Entreprise : 3 bonnes raisons d’enregistrer son propre nom de domaine

Ça y est : vous avez enfin créé votre entreprise. Maintenant, il faut faire sa promotion à tous vos clients cibles à travers le monde. Et quoi de mieux qu’un site internet pour y parvenir ? Pour vous faire connaître rapidement et facilement de nos jours, vous devez acquérir et maintenir une présence en ligne active. C’est ici que le nom de domaine entre en scène : agissant comme votre véritable identité en ligne, il vous permet d’interagir avec vos prospects tout en transmettant une image professionnelle. De ce fait, vous aurez à votre disposition un site web et des adresses mail personnalisées à l’image de votre entreprise. Il est donc important d’enregistrer votre propre nom de domaine afin de véhiculer l’image de votre entreprise sur internet, et atteindre un public plus large. Pourquoi et comment enregistrer son nom de domaine ? Réponse dans cet article.

Avant toute chose : un nom de domaine, c’est quoi ?

Par définition, le nom de domaine est l’identifiant d’un site internet sur le web. Il s’agit de l’élément permettant aux internautes de trouver et d’accéder à votre site internet.

En d’autres termes, c’est comme votre adresse postale, mais en ligne.

Vous devez déjà avoir conscience de l’importance d’enregistrer votre nom de domaine ici : comme votre adresse postale, il doit être unique, fiable et à l’image de votre “maison”.

Chaque nom de domaine est unique. Personne ne peut avoir un nom de domaine similaire au vôtre. En revanche, une personne peut utiliser une extension différente pour se faire passer pour votre marque ou entreprise. Pensez à protéger votre identité sur différentes extensions, sinon cela diminuera votre crédibilité en ligne.

Structure d’une adresse internet : préfixe, nom de domaine et extension (Source : AFNIC)

Techniquement parlant, un nom de domaine relie un nom visible sur le site web à une adresse IP, lisible par un robot informatique. Chaque nom de domaine possède sa propre adresse IP, d’où l’importance de l’enregistrer afin que les internautes puissent vous identifier au premier coup d’œil. Un nom de domaine est la base même de votre identité numérique, à l’image de votre marque ou de votre logo.

À part le nom visible sur le site Web et l’adresse IP, le nom de domaine comprend également une extension de nom de domaine. Ce sont les terminaisons en fin des sites Web, tels que .fr, .com, .eu, .ca, etc. Si vous voulez créer plusieurs sites internet, vous pouvez enregistrer différents noms de domaine avec des extensions différentes.

En résumé, le nom de domaine s’écrit comme la suivante : nomdedomaine.com. Remplacez juste la partie “nomdedomaine” par le nom de votre entreprise ou service. Il peut être pertinent d’utiliser un mot clé pour faire comprendre la nature de ce que vous proposez et pour optimiser la manière dont les moteurs de recherche vous référencent (ordre de classement dans les résultats).

Si vous avez enregistré plusieurs extensions de nom de domaine, vous pouvez avoir un même nom de domaine avec une extension différente. En guise d’exemple : nomdedomaine.fr ou nomdedomaine.org.

Voir aussi : Comment gagner de l’argent avec son blog ?

Les raisons pour enregistrer votre propre nom de domaine

Avoir son propre nom de domaine est primordial pour une entreprise, surtout en cette ère durant laquelle la présence en ligne devient incontournable. C’est à la fois la première vitrine de votre entreprise et votre identité, celle que vos visiteurs verront en premier avant d’entrer dans vos locaux.

Enregistrer votre propre nom de domaine sert essentiellement aux raisons suivantes :

1. Construire et protéger l’image de marque de votre entreprise

Sur le long terme, un nom de domaine spécifique devient votre propre image de marque. Il est donc primordial de le protéger, afin de garder cette même image pendant l’existence de votre entreprise. Au fil du temps, vos clients en ligne auront votre nom de domaine en tête, et en un bref coup d’œil, sauront reconnaître votre site web des éventuels plagiats.

L’enregistrement du nom de domaine est donc une étape cruciale pour construire et protéger l’image de marque de votre entreprise. Faites-le le plus tôt possible, car sur le net, le premier arrivé est très souvent le premier servi !

2. Crédibiliser et professionnaliser votre présence en ligne

À part votre site Web, le nom de domaine sert également de base pour assurer les services numériques pour votre clientèle, dont l’adresse email. Enregistrer votre propre nom de domaine vous permet de créer des adresses mail professionnelles à l’image de votre entreprise.

Selon les services inclus dans votre entreprise, vous pouvez aisément créer autant d’adresses mail que vous le souhaitez. En guise d’exemple, vous pouvez créer une adresse mail pour chaque département : compta@monentreprise.com, marketing@monentreprise.com, etc. Avoir des adresses mail organisées et structurées offrira l’image d’une entreprise bien structurée aux internautes, augmentant ainsi leur confiance vis-à-vis de vos services.

Avoir un nom de domaine cohérent à votre site web et votre adresse email va automatiquement augmenter la crédibilité de votre marque aux yeux de vos clients. Ces derniers seront plus confiants, car pour eux, ils s’adressent à une entreprise en ligne professionnelle. Votre présence en ligne n’en sera que plus sereine !

3. Gagner en visibilité

Pour avoir une meilleure visibilité pour votre site Web, vous devez à tout prix avoir et enregistrer votre propre nom de domaine.

C’est connu : si vous voulez apparaître dans les premiers résultats des moteurs de recherche, pensez à mettre en place une stratégie de SEO efficace.

Et la première chose à faire est d’enregistrer votre nom de domaine. Une fois que vous avez votre propre nom de domaine, votre site Web sera mieux indexée par les moteurs de recherche Google.

Astuce bonus : pendant l’enregistrement de votre nom de domaine, choisissez naturellement le nom de votre entreprise. Faites en sorte qu’il soit facile à écrire et à retenir pour faciliter l’accès aux internautes.

Voir aussi : Pourquoi faire un audit SEO ?

Comment enregistrer son propre nom de domaine ?

Avant d’enregistrer un nom de domaine pour votre entreprise, vous devez d’abord en choisir un. Comme nous l’avons dit ci-dessus, il doit être attractif, simple à mémoriser et à écrire. Souvenez-vous : le nom de domaine est la première vitrine de votre identité de marque.

Une fois que vous avez trouvé le bon nom, il est temps de l’enregistrer. L’enregistrement du nom de domaine se fait auprès des prestataires d’hébergement de sites Internet ou des bureaux d’enregistrement (registrar ou registraire) comme Gandi, OVH, Ionos, InternetBs, Amen, Netim… Ces derniers effectueront les démarches à votre place, allant de la réservation du nom de domaine jusqu’à la création des adresses mail affiliées.

Comparez les prix avant de choisir ! Certains bureaux d’enregistrement proposent des prix attractifs à la création du nom de domaine mais demandent un tarif plus élevé pour le renouvellement.

Pour conclure…

Pour créer un site Web professionnel et engageant, votre entreprise doit prioriser l’enregistrement de son propre nom de domaine. En procédant ainsi, vous aurez une adresse numérique unique, facile à retenir et à écrire. Vous garantissez ainsi une facilité d’accès et une confiance accrue vis-à-vis de vos clients potentiels sur internet.

Enregistrer son propre nom de domaine est aussi un excellent moyen pour instaurer votre présence en ligne et préserver votre marque dans les années à venir. Enfin, grâce à lui, personne d’autre ne peut usurper votre identité numérique.

Maintenant que vous savez pourquoi et comment enregistrer votre propre nom de domaine, à vous de jouer !