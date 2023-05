Il y a peu de temps, il était encore difficile d’imaginer que nous pourrions étudier, travailler, consulter des médecins, rencontrer des amis et assister en direct aux concerts de nos groupes préférés grâce à toutes sortes de services vidéo. Pourtant, aujourd’hui, tout cela est considéré comme un fait acquis.

Si quelque chose d’autre est capable de surprendre nos contemporains, c’est bien la réalité virtuelle. La technologie de la RV est en fait loin d’être nouvelle. Le terme « réalité virtuelle » a été utilisé pour la première fois par Myron Krueger dans les années 1960. Le premier système de RV est apparu en 1962. Il s’agissait du simulateur multi-capteurs de Morton Heilig appelé « Sensorama ». Ce système plongeait le spectateur dans la réalité virtuelle par le biais de courtes vidéos, qui étaient complétées par des odeurs, du vent et du bruit de la ville dans des enregistrements audio. Oui, cela n’est pas très similaire à l’idée moderne de la technologie RV, mais après tout, c’était il y a plus de 60 ans.

Quelques années plus tard, en 1967, le premier casque de RV a été créé, dont l’image était affichée à l’aide d’un ordinateur. En fait, c’est à partir de ce moment que commence le développement de la technologie de réalité virtuelle sous sa forme actuelle.

Classement des domaines les plus impactés par la réalité virtuelle

L’utilisation la plus évidente de la technologie RV est pour les jeux vidéo. Cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’une niche vraiment énorme, mais elle représente environ 11,6 % de toutes les ventes de gadgets de RV.

Comme vous l’avez peut-être deviné, il existe de nombreux autres domaines dans lesquels la technologie de réalité virtuelle est utilisée :

Les soins de santé – 6.1%

Les technologies RV sont utilisées par environ 3,4 millions d’utilisateurs dans le domaine de la santé. L’un des domaines d’application les plus courants est la chirurgie. Mais la réalité virtuelle en médecine est également utilisée pour traiter les phobies.

Aujourd’hui, il est difficile de prédire quelle sera la pertinence de la réalité virtuelle en médecine en raison de la complexité de la réglementation juridique de nombreuses questions. De plus, le développement de logiciels spécifiques n’est pas un processus facile.

La conception – 4.7%

À ce jour, environ 3,2 millions d’utilisateurs utilisent la technologie de réalité virtuelle dans la conception. Principalement pour tester le fonctionnement de diverses structures dans l’espace virtuel, ainsi que pour travailler avec des versions numériques de dessins.

Néanmoins, cette orientation ne peut pas encore être qualifiée de massive. La technologie est encore assez coûteuse, et former le personnel à travailler avec des équipements de RV prend du temps.

Les événements en direct – 4.1%

La diffusion de divers types d’événements dans l’espace virtuel est une direction de plus en plus pertinente. Tout repose uniquement sur le coût assez élevé des équipements de RV, ainsi que sur l’acquisition de la licence d’affichage appropriée.

Il est peu probable que la RV remplace les émissions de télévision conventionnelles, et encore plus la présence aux événements hors ligne. Mais la technologie occupera toujours sa niche dans un avenir prévisible.

Les films et les séries – 3.2%

Les perspectives d’introduction de la réalité virtuelle dans les films et séries sont tout simplement énormes. La RV permet une meilleure immersion dans l’histoire et un sentiment de présence évident.

Bien sûr, il y a certaines difficultés : le contenu existant est difficile à adapter à la RV, et la création de nouveau contenu nécessite l’utilisation d’autres technologies plus coûteuses. Tous les studios ne sont pas prêts à investir dans de tels outils, surtout si l’on considère que les utilisateurs ne disposent pas de l’équipement nécessaire au visionnage.

Les ventes de biens immobiliers – 2.6%

Jusqu’à présent, c’est loin d’être le domaine d’application le plus populaire des technologies de RV. Selon les prévisions, d’ici 2025, seuls quelque 300 000 utilisateurs utiliseront les technologies de réalité virtuelle dans le cadre de leur travail sur la vente de biens immobiliers.

Le domaine de la vente – 1.6%

Aujourd’hui déjà, 32 millions d’utilisateurs utilisent les technologies de RV et de RA dans le domaine de la vente, et ce nombre augmente assez rapidement. Selon les experts, d’ici 2025, la part de la RV dans le secteur de la vente au détail sera d’environ 1,6 milliard de dollars.

Aujourd’hui, les technologies de réalité virtuelle et augmentée sont le plus souvent utilisées dans la vente de biens pour la maison, de vêtements et de voitures. Mais cette liste est susceptible de s’étendre activement dans un avenir proche.

L’industrie militaire – 1.4%

Aux États-Unis, les technologies de RV sont utilisées depuis plusieurs années pour former des spécialistes militaires, s’entraîner à des situations de combat, simuler des opérations militaires, et bien plus encore.

Jusqu’à présent, l’utilisation de la réalité virtuelle à des fins militaires n’est pas particulièrement populaire. Selon les experts de la Banque mondiale, le nombre de clients potentiels des technologies de RV dans l’industrie militaire pourrait bientôt atteindre 6,9 millions de personnes, et ce, dans les pays les plus développés du monde. Plus tard, lorsque la technologie deviendra plus accessible, ce chiffre pourrait augmenter de manière significative.

L’éducation – 0.7%

L’utilisation de la RV dans l’éducation est compliquée non seulement à cause du prix élevé des équipements, mais aussi de la mauvaise perception de la r éalité virtuelle par l’appareil vestibulaire de nombreuses personnes, notamment les enfants. Pour beaucoup, ce format d’apprentissage est très inconfortable.

Pour la même raison, il est peu probable que la RV remplace les chats vidéo en ligne pour les rencontres et la communication : chat vidéo avec des femmes CooMeet, Nowchat, Chatrandom et autres. Le chat vidéo classique reste l’outil le plus pratique, le plus efficace et en même temps le plus économique pour les rencontres. Et grâce à une large sélection de chats vidéo en ligne, il est facile de choisir celui qui vous convient.

Qu’en est-il des restaurants virtuels ?

Un restaurant virtuel est un concept relativement nouveau, dont l’essence est de passer des commandes exclusivement en ligne. Mais il ne s’agit pas seulement de restaurants avec un service de livraison, comme vous pourriez le penser. Nous parlons de métavers entiers avec des NFT.

Des endroits populaires comme Chipotle, McDonald’s, Panera et Wendy’s travaillent déjà activement dans cette direction. Jusqu’à présent, il est difficile de dire quel type d’expérience cela offrira aux utilisateurs, mais ce format attise notre curiosité.

Les inconvénients évidents de la réalité virtuelle

Le principal inconvénient est que la technologie est encore très imparfaite et coûteuse. Dans l’ensemble, le seul casque de réalité virtuelle disponible à l’achat qui vaille le coup reste le Valve Index. Mais vous devrez payer au moins 1000 $ pour l’obtenir. Pour un ensemble VR complet de Valve — vous devrez payer deux fois plus.

Les casques de réalité virtuelle moins chers donnent une image plutôt médiocre avec une faible résolution. La technologie nécessite encore d’importantes améliorations.

Les autres inconvénients de la RV au stade actuel de son développement sont les suivants :

Une faible quantité de logiciels conçus spécifiquement pour la RV.

Une forte sensation d’inconfort et de nausée chez de nombreuses personnes qui utilisent des casques de RV. Jusqu’à 20 % des utilisateurs ne peuvent pas rester dans l’espace virtuel pendant plus de quelques minutes.

Le transfert d’une image de haute qualité vers un casque VR n’est pas encore possible par voie aérienne, si bien que rester dans la réalité virtuelle implique toujours beaucoup de fils et l’inconfort qui va avec.

Jusqu’à présent, la majorité de nos contemporains ne comprennent tout simplement pas dans quel but ils devraient utiliser la technologie de réalité virtuelle. Toutefois, cela n’exclut pas le fait que la RV et la RA représentent l’avenir. C’est juste que l’avenir n’est pas encore totalement arrivé.