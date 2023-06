Métiers itinérants : 4 raisons de se lancer et liste de professions

Parmi les meilleurs choix de carrière et les opportunités de reconversions les plus intéressantes, il y a les métiers itinérants. Ces métiers qui nécessitent de se déplacer souvent, mais qui offre beaucoup de libertés.

Liste de métiers itinérants qui offrent de bonnes opportunités

Il existe une multitude de métiers qui sont dits « itinérants ». C’est-à-dire que ces travailleurs sont amenés à se déplacer souvent, à aller chez divers clients. Ils ne travaillent pas dans un lieu spécifique, sont souvent sur la route et se déplace au gré de leur clientèle.

Indépendants ou rattachés à une entreprise, ces métiers offrent beaucoup d’avantages et d’inconvénients. Mais avant de s’y attarder, voici une liste non exhaustive des métiers dits itinérants que vous pouvez faire en montant votre boite ou en vous rapprochant d’une entreprise ou agence qui propose ce genre de poste :

Métiers ambulants qui vont de villes en villes avec un camion

Marchand ambulant. Ce dernier vend des produits d'un producteur ou ses propres productions via un stand dans les marchés, dans un camion, dans diverses villes différentes.

Foodtruck / restaurateur / traiteur ambulant. Le restaurateur ambulant se déplace dans plein de villes différentes avec un camion ou directement chez des clients et fait la cuisine sur place. Donc soit chez les clients, soit dans la rue dans son camion.

Mécanicien à domicile. Le mécanicien à domicile se déplace chez la clientèle pour faire des réparations sur des véhicules, monter des pièces, etc. Souvent, il vient lui aussi avec un camion rempli de matériel pour de petites interventions sur diverses communes et même plusieurs départements.

Plombier à domicile. Même principe que le mécanicien à domicile, le plombier à domicile travaille souvent à son compte et se déplace chez plein de clients pour effectuer des petites réparations avec du matériel qu'il amène dans un utilitaire.

Coiffeur mobile. Le coiffeur mobile se déplace dans diverses communes pour coiffer ses clients directement chez eux ou dans un camion aménagé en salon de coiffure itinérant.

Technicien ou dépanneur itinérant. Le technicien ou dépanneur mobile se déplace de client en client pour effectuer des réparations et des diagnostics pour une entreprise. Il peut par exemple installer la fibre si c'est son domaine, relever des compteurs, etc. Ce peut aussi être un dépanneur informatique à domicile, qui vient aider les personnes qui ont un souci avec leur PC par exemple.

Jardinier itinérant. Un jardinier itinérant peut être à son compte ou travailler pour une agence. Il se déplace chez les clients avec un camion rempli de son matériel et effectue des travaux de jardinage chez eux.

Travail itinérant toujours sur la route

Livreur de commandes et routier. Le livreur de commandes et le routier partent sur la route d'un point A à un point B, d'un expéditeur à un destinataire. Toujours en train de conduire, il peut être amené à traverser plusieurs départements pour le livreur, ou toute une ville. Mais aussi tout un pays pour un routier.

Employés dans les transports comme les pilotes, les hôtesses de l'air, les conducteurs de bus.

Taxi à votre compte / Uber. Être taxi ou chauffeur Uber à son compte fait voyager. Souvent pas très loin non plus, mais ce travailleur indépendant est toujours en mouvement.

Métiers itinérants sans véhicule professionnel

Commercial itinérant qui va de client en client, même à l'étranger pour vendre pour le compte d'une entreprise.

Mannequin / modèle indépendant. Le mannequin indépendant et itinérant travaille soit seul soit avec une agence. Il se déplace chez les clients pour des shooting photo.

Journaliste de terrain indépendant. Un journaliste reporter de terrain se déplace sur les lieux à couvrir au gré des demandes de sa rédaction. Il peut même partir à l'étranger plusieurs fois par an pour couvrir certains sujets.

Aide à domicile telles que les nounous, les aides ménagères.

Professeur particulier itinérant. Il vient donner des cours dans de nombreuses villes, directement chez les clients.

Les avantages et les inconvénients des métiers itinérants au quotidien

Il y a des avantages et des inconvénients au fait de choisir l’itinérance. Voici les 4 raisons principales qui devraient vous pousser à vous lancer dans l’aventure. Mais, voici aussi les 3 désavantages notables.

Avantage : Pas de routine !

Lorsqu’on fait un métier itinérant, on peut avoir des clients ou aller dans des lieux habituels. Mais, vous ne faites pas souvent la même chose. Vous pouvez voir du pays, voyager, rencontrer des gens, bouger ! Rien à voir avec le fait de travailler en bureau ou dans une entreprise fixe.

Inconvénient : Une vie de famille compliquée

En effet, le fait d’être toujours en déplacement peut avoir de mauvais côtés, notamment pour entretenir une vie de famille stable, avoir des amis, voir ses proches. Finalement, votre métier vous prendra plus de temps que vos horaires fixés, justement à cause de ces déplacements et des choses à penser relatives à ce mode de vie.

Avantage : Parfait quand on veut être seul

De bons métiers pour les personnes anxieuses et stressées ou qui n’aime pas le social. Si vous êtes de nature stressé, les métiers itinérants peuvent être bénéfiques pour vous dans la mesure où vous n’êtes pas obligés de voir tout le temps les mêmes collègues que, potentiellement, vous n’aimez pas. Vous êtes souvent en solo, sur la route, dans votre bulle.

Inconvénient : Le dépaysement

Le dépaysement. En effet, ce peut être très compliqué de passer du salariat au mode de vie indépendant ou du bureau à l’itinérant puisque votre rythme de vie va s’en trouver complètement bouleversé. Si vous allez dans d’autres pays ou que vous êtes souvent sur la route, vous pouvez aussi vivre une sorte de phase dépressive, un dépaysement et un décalage face au monde. Le décalage en sommeil n’est pas non plus à exclure.

Avantage : de meilleurs revenus

De bons revenus et la possibilité de jouir des avantages fiscaux d’autres pays. Généralement, avoir un métier itinérant peut vous permettre d’avoir plus d’argent car ce sont des métiers dont le transport est rémunéré ou dont les missions sont payées plus cher qu’en poste basique. Surtout si vous avez une rémunération d’autoentrepreneur.

Vous pouvez aussi avoir de sacrés avantages fiscaux. Exemple : si vous travaillez en suisse et que vous êtes frontalier et résidez en France, votre salaire suisse sera nettement supérieur à vos dépenses françaises. Vous aurez donc un gros avantage financièrement.

Inconvénient : Mais… un salaire possiblement peu stable

Même si vous avez la possibilité de gagner beaucoup plus d’argent avec les métiers itinérants, il est aussi possible que vous ne vous retrouviez pas dans ce mode de travail. Pourquoi ? Parce que souvent ces métiers sont exercés en autoentrepreneur ou comme salarié payé à la tâche.

Donc, il est totalement possible que vous vous retrouviez avec des revenus peu stables, qui varient d’un mois à l’autre. De même si vous êtes en entreprise et payé à l’heure, mais que vous ne faites pas un nombre d’heures fixe.

Si vous êtes indépendant, vous n’avez d’ailleurs pas la certitude de réussir dès le début. Vous devez trouver des clients, vous faire connaître, avoir des habitués, etc. Sans parler des cotisations et du matériel à acheter, de l’entretien du véhicule, etc. De nombreux frais peuvent s’ajouter si vous êtes indépendant.

Avantage : Une certaine flexibilité et une liberté

Parmi les avantages des métiers itinérants, il y a donc la flexibilité. Il y a une certaine liberté dans ce genre de métier. Vous pouvez très souvent choisir vos horaires, prendre plus de temps pour une tâche si vous le désirez sans intervention d’un supérieur, vous pouvez aussi choisir vos jours de congés et de repos à votre guise si vous êtes indépendant.