L’industrie automobile est un secteur très dynamique. Il offre ainsi de nombreuses opportunités de carrière pour les passionnés de voitures et de mécanique. Même sans un diplôme universitaire, vous aurez la possibilité d’œuvrer dans ce monde. Explorez donc les dix métiers de l’industrie automobile qui offrent d’excellents salaires. Cet article mettra aussi en évidence les compétences et les qualités essentielles requises pour réussir dans ces professions.

Mécanicien automobile

La première profession qui vient en tête lorsqu’on parle de voiture c’est ce premier bien évidemment. Contrairement aux idées reçues, ce métier n’est nullement ingrat.

En premier lieu, un mécanicien automobile efficace doit posséder une excellente compréhension des moteurs, des systèmes électriques et mécaniques. La patience, la résolution de problèmes et un souci du détail sont également essentiels. Si vous souhaitez suivre cette voie, vous pourrez gagner en moyenne 40 000 euros par an.

Une formation professionnelle en mécanique automobile est recommandée. Vous devrez également obtenir des certifications spécifiques. Voici une liste de formations professionnelles et de certificats qu’un mécanicien automobile peut suivre et obtenir :

Une certification ASE (Automotive Service Excellence) ;

Une formation en diagnostic automobile ;

Une certification en réparation de véhicules hybrides et électriques ;

Une formation en mécanique de moteur diesel ;

Une formation en électronique automobile.

Ces formations et certifications sont souvent offertes par des écoles techniques. Vous pourrez aussi suivre le cursus dans des centres de formation professionnelle ou au sein des organismes de l’industrie automobile. Elles sont conçues pour permettre aux mécaniciens d’acquérir des compétences spécialisées. Elles permettent également d’améliorer vos perspectives de carrière sans avoir besoin d’un diplôme universitaire.

Carrossier

Les carrossiers doivent avoir des compétences en soudure et en réparation de carrosserie. Vous devrez aussi faire preuve d’une grande précision dans votre travail. La patience et la créativité sont des atouts précieux.

Devenir carrossier nécessite généralement une formation en amont. Voici quelques-unes des formations et certifications pertinentes pour exercer ce métier :

Une formation de carrosserie automobile ;

Un certificat en soudure automobile ;

Une formation en peinture automobile ;

Une certification en gestion des produits chimiques automobiles ;

Une formation sur les matériaux composites.

Votre salaire moyen s’élèvera à environ 35 000 euros par an.

Peintre automobile

Vous avez une bonne main pour la peinture depuis toujours ? Vous admirez les voitures flamboyantes qui viennent de subir un « relooking » chez le peintre ? Devenir peintre auto est peut-être le chemin à suivre.

Sachez alors que la capacité à mélanger les bonnes couleurs et à appliquer la peinture de manière uniforme est cruciale. Il va sans dire qu’un sens esthétique aiguisé est également primordial.

Pour œuvrer dans ce domaine, vous devez acquérir des compétences spécifiques en peinture et en finition automobile. Voici quelques formations et certifications pertinentes pour devenir un peintre automobile qualifié :

Une formation en peinture automobile ;

Une formation en technologie de mélange de peinture ;

Une formation en application de peinture à base d’eau(avec l’accent sur la durabilité et l’environnement, la peinture à base d’eau est de plus en plus utilisée) ;

Une formation en finition de peinture.

Les peintres automobiles gagnent en moyenne 38 000 euros par an.

Mécanicien de poids lourds

Le mécanicien spécialisé dans les véhicules lourds est habituellement supervisé par le responsable de l’atelier. Il se voit confier une gamme diversifiée de responsabilités et de missions cruciales. Pour réparer ces gros engins, une connaissance approfondie des systèmes mécaniques et hydrauliques est nécessaire. La résistance physique est toute aussi importante.

Afin de se lancer dans une carrière de mécanicien spécialisé dans les poids lourds, il est essentiel de se concentrer sur cette spécialité dès le début de sa formation. Un prérequis minimal est l’obtention d’un CAP en Maintenance des véhicules automobiles, option véhicules industriels. Cette qualification peut être obtenue en deux ans après avoir terminé la classe de troisième.

Les mécaniciens de poids lourds gagnent environ 45 000 euros par an.

Technicien en électronique automobile

En tant que technicien, vous aurez pour mission de surveiller le fonctionnement des systèmes électroniques intégrés. Vous devrez aussi procéder à des évaluations à l’aide d’instruments de mesure et de dispositifs de contrôle informatisés. Tout cela pour déterminer un diagnostic.

Les techniciens en électronique automobile doivent ainsi être compétents en diagnostic électronique et en réparation. La capacité à résoudre des problèmes complexes s’avère également cruciale.

Une formation en électronique automobile est bien évidemment nécessaire. Vous apprendrez à travailler avec les systèmes électroniques des voitures.

L’électronicien automobile doit détenir un diplôme de niveau Bac professionnel en automobile, tel que le Bac professionnel Maintenance de véhicules automobiles, option véhicules de transport routier. Un Bac professionnel Maintenance de véhicules automobiles, option voitures particulières est également valable.

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Technicien électricien électronicien automobile : il constitue une option de poursuite d’études après l’obtention d’un CAP. Ce certificat se prépare en alternance sur une période de 2 ans. Il permet d’acquérir des compétences professionnelles supplémentaires pour les titulaires d’un CAP Maintenance des véhicules. L’obtention de ce certificat élargit les opportunités d’emploi pour son détenteur.

Ces professionnels gagnent en moyenne 42 000 euros par an.

Technicien de services après-vente (SAV)

Ce métier de technicien SAV revêt une importance capitale pour garantir la satisfaction des clients et la fiabilité des véhicules. Ces professionnels jouent un rôle essentiel pour les éléments suivants :

Le maintien des véhicules en bon état de fonctionnement ;

La détection et la résolution des problèmes mécaniques ;

La prestation d’un service client exceptionnel.

Il existe plusieurs CAP et certificats pertinents. Voici quelques options :

CAP Maintenance des Véhicules Automobiles (Option Véhicules Particuliers) ;

CAP Maintenance des Véhicules Automobiles (Option Véhicules de Transport Routier) ;

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Technicien de Maintenance des Véhicules Automobiles.

Le salaire moyen peut varier en fonction de l’expérience, de la localisation géographique et de la spécialisation. En général, le revenu moyen se situe aux environs de 30 000 euros annuels.

Opérateur de Machine CNC

CNC tient pour Computer Numerical Control ou Commande Numérique par Ordinateur. L’expert est donc responsable de la supervision des machines ou des robots assistés par ordinateur. Ces opérateurs CNC dirigent des machines automatisées contrôlées par des systèmes informatiques. Elles sont utilisées pour produire des composants mécaniques. La programmation et le fonctionnement de machines CNC nécessitent une grande précision. La compréhension des plans de conception est également essentielle.

Une formation en opération de machines CNC est nécessaire. Vous apprendrez à utiliser ces machines de manière efficace. Recherchez des opportunités de stages ou d’apprentissage auprès d’entreprises qui utilisent des machines CNC. Cela vous permettra d’acquérir une expérience précieuse sur le terrain. N’hésitez pas non plus à suivre des cours en ligne et ressources gratuites.

Les opérateurs de machines CNC gagnent en moyenne 40 000 euros par an.

Monteur d’accessoires automobiles

Sa tâche consiste à mettre en place ou à substituer divers accessoires et composants additionnels sur des véhicules. Ce pro veille à suivre scrupuleusement les directives du fabricant. Il effectue les réglages requis pour garantir leur parfait fonctionnement. Les monteurs d’accessoires automobiles doivent être habiles de leurs mains et avoir une connaissance approfondie des équipements automobiles.

Une formation spécifique n’est souvent pas nécessaire, mais une expérience pratique est un atout.

Les monteurs d’accessoires automobiles gagnent environ 35 000 euros par an.

Contrôleur de Qualité

Le contrôleur qualité automobile joue un rôle essentiel pour s’assurer que les véhicules sont sûrs, fiables et de haute qualité avant d’être mis sur le marché.Vous devez donc être minutieux et avoir un sens aigu de l’observation. La compréhension des normes de qualité est cruciale.

Une formation en contrôle de qualité est préférable. Vous développerez des compétences d’inspection et de vérification. Voici quelques-unes des options de formation :

CAP Maintenance des Véhicules Automobiles ;

CAP Contrôle Qualité dans les Industries de la Mécanique ;

Certificat en Contrôle Qualité Automobile ;

Une formation en assurance qualité ;

Une Certification ISO 9001 ;

Un Certificat en Contrôle Statistique de la Qualité (CSQ) ;

Un certificat en Normes de Sécurité Automobile.

En tant que chargé de qualité, vous gagnerez en moyenne 45 000 euros par an.

Conseiller et vendeur de pièces automobiles

Le professionnel en vente de pièces de rechange et accessoires (PRA) exerce une double compétence. Il gère à la fois les ventes auprès de la clientèle et la gestion des stocks et de la distribution des produits aux techniciens de l’atelier.

En interagissant avec les clients, vous serez chargé d’écouter leurs besoins, de leur fournir des conseils et de leur présenter des produits et des accessoires pertinents. Par conséquent, vous exercez une fonction commerciale de grande importance au sein de l’entreprise. En ce qui concerne ses interactions avec l’atelier, il assure toutes les opérations de réapprovisionnement, de réception, de contrôle et d’enregistrement.

Une formation formelle n’est généralement pas nécessaire. Une expertise en pièces automobiles est cependant cruciale comme mentionné ci-dessus.

Vous pouvez gagner environ 38 000 euros par an en exerçant en tant que conseiller et vendeur de pièces.

L’industrie automobile offre une multitude d’opportunités pour les personnes passionnées par les voitures. Avec les compétences et les qualités appropriées, vous pouvez prospérer dans ces métiers sans diplôme et construire une carrière gratifiante. N’oubliez pas d’investir dans votre formation et de rechercher des opportunités pour vous démarquer dans ce secteur en constante évolution.