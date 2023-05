IA : Comment protéger ses mots de passe contre les intelligences artificielles

Depuis plusieurs années, le monde de l’intelligence artificielle est à un tournant. Avec Chat GPT et ses cousins, l’ia est de plus en plus performante. Elle se décline de multiples façons, un parfait outil d’assistance pour les humains, mais aussi menaçant certains corps de métier. Menaçante, l’IA peut l’être, surtout si cette dernière est programmée pour craquer des mots de passe. Et justement, certaines intelligences artificielles sont maintenant capables de trouver vos mots de passe en quelques secondes seulement.

C’est le cas de l’IA nommée PassGAN, capable de craquer des mots de passe. Avec l’émergence des intelligences artificielles et leurs possibilités, ce ‘était qu’une question de temps. A ce jour, nous voyons alors apparaitre les premières arnaques boostées par des IA, mais aussi les premières IA qui servent au hacking de données personnelles.

L’IA PassGAN est précisément capable de trouver des mots de passe en un temps record. Une intelligence artificielle qui, évidemment, fait froid dans le dos. Une telle prouesse n’envisage forcément rien de bon pour l’avenir de la sécurité sur internet. Et notamment pour la sécurité de vos mots de passe. Cette IA développée par Home Security Heroes a pour mission de craquer de nombreux mots de passe le plus rapidement possible. Le but est surtout d’étudier la fiabilité de ces derniers.

Pourquoi ? Parce que les mots de passe sont une denrée très chère à vendre sur le dark web. Les pirates qui dérobent vos mots de passe pour les revendre peuvent gagner beaucoup d’argent. Pour cause, obtenir vos informations de connexion à un site peut permettre aux hackers de se connecter à d’autres sites sur lesquels vous allez, de trouver des informations sur vous pour vous arnaquer également. Le but final peut être l’usurpation d’identité ou encore le vol d’informations bancaires.

PassGAN, le premier pas vers le hacking facile

D’après les derniers tests de Home Security Heroes, leur IA a réussi à craquer 51 % des mots de passe les plus communs en moins d’une minute. L’intelligence artificielle a trouvé 65 % des mots de passe testés en moins d’une journée.

Cette intelligence artificielle marche grâce à deux réseaux différents, un générateur et un testeur. Le générateur crée des mots de passe et le testeur les teste. La base de donnée de l’IA a été alimentée par plus de 15 millions de mots de passe différents. Et l’entreprise ne cesse jamais d’accroitre ces informations.

Mais, évidemment, ce qui est le plus flippant, c’est que cette IA pourrait ne pas être la seule à voir le jour avec une telle technologie. Maintenant, imaginez que les pirates se servent de ces intelligences artificielles à des fins malveillantes ?

Bons gestes pour protéger ses mots de passe contre les IA et les hackeurs

Il y a plusieurs bons gestes à mettre en pratique pour protéger ses mots de passe des IA ou des pirates. Par exemple :

Utiliser un gestionnaire de mot de passe, si possible avec un VPN .

de mot de passe, si possible avec un . Ne jamais enregistrer ses mots de passe, les noter sur papier plutôt.

plutôt. Utiliser des mots de passe très long, minimum 8 caractères .

. Des mots de passe différents pour chaque site !

! Essayez d’ajouter à tous vos mots de passe des caractères différents : une lettre minuscule, une majuscule, un symbole, un chiffre, au minimum.

: une lettre minuscule, une majuscule, un symbole, un chiffre, au minimum. Les phrases marchent plutôt pas mal comme mot de passe. Par exemple : ilfaitUnpeuChaudparici?ildoitFaire42Degres