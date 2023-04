Metaverse marketing : comment mettre en œuvre les dernières tendances ?

Depuis 2021, le metaverse prend d’assaut les différents domaines du digital. Ce monde virtuel où toutes les barrières physiques sont brisées est désormais la tendance. Avec les casques de réalité virtuelle et les ordinateurs de plus en plus sophistiqués, ces espaces virtuels sont très visités au quotidien, que ce soit Decentraland, Roblox ou The Sandbox, pour ne citer que ceux-là. Selon les statistiques, environ 25% de la population mondiale passeront au moins 1h dans le metaverse d’ici 2026. Et là où il y a du monde, les opportunités d’affaires ne manquent pas. Ce monde virtuel devient ainsi un nouveau terrain de jeu pour le marketing. Plusieurs des grosses entreprises telles que Gucci et Adidas l’ont déjà compris et ont investi le marché. De nombreuses autres se préparent aussi avec une campagne marketing metaverse bien définie. Si vous n’êtes pas encore au pas, il est temps de vous y mettre.

Quelles sont les tendances du metaverse marketing ? Pourquoi et comment les intégrer à votre stratégie ? Découvrez !

Metaverse marketing : qu’est-ce que c’est ?

Le marketing est l’ensemble des moyens et processus mis en place pour vendre des produits et services. Appliqués au web et aux réseaux sociaux, on parle de marketing numérique. Mais lorsqu’on déplace tout cela dans le metaverse, on parle de metaverse marketing.

Il s’agit de l’acte de vendre des produits et services dans le monde virtuel qu’est le metaverse.

Pour comprendre entièrement ce concept, il est indispensable de s’intéresser au metaverse lui-même. À la différence du web que nous utilisons actuellement, le metaverse est un monde virtuel où les utilisateurs interagissent en 3D, à travers leur avatar. Plutôt que de cliquer sur un lien avec son doigt, l’utilisateur agit au moyen de son avatar qui exécute tout, sous le contrôle de l’utilisateur humain, dans le Web 3.0.

Il s’agit en quelque sorte d’un monde à la première personne. Il offre une expérience immersive, brise les barrières physiques et rapproche les gens. Ces derniers peuvent collaborer à travers leur avatar, jouer à des jeux, voyager dans le monde virtuel pour voir les choses de plus près.

Ceci étant, il y a une réelle opportunité pour les marques de se rapprocher de leurs clients et prospects.

Elles peuvent mieux mesurer l’impact de leur campagne marketing et le succès peut être en temps réel. De nombreuses marques le savent et ont déjà amorcé la transition. C’est l’exemple de Gucci et d’Adidas.

Avec le metaverse marketing, les marques peuvent assurer leur présence numérique dans le metaverse et y toucher les prospects qui leur auraient échappé sur le web 2.0. Mais pour y parvenir, il est indispensable de s’adapter aux nouvelles tendances de cet espace virtuel.

Comment adopter les nouvelles tendances du metaverse marketing ?

Dans le metaverse, la créativité est le mot d’ordre. L’expérience offerte doit être différente pour attirer dès maintenant les utilisateurs.

Personnaliser son contenu

Le metaverse a été créé pour offrir aux gens une expérience qu’ils ne trouvent plus avec le web 2.0. La personnalisation. À chaque mise à jour, les applications se copient et se ressemblent.

Si vous désirez établir une relation durable avec vos prospects et clients, vous devez personnaliser votre contenu le plus possible. Ceci permettra de stimuler l’engagement de votre cible et de vous distinguer de la concurrence.

Votre marque doit mettre en place des méthodes de suivis crédibles afin de personnaliser l’expérience de chaque utilisateur. Sur les réseaux sociaux par exemple, le système vous recommande les contenus en fonction de vos historiques d’utilisation. Vous devez donc adopter la même chose pour améliorer l’expérience d’utilisation de votre cible.

Proposer des avatars aussi réalistes que possible

Dans le metaverse, l’utilisateur se promène d’un endroit à un autre au moyen de son avatar. C’est l’identité numérique de l’utilisateur. Malheureusement, ce qui est proposé actuellement n’est pas aussi réaliste comme cela se doit.

Pour intégrer votre marque dans le metaverse, vous pouvez développer des avatars réalistes à travers lesquels les utilisateurs pourront se voir amplement. Lorsque le réalisme est mis en jeu, les gens pourront s’y identifier et n’auront aucun mal à l’utiliser. De ce fait, vous insérez votre marque dans la tendance.

Acheter des espaces virtuels

À mesure que le metaverse décolle, le prix de l’immobilier virtuel explose. Un peu comme dans le monde réel, les gens ont besoin d’espaces dans le metaverse pour construire et organiser des évènements.

Pour un metaverse marketing durable, votre marque doit acquérir des espaces virtuels et les personnaliser. Elle peut les louer plus tard à d’autres entreprises ou particuliers ou même les exploiter pour ses campagnes.

C’est ce qu’a fait la marque Gucci tout récemment avec Gucci Vault et Gucci Town. Ce sont des espaces virtuels acquis et sur lesquels la marque a construit des immeubles à son image afin d’y offrir une expérience incroyable en ligne.

Si vous ne pouvez pas acheter des espaces et construire des immeubles, vous pouvez au moins les louer à d’autres personnes et lier votre image à leurs évènements. Ceci permet d’accroître la notoriété de votre marque.

Opter pour la publicité native

Le marketing numérique a été dénaturé par la publicité agressive ou envahissante. Dans le metaverse, une telle chose nuit d’emblée à l’image de marque. Vous devez donc trouver des moyens d’être sobre et efficace. À cet effet, misez sur la publicité native.

Puisque le metaverse reprend le monde réel, on y trouve des bâtiments, des rues, des panneaux publicitaires, etc. Soyez stratégique et ajoutez votre logo ou bannière à des endroits visibles.

Dans Decentraland par exemple, il est possible de marcher dans la rue. Ici et là, vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise ou la publicité de votre dernier produit. Dans tous les cas, vous devez être créatifs et innovants. Sortez des sentiers battus pour porter votre image.

Miser sur les NFT et autres actifs numériques

L’engouement a peut-être baissé au sujet des NFT (Token non fongible). Néanmoins, ce sont des actifs indispensables dans le metaverse.

Les NFT sont des actifs numériques. Ce sont les représentations numériques des choses qui existent dans la réalité. Ils permettent de transposer la réalité dans le monde virtuel qu’est le metaverse. Ces derniers sont basés sur la blockchain et renforcent l’immersion dans la réalité virtuelle. Les NFT permettent d’habiller par exemple les avatars. Ce sont alors des vêtements, chaussures, casquettes, etc. C’est ce sur quoi mise Adidas depuis son intégration dans le metaverse. Aussi, les NFT peuvent être des terrains, des œuvres d’Art, etc.

Tout ceci contribue à vivifier l’expérience offerte aux utilisateurs, mais aussi à insérer son image de marque dans leur esprit.

Gamifier l’expérience

Une chose est sûre : personne ne vient dans le metaverse pour chercher des informations. La plupart des utilisateurs y vont pour visiter des endroits, se faire plaisir en jouant à des jeux ou se détendre par tout autre moyen. Si vous souhaitez que les gens interagissent avec votre marque ou vos produits, vous devez gamifier l’expérience.

La gamification est d’ailleurs la meilleure manière pour un metaverse marketing réussi.

Vous pouvez à cet effet organiser un petit jeu qui consiste à récompenser les meilleurs joueurs. Vous pouvez ainsi offrir des actifs numériques à l’effigie de votre marque, des jetons, des cartes-cadeaux, des points de jeu, etc.

Vous pouvez aussi créer une salle de jeu où il est possible de jouer à une partie de football numérique. Même s’il n’y a pas de récompense à distribuer, l’expérience doit être personnalisée le plus possible, mais sans verser dans l’exagération.