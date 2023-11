Exercer l’un de ces 5 métiers augmenterait les risques de rupture

Avec plus de 120 000 divorces par an en France, les motifs de rupture peuvent être multiples. Infidélité, plus de sentiments, pas assez de relations sexuelles, pas assez de temps en famille, discordes… Et d’après Le Figaro Emploi la profession que vous exercez aurait aussi une incidence. En effet, voici, selon nos confrères, les métiers qui augmenteraient les risques de séparation, de divorce ou même de disputes en couple.

Les métiers du milieu médical

Parmi les métiers qui augmenteraient les risques de rupture, il y a les métiers du milieu médical et plus particulièrement médecin généraliste, infirmier ou chirurgien.

Cela viendrait de plusieurs facteurs qui diminueraient les compatibilités entre la vie professionnelle et la vie personnelle et donc sentimentale. Par exemple les horaires à rallonge, les horaires décalées, mais aussi la place que prennent les patients dans les pensées des travailleurs du milieu médical.

Il arrive souvent que les infirmiers, par exemple, aient du mal à consacrer du temps à leur conjoint car ils pensent trop à leur travail et à leurs patients.

VOIR AUSSI : Top 10 métiers sans diplôme supérieur dans la beauté et le bien-être

Les artistes et indépendants

Parmi les métiers à risque, il y aurait aussi les indépendants et les artistes. Cela viendrait davantage du caractère imprévisible de la vie d’artiste ou de la vie d’un indépendant qui a entre ses mains ses horaires de travail.

Qu’il soit danseur, peintre, écrivain, et même artisan, le travailleur jouit d’une certaine liberté que n’a pas un salarié classique.

De ce fait, cette vie peut non seulement ne pas être compatible avec une vie de famille classique, une vie de couple classique, mais aussi cette liberté peut créer un fossé entre l’indépendant et son partenaire.

Aussi, pour les artistes, et notamment ceux qui travaillent à plusieurs, ce genre de métier peut être synonyme de tentation, dans le sens où le quotidien peut être rythmé par des rapprochements physiques ou encore des rapprochements intellectuels avec leurs pairs.

VOIR AUSSI : Télétravail : les 10 métiers bien payés à faire chez soi

Le métier d’avocat

D’après nos confrères, le métier d’avocat serait également risqué, un peu pour les mêmes raisons que pour les métiers médicaux.

Horaires rallongées, des affaires qui prennent de la place dans la tête de l’avocat, le fait d’apporter du soin à ses clients peut diminuer le soin apporter à sa famille, le fait de travailler sur des affaires dérangeantes qui impactent ainsi la santé mentale et le moral de l’avocat… Tout cela peut impacter négativement une vie de couple.

VOIR AUSSI : Top 6 métiers du web pour arrondir votre fin du mois !

Le métier où il faut manipuler le corps

Masseur, kiné, ostéopathe… Selon nos confrères, ces métiers où il faut toucher des corps peuvent être à risque pour votre couple. Pourquoi ? Parce que si votre compagnon ou votre compagne est jaloux, ces contacts répétés peuvent ne pas plaire à votre partenaire.

Évidemment, ce n’est pas normal que votre partenaire soit jaloux à cause de votre métier, qui plus est vous n’êtes pas acteur de X quand même, mais simplement ostéo, kiné ou masseur. Vous vous occupez de la santé et du bien-être de patients ou clients.

Néanmoins, certains partenaires peuvent mal interpréter les choses par manque de communication et donc cela peut détruire votre relation.

VOIR AUSSI : Quels sont les métiers les mieux payés en France ? Top 10 !

Les métiers de la nuit et du sexe

Enfin, tous les métiers du monde de la nuit, tous les métiers de nuit et tous les métiers du sexe peuvent impacter négativement votre couple. Non seulement si votre partenaire est jaloux, si vous êtes sujet à la tentation d’infidélité et si les horaires ne permettent pas une vie de famille conventionnelle (ne serait-ce que voir assez son partenaire).

Danseur dans les boites de nuit, serveur en boite de nuit, barman, acteur porno, camgirl, travailleurs de nuit… Tous ces métiers peuvent être impactés.

Source : Le Figaro Emploi.