conserver dans un endroit sûr.

Ce code, vous allez le délivrer aux autorités en cas de perte de votre smartphone. De plus, ce numéro peut être bloqué afin de ne plus être utilisé et enregistré sur un autre smartphone.