6 idées de goodies utiles pour faire la promotion de votre entreprise

Les cadeaux publicitaires sont un moyen ingénieux et efficace de faire connaître votre entreprise et de renforcer vos relations avec vos clients ou vos partenaires en affaire. En plus de revenir moins cher qu’un spot publicitaire à la télévision par exemple, les goodies vous permettent de profiter d’une exposition sur le long terme, surtout lorsqu’ils sont pratiques et font l’objet d’une utilisation quotidienne. Découvrez ici une sélection des meilleurs goodies à offrir pour que vos relations d’affaires vous aient toujours à l’esprit et pour que la notoriété de votre marque grandisse.

1. Les sacs en tissu personnalisés

Le sac en tissu est un objet tendance, écologique et multifonctionnel. Cet objet publicitaire s’utilise à plusieurs reprises et ravira ceux d’entre vos clients, collaborateurs ou relations professionnelles qui aiment les objets simples et résolument pratiques. Il présente l’avantage de convenir à de nombreuses techniques de personnalisation et d’offrir une surface suffisante pour que le logo de votre entreprise y soit bien représenté et remarqué facilement. Que votre choix se porte sur des tote bags, des sacs en toile de jute, des sacs en coton bio ou des sacs en tissu de qualité supérieure, vous pouvez montrer l’engagement écologique de votre entreprise avec des sacs en tissu personnalisés sur Maxilia.fr.

2. Les stylos personnalisés

Même s’ils ne vous coûteront que quelques centimes d’euros, les stylos font de très bons goodies. Ils représentent un moyen simple, économique et efficace de promouvoir votre entreprise et de garder l’idée de votre marque présente à l’esprit de vos collaborateurs et de vos clients. Bien entendu, les stylos s’utilisent majoritairement dans les bureaux, mais vous pouvez également vous décider pour des stylos multifonctions qui se révéleront encore deux fois plus utiles que de simples stylos. Certains d’entre eux peuvent en effet s’utiliser comme lampe de poche LED, comme vaporisateur ou encore comme stylet pour écran tactile.

3. La gourde personnalisée

Les bouteilles d’eau jetables ne font pas du bien à l’environnement. En offrant une gourde personnalisée à vos clients ou collaborateurs, vous les aidez à prendre soin de leur santé et de la planète. Vous pourrez graver votre logo ou votre slogan sur les gourdes, et pour une touche supplémentaire de personnalisation, songez à ajouter les prénoms de vos collaborateurs. Vous pouvez être certain qu’un tel geste renforcera leur sentiment d’appartenance à votre entreprise. Optez pour des gourdes isothermes en acier inoxydable : elles sont très résistantes aux chocs et peuvent conserver des boissons chaudes ou froides pendant plusieurs heures.

4. Les bracelets podomètres personnalisés

Un bracelet podomètre permet de suivre le nombre de pas, la distance parcourue, le temps d’exercice, le nombre de calories brûlées ou même la qualité du sommeil. Il s’agit d’un cadeau publicitaire high-tech que ceux d’entre vos clients qui aiment prendre soin de leur santé apprécieront tout particulièrement. Vous leur montrerez ainsi que vous tenez à eux, et chaque fois qu’ils consulteront cet accessoire moderne et tendance, l’image de votre logo leur rappellera l’excellente qualité de vos relations.

5. Un chargeur sans fil personnalisé

Un chargeur sans fil fonctionne grâce à l’induction électromagnétique, suivant un principe utilisé dans les brosses à dents électriques. Pour recharger un smartphone avec cet accessoire, il faut simplement le poser sur une base de recharge. Il s’agit d’un produit innovant, utile et commode que vos relations d’affaires seront ravies de recevoir. Ils n’auront plus à déplorer un câble défectueux ou un port de charge usé, et chaque fois qu’ils auront la satisfaction de recharger la batterie de leur téléphone avec facilité, ils vous en seront reconnaissants.

6. Savoir choisir ses goodies personnalisés

Pour profiter au mieux des avantages que les goodies personnalisés peuvent vous apporter, il est essentiel que vous sachiez les choisir. Tentez de faire attention au contexte : chaque client, chaque partenaire d’affaires, chaque fête ou saison et chaque événement professionnel sont uniques et devront donc se voir associés des goodies soigneusement ciblés pour un maximum d’effet.

Par ailleurs, n’oubliez pas que les goodies peuvent également servir à nourrir votre culture d’entreprise et graver durablement votre marque dans l’esprit de vos employés et de vos visiteurs. Les tapis de souris, les mugs, les gourdes ou encore les post-its personnalisés aux couleurs de votre entreprise seront parfaits pour atteindre cet objectif.