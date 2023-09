L’industrie de la beauté et du bien-être offre une multitude de possibilités de carrière pour ceux qui sont passionnés par ce secteur. Même sans diplôme universitaire, vous aurez le loisir de choisir entre plusieurs métiers. Nous vous fournissons ainsi un aperçu de ces professions, des moyens de les intégrer sans diplôme, et une estimation moyenne du salaire.

Esthéticien

Les esthéticiens se spécialisent dans le soin de la peau, des ongles et de la beauté en général. Ils offrent des services tels que les soins du visage, l’épilation, les manucures et les pédicures.

Vous pouvez suivre des cours de formation professionnelle en esthétique et obtenir une certification. Il s’avère ensuite judicieux d’acquérir de l’expérience en travaillant dans des salons de beauté ou des spas. Voici les certifications ou CAP que vous pouvez suivre :

CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

Certificat professionnel en esthétique

Diplôme d’esthéticien SPA

Certificat en soins du visage et du corps

Votre salaire moyen s’élèvera à environ 25 000 à 40 000 euros par an.

Coiffeur

Ces professionnels coupent, coiffent et entretiennent les cheveux de leurs clients. Ils peuvent également offrir des services de coloration et de coiffure spéciale. À vous de voir la spécialisation qui vous passionnera le plus.

Si vous êtes convaincu que manier les ciseaux est votre voie, vous pouvez suivre une formation. Veillez à la suivre auprès d’un salon de coiffure établi ou encore dans une école spécialisée. Vous pouvez également devenir apprenti auprès d’un coiffeur expérimenté. Voici les certifications ou CAP que vous pouvez suivre :

CAP Coiffure

BP Coiffure (Brevet Professionnel)

Certificat de coloriste capillaire

Certificat de coiffeur artistique

Vous toucherez environ 20 000 à 35 000 euros par an.

Massothérapeute

Les massothérapeutes ce sont les pros du massage. Ils utilisent des techniques pour soulager les tensions musculaires et favoriser la détente de leurs clients.

Pour exercer ce métier très demandé, vous pouvez suivre des formations certifiant en massage. Ces dernières sont souvent disponibles dans des écoles spécialisées. Voici la liste des certificats ou des CAP pour cette profession :

Certificat professionnel en massage

Certificat de praticien en massage

CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie (avec option massage)

Vous pouvez gagner environ 20 000 à 45 000 euros par an.

Maquilleur

Les maquilleurs sont des experts en mise en beauté ou en transformation. Vous aurez pour mission de sublimer ou de changer complètement le visage de vos clients. Il est possible de travailler dans divers domaines de métiers, y compris la mode, le cinéma et les mariages.

Vous pouvez développer vos compétences en maquillage grâce à des tutoriels en ligne, des ateliers de maquillage. Sachez que la majorité des « make up artist » ou MUA sont autodidactes. Voici toutefois la liste des certificats ou des CAP si vous désirez approfondir votre passion :

Certificat professionnel en maquillage artistique

CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie (avec option maquillage)

Certificat de maquilleur artistique

Votre salaire moyen se chiffrera entre 20 000 à 50 000 euros par an. Cela dépendra toujours de votre expérience et de votre domaine d’expertise.

Technicien en Onglerie

Cet expert se concentre sur le soin des ongles et des mains (manucure) ainsi que des pieds (pédicure). Il prend en charge le soin, la beauté et la décoration des ongles.

Vous pouvez suivre de courtes formations en manucure et pédicure dans des écoles spécialisées. Vous pouvez également apprendre sur le tas en travaillant dans un salon de beauté. Voici les certifications et CAP possibles :

CAP Métiers de la coiffure (avec option onglerie)

Certificat professionnel en onglerie

Certificat de technicien en pose d’ongles

Ces métiers peuvent générer un revenu entre 15 000 à 30 000 euros par an.

VOIR AUSSI : Top 6 métiers du web pour arrondir votre fin du mois !

Conseiller en Soins de la peau

Ces conseillers aident les clients à choisir les produits et les routines adaptés à leur type de peau.

Dans le but d’œuvrer dans ce domaine, travaillez dans des magasins de cosmétiques. Vous obtiendrez ainsi une formation interne vous permettant d’exercer votre métier dans les normes. Découvrez la liste des CAP/certificats pour ce métier :

Certificat en conseil en soins de la peau

Certificat de spécialiste en produits de beauté

Certificat en esthétique de base

Vous allez pouvoir toucher entre 20 000 à 40 000 euros par an.

Attention, vous n’êtes pas dermatologue ! La principale différence entre un conseiller en soins et un dermatologue réside dans leur formation, leur rôle et leur domaine de compétence. Le premier se concentre sur les soins de beauté et les produits. Le deuxième est un réel médecin spécialisé dans le diagnostic et le traitement des problèmes médicaux de la peau.

Vous avez un client présentant des soucis majeurs ou ayant des préoccupations médicales concernant sa peau ? Recommandez-le de consulter un dermatologue pour un diagnostic et un traitement approprié.

Conseiller en Nutrition et Santé

Les conseillers en nutrition et santé fournissent des conseils sur les habitudes de vie. Ils aident leurs clients à favoriser leur santé et leur bien-être.

Vous pouvez commencer en suivant des cours en ligne sur la nutrition. Vous pourrez également accumuler de l’expérience en aidant des amis et des proches. Tirez des conclusions sur vos expériences et aidez ceux qui ont en besoin. Pour approfondir vos connaissances, vous pouvez obtenir les certificats ou CAP suivants :

CAP Cuisine

Certificat en nutrition et alimentation

En faisant de cette passion un métier, vous pourrez générer entre 25 000 à 50 000 euros par an.

Technicien de Spa

Les techniciens de spa fournissent une gamme de services bien connus de ces établissements. Nous pouvons citer différents métiers comme les massages, les enveloppements corporels et les soins du visage.

Afin de vous engager dans cette voie, une formation est nécessaire. Sachez que vous pouvez obtenir des certifications pour divers services. Voici quelques exemples pour mieux vous guider :

CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie (avec option spa)

Certificat professionnel en techniques de spa

Certificat de thérapeute de spa

Grâce à ce travail, vous pourrez toucher entre 20 000 à 40 000 euros par an.

VOIR AUSSI : Télétravail : les 10 métiers bien payés à faire chez soi

Styliste d’ongles

Ces stylistes un peu particuliers se spécialisent dans la conception et la décoration d’ongles. Si vous êtes fan des techniques de « nail art », lancez-vous.

N’oubliez pas que la pratique est le secret pour perfectionner vos compétences. Vous pouvez suivre des formations courtes en stylisme d’ongles :

CAP Métiers de la coiffure (avec option stylisme d’ongles)

Certificat professionnel en stylisme d’ongles

Certificat de technicien en onglerie

Ce métier vous permettra de gagner environ 20 000 à 35 000 euros par an.

Masseur sportif

Les masseurs sportifs travaillent avec des athlètes. Vous aurez pour mission de les aider à la récupération musculaire et à la prévention des blessures.

N’hésitez pas à gagner de l’expérience en travaillant avec des équipes sportives locales. Vous pouvez suivre des formations afin d’obtenir les certificats suivants :

Certificat professionnel en massothérapie sportive

Certificat de spécialiste en massage sportif

Votre salaire moyen s’élèvera à environ 25 000 à 50 000 euros par an.