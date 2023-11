Comment se remettre d’une rupture amoureuse ?

La fin d’une relation amoureuse peut être une expérience des plus douloureuses. Néanmoins, quelle que soit la durée de la relation ou la cause de la rupture, la déception et la douleur ressenties, il est important de se rappeler que se remettre d’une rupture est possible. Découvrez ici des conseils avisés pour y arriver !

Travailler sur soi

Après l’acceptation de la fin d’une relation amoureuse, il est important de travailler sur soi afin de véritablement se remettre de cette rupture. Ce travail sur soi doit aborder divers aspects.

Faire une analyse profonde et impartiale de la relation

Une analyse approfondie de la relation qui vient de prendre fin est nécessaire pour faire son deuil. À cet effet, il est important de se rappeler des raisons qui ont motivé la rupture avec cette personne. De même, vous devez vous rappeler les faits marquants de la relation afin de savoir ce qui a marché ou pas. Cela permet aussi d’apprendre de ses expériences pour mieux gérer les relations futures.

Se pardonner

Une relation amoureuse est comme une entreprise à deux. Chacun a donc une part de responsabilité quant à son échec. On ne vous quitte pas parce que vous êtes indigne d’être aimé. Vous devez donc reconnaître vos erreurs sans pour autant vous autoflageller. Se pardonner représente un très grand pas vers la guérison !

Se faire confiance à nouveau

Se refaire confiance est un exercice de longue haleine, conséquence de l’étape précédente. Se valoriser et se choisir avant tout sont l’aboutissement de la confiance en soi. Cela permet d’élever ses standards et de se rassurer : on mérite le bonheur.

Chercher à séduire à tout prix et enchainer les relations ne sont pas toujours le signe d’une confiance en soi. C’est même parfois tout le contraire. Après une rupture, il faut se donner le temps de tout digérer avant d’entamer une nouvelle relation.

Accepter qu’on a besoin d’aide

Le vide laissé par le partenaire, le sentiment d’abandon, l’arrêt brutal des projets communs et la perspective de tout recommencer alimentent la douleur ressentie suite à une rupture. Dans cette situation, tout le monde a besoin d’aide ; mais encore faut-il l’accepter… Passez au-dessus de votre égo et intégrez qu’avoir besoin d’aide n’est pas une honte.

Entourez-vous de vos proches, faites appel à un professionnel de santé mentale ou… Téléchargez une application. Non non, vous ne rêvez pas ! ExpressVPN a mené une étude passionnante au sujet des applications qui aident à se remettre d’une rupture amoureuse. Il apparaît que les apps peuvent désormais :

être un véritable support émotionnel,

permettre d’exprimer ses sentiments à travers l’écriture,

donner des cours de bien-être personnalisés, …

Rompre le contact

Après une rupture, il peut être tentant de rester en contact avec l’ex-partenaire, que ce soit pour des raisons pratiques ou émotionnelles. Cependant, rompre tout contact pendant un certain temps est souvent nécessaire pour guérir. Cela vous donne l’espace dont vous avez besoin pour réfléchir, vous reconstruire et éviter de retomber dans des schémas destructeurs. Des applications peuvent aussi vous aider sur ce point.

De même, cela peut aussi être nécessaire avec certains amis en commun avec qui vous passez beaucoup de temps. Ils ne sont pas toujours d’une grande aide quand il est question de se remettre d’une rupture. Certains vous donneront des nouvelles de votre ex ou vous poseront des questions. Si cela vous met mal à l’aise, n’hésitez pas à leur dire.

S’ouvrir aux autres

Quand on devient à nouveau célibataire, on a plus de temps. La première personne à qui consacrer ce temps doit être soi-même. Cependant, on ne se retrouve de temps en temps qu’à travers l’autre. Alors, amusez-vous avec votre famille et vos amis les plus proches.

Le sport, les ballades, le cinéma, les concerts, les voyages et les visites de musée sont autant d’activités auxquelles vous pourrez vous adonner, seul ou avec d’autres. Tout cela vous permet de vous enrichir et de recréer votre propre bonheur. Ces activités vont permettre de dissiper la mélancolie, la tristesse et la déprime. En somme : changez-vous les idées avec vos proches !

Se donner du temps

La guérison d’une rupture amoureuse ne se fait pas du jour au lendemain. Il est alors important de se donner du temps pour faire le deuil de la relation et se remettre sur pied. Soyez patient avec vous-même, car chaque personne guérit à son propre rythme. La douleur s’atténuera progressivement et vous finirez par vous sentir plus fort et prêt à avancer.

Pour finir, il est nécessaire de retenir que se remettre d’une relation amoureuse est souvent une expérience difficile. Toutefois, elle offre une opportunité de se réinventer, de se recentrer sur soi-même et de trouver un nouveau sens à la vie pour avancer.