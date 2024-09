Les métiers qui recrutent le plus sans diplôme en 2024

En 2024, de nombreux secteurs en France recherchent activement des candidats pour des postes et métiers qui ne nécessitent pas de diplôme spécifique, donc sans diplôme ou études. Ces métiers offrent des opportunités intéressantes pour ceux qui ne possèdent pas de qualifications formelles mais cherchent à entrer rapidement sur le marché du travail. Voici les secteurs qui recrutent le plus sans forcément de diplôme.

Notez que les recruteurs préfèrent engager des gens avec de l’expérience ou/et une formation. C’est aussi le cas pour ces secteurs. Néanmoins, vous avez plus de chances de pouvoir y accéder en débutant.

1. Le secteur du bâtiment

Le secteur du bâtiment est particulièrement en demande de travailleurs non diplômés. Les rôles tels que les ouvriers de construction et les manœuvres sont essentiels pour le bon déroulement des projets de construction.

Ces postes exigent souvent des compétences physiques et une bonne capacité à suivre des instructions, mais ils ne nécessitent pas de formation formelle. Les candidats peuvent souvent commencer directement sur le chantier et acquérir les compétences nécessaires en cours de route.

La rémunération dépend vraiment du poste, de l’entreprise, de l’expérience. Mais, en moyenne, vous pouvez certainement gagner entre 1400 et 5000 euros par mois. Bien entendu, il faut généralement un diplôme pour accéder aux plus hauts salaires.

2. Le domaine de la logistique

Dans le domaine de la logistique, des emplois tels que ceux de manutentionnaire et de préparateur de commandes sont également en forte demande. Ces postes sont cruciaux pour le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement et ne nécessitent pas de diplôme.

Les travailleurs doivent être capables de gérer des tâches physiques et parfois répétitives, comme le tri des colis et la gestion des stocks. Les entreprises offrent souvent une formation en interne pour ces rôles, permettant aux nouveaux employés de se familiariser avec les procédures spécifiques de chaque entreprise.

Pour le salaire, ça dépend de l’entreprise et du poste, mais le salaire se situe généralement entre 1300 et 7000 euros. Bien entendu, il faut généralement un diplôme pour accéder aux plus hauts salaires.

3. L’industrie de la restauration

L’industrie de la restauration et des services continue également de recruter de manière intensive. Des emplois tels que serveur, employé libre-service et équipier polyvalent sont courants dans ce secteur.

Ces postes sont accessibles sans diplôme et sont souvent une porte d’entrée vers des carrières plus avancées dans la gestion ou la supervision. La capacité à travailler efficacement en équipe et à fournir un bon service client sont des compétences clés, et une formation sur le tas est généralement fournie.

En moyenne, la rémunération se place entre 1400 euros et 5000 euros, en fonction du poste et de l’entreprise. Bien entendu, il faut généralement un diplôme pour accéder aux plus hauts salaires.

4. Les métiers de la vente

Les métiers de la vente et du commerce, tels que vendeur ou caissier, sont également en demande. Ces rôles ne nécessitent pas de qualifications académiques spécifiques et permettent souvent aux personnes de progresser rapidement vers des postes de responsabilité supérieure, comme responsable de magasin ou gestionnaire de ventes. La capacité à interagir positivement avec les clients et à gérer les transactions est essentielle pour ces emplois.

Pour le salaire, cela dépend du poste, mais ça oscille entre 1600 et 6000 euros. Bien entendu, il faut généralement un diplôme pour accéder aux plus hauts salaires.

5. Le secteur du transport

Enfin, le secteur du transport propose également des opportunités pour les non-diplômés. Les chauffeurs de taxi ou de VTC, par exemple, peuvent entrer dans la profession avec un permis de conduire valide et une bonne connaissance des règles de conduite, sans nécessiter de diplôme académique. Ces rôles offrent une flexibilité et peuvent être très lucratifs, selon la demande et la région.

En moyenne, comptez entre 1400 et 5000 euros pour ce domaine, dépendamment du poste. Bien entendu, il faut généralement un diplôme pour accéder aux plus hauts salaires.

Voilà ! Si vous voulez vous reconvertir et trouver un emploi rapidement sans spécialement avoir de formation, vous pouvez vous orienter vers ces 5 domaines. Pour plus d’informations sur les métiers qui recrutent sans diplôme, vous pouvez consulter Indeed.

