Pourquoi et comment vérifier la solvabilité d’une entreprise ?

Quand on est une entreprise, et que l’on doit traiter avec d’autres entreprises dans le cadre d’un partenariat, dans le cadre de la fourniture de biens ou de services ou bien dans une relation en BtoB, il est indispensable de vérifier un certain nombre d’informations. En effet, la bonne santé d’une entreprise dépend en grande partie de l’état de sa trésorerie, et aussi de celles des entreprises avec lesquelles on traite. Dans cet article, nous allons vous expliquer pourquoi il est important de vérifier la solvabilité d’une entreprise et comment il faut procéder.

Qu’est-ce qu’une entreprise solvable ?

Une entreprise solvable est une entreprise dont le montant des actifs est supérieur à son passif. L’actif regroupe ici la trésorerie positive, mais aussi les immobilisations (comme le capital social par exemple) ou encore le patrimoine immobilier. La solvabilité d’une entreprise n’a donc rien à voir avec sa trésorerie, c’est-à-dire des liquidités disponibles après déduction des dépenses par rapport aux recettes. Dans la notion de solvabilité, on se pose la question de savoir si une entreprise est en mesure de payer ses créances. Par exemple, une entreprise en cessation de paiement du fait d’une insuffisance de trésorerie peut être solvable si elle dispose du patrimoine nécessaire au règlement de ses dettes.

Quels sont les indicateurs de la solvabilité d’une entreprise ?

Quand on souhaite vérifier la situation d’une entreprise. Il faut obtenir un certain nombre d’informations à l’instar des informations légales (âge de l’entreprise, forme juridique, capital social), ses bilans, sa croissance au regard des dernières études de marché et des études sectorielles. Certains indicateurs peuvent vous informer de la rentabilité des entreprises comme la marge d’exploitation, la marge nette, l’excédent brut d’exploitation, le poids du CA, des capitaux propres, la rentabilité du capital. Il est possible de se renseigner également sur la réputation de l’entreprise en matière d’habitudes de paiement, de gestion de stock et de respect de délais de livraison.

Pourquoi doit-on traiter avec des entreprises solvables ?

Pour pérenniser l’activité d’une entreprise, il faut entretenir une trésorerie saine. Pour cela, il est indispensable d’éviter les impayés, aussi bien avec les clients qu’avec les fournisseurs. Lorsqu’un client ne paie pas ses factures, cela menace la trésorerie. Si un fournisseur a des impayés en revanche, cela ménage sa capacité à vous fournir le matériel, les matières premières ou les équipements nécessaires à votre activité. Le ralentissement de votre productivité menace par ricochet votre trésorerie.

Par conséquent, il est aussi important de savoir si un gros client sera susceptible de vous payer que si un fournisseur est capable de payer ses propres factures pour honorer les commandes que vous lui avez passées.

Comment trouver des renseignements sur la solvabilité d’une entreprise ?

Toutes les entreprises n’ont pas la capacité ni le temps de rechercher ce type d’informations. Cependant, il est possible de faire appel à des professionnels du renseignement qui vous fourniront de nombreuses informations. Ces professionnels proposent les infos légales en accès libre ainsi que des fonctionnalités plus avancées qui vous permettront d’obtenir davantage d’informations d’ordre économique ou des informations sur la réputation des entreprises.