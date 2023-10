Les plantes comme cadeau publicitaire, une idée tendance !

Vous voulez offrir des cadeaux publicitaires originaux à vos clients ? Pensez aux plantes personnalisées avec votre logo et les couleurs de votre marque !

Les plantes sont aujourd’hui au cœur des tendances en termes de décoration d’intérieur. Grâce à l’essor des plantes faciles à entretenir comme les cactus, tout le monde peut maintenant les adopter. Vous voulez offrir des cadeaux personnalisés, originaux et de valeur à vos prospects et à vos clients ? Vous pouvez très bien leur offrir des plantes ! Il s’agit d’un cadeau parfait, à la fois durable, stylé et chic. Elles séduisent aussi par leur originalité et leur aspect ludique. Voici ce que vous devez savoir si vous envisagez d’offrir ces goodies originaux.

Pourquoi les plantes sont d’excellents cadeaux promotionnels

Les plantes offrent de nombreux avantages pour les entreprises qui veulent promouvoir leur image de marque. D’abord, le choix de goodies originaux rend toujours une campagne plus impactante. Il s’agit d’un cadeau écoresponsable, notamment si vous optez pour des emballages fabriqués avec des matériaux durables et recyclables.

De plus, ces cadeaux véhiculent des valeurs importantes, comme la protection de l’environnement, la reconnexion avec la nature, les pratiques écologiques, etc. À la différence des cadeaux publicitaires classiques, comme les stylos et les t-shirts, les plantes offrent une véritable expérience sensorielle.

Et bien entendu, grâce aux différentes méthodes de personnalisation possibles, elles assurent une publicité sur le long terme. Les personnes qui les reçoivent peuvent les installer dans leurs maisons ou au bureau.

Quels types de plantes offrir à vos clients et à vos partenaires ?

Vous avez le choix entre plusieurs types de plantes, que ce soit pour vos clients ou des partenaires. La règle d’or, quand vous faites ce genre de cadeaux, c’est de toujours offrir des plantes faciles à entretenir. Les plantes grasses et les cactus en sont de parfaits exemples. Ces végétaux ne nécessitent pas beaucoup d’entretien et supportent parfaitement les conditions climatiques difficiles. Ils peuvent être placés à l’intérieur de la maison, comme à l’extérieur. Bien sûr, n’oubliez pas d’ajouter une notice avec des conseils pour faire pousser la plante.

Sachez que vous pouvez très bien offrir des plantes en pots, ou un kit avec des graines. Ce dernier contient déjà tout le nécessaire pour planter les graines, à savoir un pot personnalisé, une plaquette de terre et des graines de votre choix. Enfin, vous pouvez aussi offrir des graines à planter. Vous avez le choix entre divers formats, tels que les bombes à graines par exemple, de petits paquets qui contiennent des graines.

Comment personnaliser une plante à l’image de votre entreprise ?

De nombreux prestataires réalisent aujourd’hui la personnalisation des plantes à des fins publicitaires. Ils proposent différents types de produits à choisir selon votre budget et votre cible. Généralement, le logo et le nom de la marque sont apposés sur le pot ou sur l’emballage qui contient les graines.

Pour assurer le succès de vos goodies à planter, veillez à ce que votre logo soit bien visible sur le produit. N’hésitez pas à commander des pots en bambou ou des sachets de graines au design personnalisé, mettant en avant les couleurs de votre entreprise.