Homme troublé par une femme : les 10 signes typiques !

L’amour est une chose assez complexe, il peut être très difficile d’interpréter les signes de l’autre et donc de savoir si votre crush vous aime bien. Vous voulez savoir si un homme est attiré par vous ? S’il est fou amoureux ? Dans le cas où vous doutez de l’attirance d’un homme et que vous êtes intimidé par le simple fait de partager vos sentiments avec lui, il peut être très utile de savoir interpréter les signes d’une attirance réciproque. Voici les 10 signes infaillibles qu’un homme est troublé par une femme.

Un homme troublé par une femme : il détourne le regard ou vous regarde langoureusement

Les hommes sont très souvent expressifs du regard, mais c’est aussi le cas des femmes. Dans ce sens, un homme attiré par une femme aura davantage tendance à soit détourner le regard, soit le poser sur vous de façon prolongée, en vous regardant dans les yeux avec le regard pétillant.

C’est comme cela, il ne pourra pas se résoudre à ne pas vous regarder. C’est pour cela que même s’il détourne le regard parce qu’il est intimidé par votre présence, il recommencera à vous regarder pour graver votre visage dans son esprit.

Il est davantage attentionné en votre présence

Un homme avec ses amis aura moins de petites attentions que lorsqu’il est en compagnie d’une femme qui lui plait. Avec vous, s’il semble différent par rapport à quand il est avec les autres, s’il se préoccupe de votre bien-être, c’est peut-être parce qu’il vous aime beaucoup (vraiment beaucoup).

Il vous demandera si ça va, vous raccompagnera chez vous ou vous demandera de lui envoyer un message quand vous êtes bien rentré. Il peut aussi vous rendre des services, vous prêter sa veste, vous faire à manger, vous envoyer un message dès le matin… Des petites attentions qui parfois passent inaperçues, mais qui ne trompent pas.

Il vous écoute et est attentif à ce que vous dites

Un homme amoureux en secret boira vos paroles. Cela va avec l’attention qu’il vous porte, il sera plus attentif à ce que vous dites. Attentif à vos attentes, demandes, l’homme qui est en mode séduction, qui flirt, sera plus à l’écoute puisqu’il veut combler vos désirs.

Il s’agit d’une phase d’apprivoisement qui arrive très souvent avant de s’avouer ce qu’on ressent ! Regardez son comportement et si vous voyez qu’il vous écoute plus qu’il ne parle de lui, c’est qu’il est peut-être attiré par vous.

Un homme attiré par une femme est plus tactile avec elle

Les hommes sont particulièrement sensibles au toucher et au visuel. Tandis que les femmes vont davantage s’attarder sur le ressenti global, l’instinct et sur le sonore. Évidemment, chacun est différent. Mais, majoritairement, les hommes montrent leur intérêt pour une femme en étant tactile et par des petits marqueurs visuels (avec le regard).

Il aura des petits gestes anodins qui ne trompent pas : il va tenter de se rapprocher de vous, de vous toucher le bras avec le sien si vous êtes côte à côté, par exemple. Il s’attardera peut-être en vous faisant la bise, il vous enlacera davantage. Il s’agit d’une façon de montrer aux autres que vous êtes proches, montrer que vous êtes à lui d’une certaine manière. C’est inconscient, en général !

Il aura un langage corporel plus expressif

Lorsque monsieur éprouve de l’attirance pour vous, il y a des signes physiques qui prouvent qu’il y a une alchimie irrémédiable. Physiquement, un homme attiré par une femme sera très souvent tourné dans sa direction.

Il vous tournera rarement le dos, puisqu’il souhaite vous apporter tout ce dont vous avez besoin dans cette phase de flirt. Il vous veut dans son champ de vision. Par ailleurs, s’il était amoureux de vous et qu’il n’est plus autant attiré, il sera davantage distant physiquement.

L’homme attiré aura le regard troublé en croisant le vôtre

Si un homme semble troublé en croisant le regard d’une femme, c’est qu’il est peut-être attiré par elle. Comment cela se caractérise ? Il peut soit détourner le regard et être gêné si vous le surprenez en train de vous regarder. Cela arrive souvent avec les hommes plus timides.

Dans le cas d’un homme plein d’assurance, il aura plus envie de jouer de ses charmes lorsque vous croiserez son regard. Dans tous les cas, il y aura un petit malaise qui peut être positif. Cela peut même déraper vers une tension sexuelle. Dans ce cas, plus aucun doute : il est attiré.

La maladresse : un homme amoureux est plus maladroit

En votre présence, un homme attiré sera plus maladroit. Il ne va pas non plus tomber en sentant votre odeur. Mais, il va faire preuve de maladresses plus discrètes et subtiles. Par exemple, il pourrait avoir du mal à s’exprimer ou à ordonner ses idées. S’il est épris de vous, il va vouloir dire les bons mots, mais souvent c’est là qu’il s’emmêlera les pinceaux.

Il peut même vous apparaitre d’une façon négative à cause de cela et dire des choses qu’il ne pense pas vraiment. Ne lui en tenez pas rigueur. Il paraitra peu naturel, passer par quatre chemins pour expliquer quelque chose de simple… Il aura aussi du mal à maintenir son regard à cause de cette maladresse.

Il est davantage nerveux avec vous

De la même façon qu’un homme attiré est plus maladroit, il devient aussi plus nerveux. C’est normal : il veut vous plaire et il a peur de faire un faux pas. Du coup, il peut se mettre à transpirer, à regarder son téléphone pour fuir la gêne, par exemple. Il peut aussi paraitre très enfantin finalement. La plupart du temps, cela rend la situation drôle, essayez de le mettre en confiance !

L’homme troublé par une femme l’admire en secret

Sachez qu’un homme attiré regarde vos réseaux sociaux en toute discrétion. Il est piqué et donc il vous regarde très souvent quand vous avez le dos tourné. Il est attentif à vos gestes, vos paroles, mais aussi vos réactions. Un vrai admirateur secret qui aura donc tendance à se cacher de vous pour mieux vous appréhender.

Il montre des signes de jalousie précoce

Un homme qui vous courtise peut se montrer jaloux à certains moments. Par exemple, faire la mou si vous parlez d’un autre homme, montrer que vous êtes « avec lui » en public, ou encore être distant s’il sent que vous avez un intérêt pour un autre. C’est aussi pour ça qu’il regarde vos réseaux sociaux : il s’assure que vous n’avez pas beaucoup de mecs dans vos abonnements Instagram ! Même en phase de flirt, il va donc montrer des petits signes de domination, ou plutôt d’appartenance.

Voilà vous savez quels sont les signes qui montrent qu’un homme est troublé par une femme. Évidemment, chaque personne est différente. Restez donc attentive à ses comportements, tout en gardant à l’esprit sa personnalité.