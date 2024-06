Les besoins du marché du travail changent rapidement et évoluent constamment. Alors, ce n’est pas si simple de trouver la voie professionnelle qui nous fait vibrer, de faire les bons choix et d’aller au plus vite pour les plus pressés. En effet, de nombreuses personnes cherchent à allier rapidité des études et bonne rémunération. Le bon équilibre entre un investissement en temps réduit et une rémunération attractive est devenue une priorité pour beaucoup. Découvrez dans cet article, les 8 métiers bien payés que nous avons trouvés avec une formation courte. Quels sont leurs avantages et les formations nécessaires pour y accéder. En somme, toutes les infos pour bien choisir, vous lancer et accéder à l’emploi idéal !

Les 8 métiers bien payés accessibles avec une formation courte

1. Développeur Web

Rémunération : Le salaire moyen d’un développeur web débutant est d’environ 30 000 à 40 000 euros par an brut, et peut rapidement augmenter avec l’expérience.

: Le salaire moyen d’un développeur web débutant est d’environ 30 000 à 40 000 euros par an brut, et peut rapidement augmenter avec l’expérience. Formation : Des bootcamps de développement web de 3 à 6 mois peuvent suffire pour acquérir les compétences nécessaires. Des plateformes comme Le Wagon ou OpenClassrooms offrent d’excellents programmes.

2. Technicien en maintenance informatique

Rémunération : Un technicien en maintenance informatique peut espérer un salaire de départ autour de 25 000 euros par an brut, avec des augmentations après quelques années d’expérience en entreprise.

: Un technicien en maintenance informatique peut espérer un salaire de départ autour de 25 000 euros par an brut, avec des augmentations après quelques années d’expérience en entreprise. Formation : Des certifications comme le CompTIA A+ ou des formations en maintenance informatique d’une durée de 6 mois à 1 an sont généralement suffisantes.

VOIR AUSSI : Top 20 des métiers très bien payés en début de carrière

3. Commercial/Technico-commercial

Rémunération : Les commerciaux peuvent gagner entre 25 000 et 35 000 euros par an brut, avec des commissions pouvant augmenter considérablement ce montant. Avec de l’expérience et de bons résultats, les revenus peuvent facilement dépasser les 50 000 euros par an. De plus, certains secteurs d’activité sont aussi plus rémunérateurs que d’autres.

: Les commerciaux peuvent gagner entre 25 000 et 35 000 euros par an brut, avec des commissions pouvant augmenter considérablement ce montant. Avec de l’expérience et de bons résultats, les revenus peuvent facilement dépasser les 50 000 euros par an. De plus, certains secteurs d’activité sont aussi plus rémunérateurs que d’autres. Formation : Des formations courtes en vente ou en techniques commerciales, souvent disponibles en quelques mois, permettent d’acquérir les bases nécessaires. Par ailleurs, la voie classique propose trois BTS en deux ans : BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC), BTS Technico-commercial et BTS Management Commercial Opérationnel (MCO).

4. Assistant Dentaire

Rémunération : Un assistant dentaire peut gagner autour de 25 000 à 30 000 euros par an brut.

: Un assistant dentaire peut gagner autour de 25 000 à 30 000 euros par an brut. Formation : Une formation de 12 à 18 mois, souvent proposée par des écoles spécialisées, est nécessaire pour exercer ce métier.

5. Agent Immobilier

Rémunération : Un agent immobilier salarié peut gagner entre 30 000 et 60 000 euros par an brut, en fonction des ventes et des commissions. En tant qu’indépendant, il peut potentiellement gagner beaucoup plus. Dans les grandes et les zones à forte demande immobilière, les revenus peuvent dépasser 100 000 euros par an, en fonction du volume des transactions et du marché local.

: Un agent immobilier salarié peut gagner entre 30 000 et 60 000 euros par an brut, en fonction des ventes et des commissions. En tant qu’indépendant, il peut potentiellement gagner beaucoup plus. Dans les grandes et les zones à forte demande immobilière, les revenus peuvent dépasser 100 000 euros par an, en fonction du volume des transactions et du marché local. Formation : Un BTS Professions Immobilières (BTS PI) en 2 ans est une excellente voie. Mais, il existe des formations plus courtes et des certifications spécifiques accessibles en quelques mois. De plus, des compétences en négociation, en droit immobilier, et une bonne connaissance du marché local sont essentielles pour réussir.

VOIR AUSSI : Quels sont les métiers émergents du web en 2024 ?

6. Community Manager

Rémunération : en entreprise, le salaire d’un community manager débute généralement à 25 000 euros par an brut. Avec quelques années d’expérience, ce salaire peut augmenter considérablement, atteignant souvent entre 35 000 et 45 000 euros par an, voire plus dans les grandes entreprises ou les secteurs très compétitifs. Il peut gagner beaucoup plus, en fonction du nombre de clients et de la complexité des projets.

: en entreprise, le salaire d’un community manager débute généralement à 25 000 euros par an brut. Avec quelques années d’expérience, ce salaire peut augmenter considérablement, atteignant souvent entre 35 000 et 45 000 euros par an, voire plus dans les grandes entreprises ou les secteurs très compétitifs. Il peut gagner beaucoup plus, en fonction du nombre de clients et de la complexité des projets. Formation : Des formations en ligne ou des certificats en marketing digital de 3 à 6 mois suffisent pour débuter dans ce domaine.

7. Plombier

Rémunération : Le salaire d’un plombier débutant en entreprise est d’environ 25 000 à 30 000 euros par an brut, avec des possibilités de progression significative. Toutefois, un plombier à son compte peut gagner beaucoup plus, surtout s’il travaille dans des zones à forte demande. Dans certaines communes, les revenus peuvent dépasser 50 000 euros par an, voire plus, en fonction de la clientèle et de la charge de travail.

: Le salaire d’un plombier débutant en entreprise est d’environ 25 000 à 30 000 euros par an brut, avec des possibilités de progression significative. Toutefois, un plombier à son compte peut gagner beaucoup plus, surtout s’il travaille dans des zones à forte demande. Dans certaines communes, les revenus peuvent dépasser 50 000 euros par an, voire plus, en fonction de la clientèle et de la charge de travail. Formation : Un CAP Installateur Sanitaire ou un CAP Installateur Thermique, accessibles en 2 ans, permettent de devenir plombier.

8. Assistante maternelle

Rémunération : Une assistante maternelle peut gagner entre 20 000 et 30 000 euros par an brut, selon le nombre d’enfants gardés et les horaires de travail. Dans certaines grandes villes, la rémunération peut être beaucoup plus élevée, atteignant parfois 40 000 euros par an ou plus.

: Une assistante maternelle peut gagner entre 20 000 et 30 000 euros par an brut, selon le nombre d’enfants gardés et les horaires de travail. Dans certaines grandes villes, la rémunération peut être beaucoup plus élevée, atteignant parfois 40 000 euros par an ou plus. Formation : Une formation initiale de 120 heures est obligatoire, suivie d’une formation continue de 60 heures. Sinon, il est aussi possible de devenir assistante maternelle avec le CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (AEPE).

VOIR AUSSI : Exercer l’un de ces 5 métiers augmenterait les risques de rupture

Les avantages des métiers avec une formation courte

Entrée rapide sur le marché du travail : Ces formations permettent d’acquérir rapidement les compétences nécessaires et de commencer une carrière sans passer par de longues études universitaires. Flexibilité : Beaucoup de ces formations sont disponibles en ligne ou en présentiel, offrant une grande flexibilité aux apprenants. Adaptation aux évolutions technologiques : Les formations courtes sont souvent mises à jour pour suivre les évolutions rapides des technologies et des besoins du marché. Coût Réduit : Comparées à des formations universitaires longues, ces programmes sont souvent moins coûteux, permettant ainsi de commencer une carrière sans s’endetter.

Opter pour un métier bien payé accessible avec une formation courte est une stratégie gagnante pour ceux qui souhaitent entrer rapidement sur le marché du travail et bénéficier d’une rémunération attractive. Ces métiers offrent des opportunités variées et adaptées aux besoins actuels du marché. En choisissant la bonne formation, il est possible de se lancer dans une carrière prometteuse sans perdre de temps ni d’argent. Bonne chance aux jeunes diplômés !

Notez cet article