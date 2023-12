Le paysage du web évolue à une vitesse fulgurante, ouvrant la voie à de nouvelles professions passionnantes. Si vous aspirez à une carrière dynamique et tournée vers l’avenir, voici les cinq métiers du web en pleine expansion.

Ingénieur DevOps

Les ingénieurs DevOps sont responsables de la collaboration entre les équipes de développement et d’exploitation. Ils visent à automatiser et à améliorer le processus de livraison logicielle. Ce dernier, également connu sous le nom de CI/CD (Intégration Continue/Livraison Continue), est une approche méthodologique. Il s’agit d’un ensemble de pratiques qui permettent aux équipes de développement de livrer rapidement et de manière fiable des applications logicielles. Il minimise aussi les erreurs en assurant la cohérence du processus.

La maîtrise des outils d’automatisation, des conteneurs (comme Docker), et des méthodologies agiles est primordiale. Un diplôme en informatique, en génie logiciel ou une formation équivalente est souvent requis. La certification DevOps peut également être un atout.

Les ingénieurs DevOps peuvent gagner entre 70 000 et 100 000 euros par an. Cela varie en fonction de l’expérience et de la complexité des projets.

On vous laisse découvrir une journée de DevOps dans cette vidéo :

Développeur d’Intelligence Artificielle (IA)

Qui ne connaît pas l’IA de nos jours ? De ChatGPT à TikTok, cette révolution envahit désormais la planète entière. Elle ne se trouve plus que dans les films de science-fiction. Les développeurs d’IA sont ainsi de plus en plus demandés. Ils créent des systèmes capables d’apprendre et de prendre des décisions autonomes. Leur travail contribue à l’avancement de la technologie et de l’automatisation.

La maîtrise des langages de programmation comme Python, des frameworks d’IA tels que TensorFlow, sont des compétences clés. Vous devrez par ailleurs posséder des notions approfondies en algorithmes d’apprentissage machine.

Un diplôme en informatique et en intelligence artificielle est souvent requis. Des projets d’IA pratiques peuvent également être valorisés.

Les développeurs d’IA peuvent gagner entre 80 000 et 120 000 euros par an. Cela dépendra toujours de l’expertise et de la complexité des projets.

En vidéo, une ingénieure en IA présente son métier :

Architecte Cloud

Parmi les métiers du web en pleine expansion, on peut également citer l’architecte cloud. Les entreprises modernes accordent une attention croissante à ces architectes hors du commun du 21ᵉ siècle. La raison est simple : les avantages stratégiques qu’ils apportent à la gestion des infrastructures informatiques. Ces professionnels sont essentiels pour concevoir des environnements informatiques évolutifs et flexibles, permettant une adaptation rapide aux changements de l’activité. Grâce à leur expertise, ils optimisent les coûts en sélectionnant judicieusement les services Cloud adaptés aux besoins spécifiques de l’application. De plus, ils contribuent à renforcer la sécurité en mettant en place des solutions conformes aux meilleures pratiques de l’industrie.

Dans un paysage commercial en constante évolution, les compétences des architectes Cloud deviennent cruciales pour garantir une agilité opérationnelle et une optimisation financière. La robustesse face aux défis technologiques actuels est également assurée.

La plupart des professionnels suivent une formation académique solide et possèdent un diplôme d’une école d’ingénieurs. Certains suivent une formation approfondie en informatique jusqu’en Master 2. D’autres voies d’accès à ces postes sont aussi envisageables pour ceux détenant des diplômes provenant d’écoles de commerce. Les écoles spécialisées demeurent la voie royale. Elles offrent des programmes tels que le Master Spécialisé en « expert cloud computing » et « SaaS ».

Actuellement, des institutions comme l’ESIEA, l’ISEP et l’INSSET proposent des cursus dédiés à l’architecture virtuelle. Il est également avantageux d’avoir validé des compétences en anglais et en management pour une intégration réussie au sein d’une grande entreprise.

Les architectes Cloud peuvent espérer gagner entre 90 000 et 130 000 euros par an.

Découvrez ce que ce métier signifie :

Scrum Master

Le rôle du Scrum Master consiste à tirer le meilleur parti de chaque membre d’une équipe. Il œuvre surtout au sein de projets IT et digitaux. Dans le jargon contemporain, certains le décriraient comme un « coach », guidant l’équipe à travers les principes agiles de Scrum. Ses méthodes favoriseraient la collaboration, l’efficacité et l’amélioration continue. Les Scrum Masters sont donc responsables de la mise en œuvre de la méthodologie agile au sein des équipes de développement.

Le Guide Scrum, élaboré par les deux créateurs de la méthode, Ken Schwaber et Jeff Sutherland, représente un « framework ». Ces visionnaires définissent, en effet, le Scrum comme un « cadre de travail ». Il serait propice pour le développement, la livraison et la maintenance de produits complexes.

Pour devenir un Scrum Master, il est essentiel de détenir une expertise dans les méthodes agiles et Scrum. Il est également de mise de démontrer une volonté de coopérer et de stimuler le meilleur de ses collègues. Contrairement à une formation spécialisée obligatoire, une solide connaissance du domaine métier est préférable. De plus, il est impératif de rester attentif aux évolutions du marché afin de pouvoir recommander les outils les plus adaptés aux équipes de développement. Un diplôme en gestion de projet, en informatique serait toutefois d’une grande aide.

Les Scrum Masters peuvent gagner entre 35 000 et 60 000 euros par an.

Cette vidéo résume rapidement ce poste :

Spécialiste en Intelligence Artificielle (IA) Éthique

L’avènement rapide de l’IA génère une demande croissante pour des professionnels spécialisés dans l’IA éthique. Ces spécialistes jouent un rôle crucial en veillant à ce que le développement et l’application de l’IA respectent des principes éthiques rigoureux.

Ils sont, en effet, chargés de guider le développement, la mise en œuvre et l’utilisation de systèmes d’IA de manière éthique. Leur mission principale est d’assurer que les technologies d’IA respectent les valeurs fondamentales, la transparence et la responsabilité. Ils évaluent les implications éthiques des algorithmes et des modèles d’IA. Ils doivent également proposer des recommandations pour minimiser les biais et les impacts négatifs potentiels sur la société.

Bien que différentes voies puissent mener à ce métier, la plupart de ces spécialistes ont des diplômes relatifs. Nous pouvons citer un diplôme en informatique, en éthique de l’informatique, en éthique des technologies, voire en éthique appliquée. De nos jours, des programmes de maîtrise ou des certificats spécialisés en IA éthique sont de plus en plus disponibles.

Les salaires des spécialistes en IA éthique varient en fonction de l’expérience et de la localisation. Ils se situent généralement entre 70 000 et 110 000 euros par an.

Quel métier feriez-vous ?

En conclusion, ces métiers du web en pleine expansion présentent des opportunités passionnantes pour les professionnels ambitieux. Si vous cherchez à vous épanouir dans un secteur dynamique, n’hésitez pas à voir ce qui peut vous attirer parmi ceux-là. En répondant à la demande croissante de ces rôles, les professionnels du web contribuent au succès de leur organisation. Ils restent également en phase avec les tendances du marché.

