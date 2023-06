Qu’est-ce que la tendance du « snooping » dans en couple ?

Dans notre société actuelle, beaucoup de couples sont sujets à la jalousie, notamment à cause des réseaux sociaux, des applis de rencontre et de l’omniprésence des téléphones dans nos vies. Et, c’est justement dans ce cadre qu’intervient une tendance très populaire parmi les partenaires jaloux : le snooping. On vous explique.

40 % des Français ont déjà fouillé dans le téléphone de leur conjoint

Le saviez-vous, 40 % des Français ont déjà fouillé dans le téléphone de leur conjoint ou de leur conjointe. Par peur qu’il ou elle parle encore à son ex ou par doute instinctif, de nombreuses personnes ont déjà espionné leur partenaire, notamment en regardant son téléphone sans lui demander.

Une pratique qui réduit la confiance dans le couple, qui peut pousser un conjoint à réellement tromper l’autre et qui peut aboutir sur une rupture. Mais, souvent, il est vrai que l’instinct ne trompe pas et, quand les signes sont là, fouiller dans le téléphone peut effectivement s’avérer payant en réponses.

Mais, pourquoi a-t-on tant envie de fouiller dans le téléphone de son conjoint, sans son consentement ? Parce que tout simplement, à l’ère où les réseaux sociaux sont devenus une seconde vie, avec la possibilité de rencontrer et de draguer des gens en ligne… Le téléphone est un peu devenu la boite de nuit dans laquelle votre conjoint ne veut pas que vous alliez sans lui, par jalousie.

« Le snooping est un phénomène générationnel »

Et que ce soit par jalousie ou simple curiosité, il est vrai que fouiller dans le téléphone peut être tentant lorsqu’on n’y a pas accès au quotidien. Les couples qui partagent leurs mots de passe et qui donnent leur téléphone sans souci l’un à l’autre sont moins sujets à la fouille dans le portable.

Ainsi, d’après une étude IFOP publiée par le Journal du Geek, 1 personne sur 4 espionnerait le téléphone de son conjoint de temps en temps. Et parmi elles, certaines utilisent même des applications mobiles qui permettent justement de fouiner dans le portable de son conjoint. Le fait de fouiller dans le téléphone de son partenaire est une pratique appelée snooping.

Selon Louise Jussian, chargée d’étude, ce n’est pas un hasard que le snooping soit devenue une tendance et que de telles applications se multiplient. Le fait de fouiller dans le téléphone serait réellement dû à notre génération, ultra-connectée.

« Le snooping est un phénomène générationnel intimement lié à l’importance qu’ont pris les smartphones dans la vie quotidienne », explique-t-elle.

Espionner son partenaire : Le snooping en quelques chiffres

Toujours selon cette étude, 44 % des adeptes du snooping seraient des femmes. Bien plus souvent trompées que les hommes au niveau statistique, les femmes auraient moins confiance dans leurs relations et donc elles useraient davantage de ce genre de pratique. De leur côté, les hommes seraient 35 % à s’y prêter.

Et toujours d’après cette étude, ce sont les jeunes qui utilisent le plus le snooping. 67 % des moins de 35 ans déclarent avoir déjà regardé le téléphone de leur partenaire à son insu. De leur côté, 25 % assurent d’être déjà senti espionné par leur compagnon / compagne.

Dans cette étude, 35 % des sondés déclarent avoir déjà utilisé le snooping et découvert un mensonge de la part de leur conjoint(e). 29 % auraient découvert des conversations ambiguës. 21 % aurait trouvé des conversations avec des ex. Enfin, 19 % auraient découvert une infidélité.

Enfin, les personnes victimes de violences conjugales seraient nombreuses à être aussi victimes de snooping. Les sondés étaient 52 % à le déclarer.

