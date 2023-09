7 idées de goodies bureau pour la fin d’année

L’approche de la fin d’année est l’occasion idéale pour une entreprise d’offrir des cadeaux d’entreprise afin d’exprimer sa gratitude envers ses salariés. Pour démontrer votre dévouement envers le bien-être de vos collaborateurs, découvrez le top 7 des goodies pour les épanouir et les motiver à propulser votre société sur le chemin de la réussite !

1. L’agenda publicitaire pour planifier les projets

L’organisation au travail repose en grande partie sur un emploi du temps soigneusement défini et structuré, d’où l’importance de posséder un agenda. Cet accessoire essentiel à la bonne gestion d’un planning se révèle être d’une grande utilité pour noter et visualiser les tâches à accomplir, les dates clés et les rendez-vous à ne pas manquer. Des agendas journaliers, semainiers ou quinzainiers en passant par des exemplaires écologiques ou fabriqués en France, trouvez le modèle qui répond totalement à vos attentes au sein d’une sélection d’agendas publicitaires pour entreprise.

2. Le carnet personnalisé pour capturer les informations en toute simplicité

Bien que l’émergence des outils informatiques ne cesse de progresser, le carnet demeure toujours aussi indispensable au sein des entreprises. Il continue de jouer un rôle central en tant que support d’écriture, offrant la possibilité aux professionnels de consigner leurs idées et de prendre des notes pendant les réunions. Raison pour laquelle il est préférable qu’un salarié en ait toujours un à portée de main. Déclinable à l’infini, il se présente sous différents formats : A4, A5 ou A6, couvertures souples ou rigides, spiralés ou non, pages unies ou lignées, matériaux écologiques etc.

VOIR AUSSI : Équilibre entre vie perso et pro : 15 conseils pour trouver le meilleur compris !

3. Le stylo publicitaire pour garder des traces écrites

Étroitement lié aux carnets, le stylo personnalisé conserve lui aussi son statut de fourniture emblématique du monde professionnel. Bien plus qu’un simple instrument d’écriture utilisé pour signer ou retranscrire des informations, il renforce le sentiment d’appartenance à une marque. Parmi les nombreuses références de stylos bille, de stylos-plume ou de rollers, soyez certain de dénicher celui qui s’accorde parfaitement à vos préférences et à votre budget. Orientez-vous vers un modèle en métal afin d’incarner votre marque avec élégance, ou privilégiez le bois, le plastique recyclé ou les biomatériaux pour être en phase avec vos valeurs écologiques et votre stratégie RSE.

4. L’organisateur de bureau pour un espace de travail agencé

Un poste de travail bien aménagé et ordonné est un facteur clé pour stimuler la productivité en entreprise. L’idée d’intégrer un organisateur de bureau s’impose donc tout naturellement. Habituellement placé sur un bureau, ce goodies offre un espace dédié au rangement des stylos, des clés USB, des trombones, des post-it et bien plus encore. En restant tout au long de la journée à la vue de vos collaborateurs, un organisateur de bureau personnalisé rappelle subtilement votre présence et votre désir de veiller au bien-être dans un contexte professionnel.

5. La plante de bureau publicitaire pour un cadre sain et agréable

En tant que symbole de vitalité, une plante de bureau apporte une bouffée d’air frais à l’environnement de travail. Incorporée harmonieusement à la décoration, elle ajoute une touche de verdure et instaure une atmosphère apaisante et relaxante, bénéfique pour la santé mentale du personnel. En prendre soin devient une source de satisfaction, distribuant à maintes reprises des petites doses de bonheur. Des graines à planter aux plantes de bureau classiques jusqu’aux versions dépolluantes, différentes options s’offrent à vous.

VOIR AUSSI : Séminaire de cohésion d’équipe : 6 avantages pour votre entreprise

6. Le chargeur sans-fil personnalisé pour rester connecté

Investir dans du matériel technologique est un indicateur fort de l’attention portée par un employeur à l’épanouissement de ses salariés. Parmi les goodies high-tech tendance et appréciés qui simplifient la vie quotidienne au travail, le chargeur à induction se hisse en tête de liste. Son principal atout réside dans sa praticité : il suffit de poser le téléphone sur le socle pour lancer la recharge, éliminant ainsi toutes les contraintes générées par les câbles. Disponible en format plat ou incliné, cet accessoire s’impose comme une solution pertinente pour améliorer le confort et la productivité en milieu professionnel.

7. Le sac à dos pour ordinateur pour être mobile au travail

Pour les employés qui pratiquent régulièrement le télétravail ou qui sont amenés à se déplacer sur le terrain, le sac à dos ordinateur est une idée cadeau particulièrement judicieuse. Doté de plusieurs compartiments, prêts à accueillir du matériel professionnel et informatique, il permet à vos équipes de transporter tout le nécessaire pour travailler efficacement en dehors de vos locaux. Qu’ils se déplacent en voiture, en transports en commun ou en deux-roues, ce sac garantit un trajet en toute sécurité grâce à une poche discrète spécialement prévue pour ranger un ordinateur.

Alors que la fin d’année approche à grands pas, ces sept idées de goodies bureau sauront apporter une touche unique et mémorable à vos moments professionnels. Offrez-les avec générosité et regardez comment ils renforcent les liens et illuminent les bureaux. Bon shopping et joyeuses fêtes !