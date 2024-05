Salaire : quelle est la différence entre le brut et le net ?

Désormais, vous connaissez la différence entre un Taxi et un VTC. Mais, vous restez nombreux à ne pas savoir comment différencier un salaire brut d’un salaire net ? Déjà, c’est lequel que vous touchez sur votre compte en banque ? On fait le point et vous ne vous tromperez plus jamais entre les deux.

La différence entre le salaire brut et net

C’est quoi la différence entre le salaire brut et le salaire net ? Sans passer par quatre chemins, la voici : le salaire brut, c’est ce que vous gagnez comme salaire AVANT les différents prélèvements à la source. Et le salaire net, c’est le salaire que vous gagnez APRÈS ces différents prélèvements à la source.

Autrement dit, le salaire net, c’est le salaire que vous recevez sur votre compte en banque. Sur votre bulletin de paie, le montant net qui sera viré sur votre compte bancaire est accompagné de la mention « Net à payer« , souvent trouvable en bas de la fiche de paie.

Le salaire brut, lui, se trouve en haut de la fiche de paie, juste avant les différentes soustractions comprenant, par exemple, la mutuelle d’entreprise, les cotisations pour la retraite, le prélèvement d’impôt à la source, vos absences au travail, etc. On peut aussi trouver des additions à ce montant, comme un panier repas ajouté au salaire de base, ou encore une prime.

VOIR AUSSI : Quel salaire gagner en France pour vivre correctement ?

Convertir son salaire de base au net à payer

En général, pour convertir son salaire du brut au net, il suffit de retirer 23 % à votre salaire brut. Ce pourcentage va dépendre du secteur d’activité, si vous êtes dans le privé ou dans le public, si vous êtes entrepreneur ou salarié.

Pour un autoentrepreneur, par exemple, la différence entre le salaire brut (ce que vous avez facturé) et le salaire net (ce que vous touchez après prélèvement de l’Urssaf) dépend de votre secteur. Par exemple si vous êtes commerçant, artisan, libéral. Mais, le pourcentage est globalement le même que pour un salarié (un peu plus en général).

Exemple : si nous prenons le salaire moyen en France, c’est-à-dire 2312 euros mensuel but pour un employé, il tombera à environ 1880 euros net. Pour le smic, il est d’environ 1 766 euros brut par mois. Un salarié au smic recevra donc au minimum 1360 euros net. Comme le smic a augmenté, il est aujourd’hui d’environ 1398 euros. Si vous avez besoin, voici un calculateur pour savoir son salaire brut en net, et inversement.

Notez cet article