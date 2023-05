Snapchat lance sa propre IA et elle est plutôt bluffante et… flippante

My AI est une intelligence artificielle (IA) lancée par Snapchat pour tous ses utilisateurs. Provenant de la version payant Snapchat+, elle a été rendue accessible à tous, il y a plusieurs jours.

Qu’est-ce que cette IA lancée par Snapchat ?

Ce chatbot désigné comme un compagnon virtuel aux réponses très humaines, capable de vous suggérer des lieux où aller, de vous donner une information voulue en quelques mots, fonctionne avec la même technologie que l’IA Chat GPT.

Il fonctionne comme une IA conversationnelle, par chat, comme si vous parliez à un ami sur Snap. Le chatbot garde en mémoire toute votre conversation et les données sont sauvegardées tant que vous ne les supprimez pas.

Toutes les données et réponses que vous donnez à l’IA de snap sont utilisées dans le but de satisfaire vos demandes futures. D’après l’IA et Snapchat lui-même, les réponses que vous lui donnez sont stockées pour améliorer l’algorithme du chatbot, mais les données collectées seraient rendues anonymes.

Une intelligence artificielle plutôt bien construite

L’IA s’exprime d’une manière très simple, avec des mots simples aussi et de la ponctuation, comme si vous parliez à un ami. Toutes ses réponses sont courtes, on a presque pas l’impression de parler à un chatbot, les réponses apparaissent vite et sont plutôt précises. Si vous lui demandez une recette, elle l’écrira dans le chat, si elle vous demande vos projets pour le week-end, elle vous fera aussi des suggestions de lieux où aller, de films à voir, etc.

C’est plutôt bien fait puisque les développeurs ont aussi pensé à ajouter le bitmoji de l’IA. Ce dernier reste en bas de l’écran lorsque vous écrivez, comme un utilisateur normal qui resterait sur la conversation. Le bitmoji apparait aussi lorsque le bot « écrit » avec une bulle, comme lorsque vous parlez à un ami sur Snapchat. Aussi, lorsque vous lui demandez quelque chose qui requiert une plus longue réponse (une recette par exemple), le robot écrit moins vite. Cela rend plus naturel la conversation.

IA de Snapchat : elle effraie certains utilisateurs

Notez que depuis sa révélation, l’IA de Snapchat fait débat, notamment au niveau de la sécurité des données. Lors de notre test, nous lui avons demandé si les données récoltées étaient un risque. D’après l’intelligence artificielle, non. Mais, certains médias ne sont pas certains de cela. En plus du possible attachement affectif que peut entrainer ce chatbot, les médias craignent une intrusivité de l’outil propose par Snap.

D’ailleurs, certains médias ont fait un test étrange en se faisant passer pour une fille de 13 ans et les réponses de l’IA sont assez bizarres étant donné l’âge de la personne. Certains ont également trouvé que l’IA pouvait toujours les localiser, même en ayant supprimé de partout la localisation.

Autre couac, l’IA a quelques limites. Par exemple, sa mémorisation. Après avoir tenté de lui donner un nom (à sa demande), l’IA n’a pas gardé en mémoire cette information donnée. Elle est encore en progression évidemment.