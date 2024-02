Dans le monde de la mobilité urbaine, les taxis et les VTC semblent offrir des prestations similaires. Ils promettent tous deux de vous emmener d’un point A à un point B sans avoir à vous soucier du trajet. Toutefois, en pratique, ces deux moyens de transport sont distincts et possèdent leurs propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Dans cet article, nous allons comparer taxis et VTC pour voir quelles sont leurs principales différences et comment décider lequel est le meilleur choix pour vos besoins.

Taxi vs VTC : définition et principales différences

Selon l’article L3121-1 du Code des transports, un taxi est défini comme « un véhicule motorisé offrant jusqu’à huit places assises, en plus de celle du conducteur, équipé de dispositifs spéciaux et d’un système de paiement électronique, et dont le détenteur ou l’exploitant possède une licence pour stationner sur la voie publique dans l’attente de clients ».

L’objectif est de fournir, sur demande et moyennant rémunération, le transport privé de personnes et de leurs bagages. Dans l’usage commun, un taxi est le moyen de transport que l’on utilise pour aller d’un lieu à un autre en échange d’un paiement, reconnaissable par son enseigne lumineuse « Taxi » sur le toit.

La principale différence entre un VTC et un taxi réside dans le fait que le taxi peut prendre des clients directement dans la rue sans réservation préalable, tandis que le VTC nécessite une réservation à l’avance.

Quant au VTC, acronyme de Véhicule de Tourisme avec Chauffeur ou Voiture de Transport avec Chauffeur, il représente une option différente du taxi pour se déplacer d’un point à un autre avec les services d’un chauffeur privé. Selon l’article L3122-1 du Code des transports, les chauffeurs de VTC sont ceux qui offrent à leur clientèle l’usage d’une ou plusieurs voitures avec chauffeur, sous des conditions préalablement convenues entre les deux parties. À l’instar des taxis, les VTC peuvent également emprunter les autoroutes.

VOIR AUSSI : Peut-on faire financer le permis de conduire avec le CPF ?

Comparaison détaillée des spécificités du taxi par rapport au VTC

Réglementations applicables aux taxis et VTC

Pour devenir chauffeur de taxi ou VTC, il faut respecter certaines réglementations spécifiques à chaque profession :

Les chauffeurs de taxi doivent obligatoirement obtenir une licence de taxi , officiellement appelée Autorisation De Stationnement (ADS) .

, officiellement appelée . En revanche, un chauffeur de VTC n’a besoin que d’une carte professionnelle pour exercer son activité. Elle est délivrée après réussite d’un examen.

Il est fortement recommandé que les futurs chauffeurs de taxi ou VTC suivent une formation initiale pour être à jour par rapport à ces réglementations, avoir les compétences nécessaires à l’exercice du métier, et garantir leurs chances de réussite à l’examen.

La formation VTC et la formation Taxi ont un tronc commun de 5 matières et 2 spécifiques à chaque métier.

Une fois que vous avez réussi l’examen Taxi VTC, la demande de la carte professionnelle se fera auprès de la préfecture de votre département.

Concernant la licence ADS (autorisation de stationnement obligatoire pour toute personne qui exerce le métier de chauffeur de taxi), il y a deux moyens pour l’obtenir :

gratuitement en déposant votre dossier auprès de la préfecture de votre ville et attendre votre tour : avec le risque que cela prenne des mois.

et attendre votre tour : avec le risque que cela prenne des mois. ou en achetant une licence auprès d’un chauffeur taxi qui est sur le point de cesser son activité : les prix sont très variables et peuvent atteindre les 190000€.

La tarification chez les taxis et les VTC

Taxis : appliquent des tarifs réglementés qui tiennent compte du prix initial, de la distance parcourue et du temps passé dans la voiture. Il est donc difficile de connaître le prix exact à l’avance.

: appliquent des qui tiennent compte du prix initial, de la distance parcourue et du temps passé dans la voiture. Il est donc difficile de connaître le prix exact à l’avance. VTC : fixent librement leurs tarifs et indiquent généralement le coût total du trajet avant que la réservation ne soit confirmée. Il est ainsi plus facile pour les clients de comparer les prix entre différents prestataires.

Distinctions en termes de service

Les taxis ont une grande liberté dans leur métier, avec notamment la possibilité d’utiliser des voies réservées et de prendre des raccourcis pour gagner du temps. Ils peuvent également être hélés directement dans la rue ou attendre aux stations de taxi, ce qui facilite la recherche d’un véhicule disponible.

Il est important de souligner que la qualité du service peut varier significativement d’un chauffeur à l’autre.

La qualité de service chez les VTC est généralement plus homogène et ils offrent souvent un service personnalisé avec des attentions particulières (boissons, chargeur de téléphone, journaux, etc.) et un environnement confortable. De plus, les plateformes telles qu’Uber, Chauffeur privé, Heetch, Bolt, Free Now, Marcel, Allocab, LeCab etc. facilitent la réservation et la localisation d’un chauffeur près de votre emplacement. Ces applications jouent aussi sur la fidélisation client avec un système de notation des chauffeurs qui tire la qualité de service vers le haut.

VOIR AUSSI : Comment se rendre au centre de Paris depuis l’aéroport ?

Taxis vs VTC : comprendre la barrière à l’entrée

Choisir entre un taxi et un VTC ne se limite pas seulement à une question de disponibilité ou de coût. Un élément crucial à considérer est la barrière à l’entrée pour les chauffeurs dans chacun de ces secteurs.

Pour devenir chauffeur de taxi, il est nécessaire de passer un examen spécifique, d’obtenir une licence municipale souvent coûteuse et limitée en nombre, et de respecter des règles strictes imposées par les autorités locales. Ces exigences créent une barrière significative à l’entrée, garantissant un certain niveau de professionnalisme et de connaissance locale.

En revanche, les chauffeurs VTC doivent également répondre à des critères, comme la possession d’une carte professionnelle, mais l’accès à ce marché est généralement perçu comme plus facile comparé à celui des taxis. Les chauffeurs VTC s’inscrivent souvent via des plateformes en ligne, qui exigent le respect de leurs propres standards de qualité et de service. Bien que ces conditions puissent varier d’une plateforme à l’autre, elles tendent à être moins contraignantes que celles requises pour les taxis.

Cette différence dans la barrière à l’entrée entre les deux modes de transport impacte directement leur offre sur le marché, la qualité du service, ainsi que la manière dont les clients font leur choix entre un taxi et un VTC. Comprendre cet aspect est essentiel pour tout utilisateur souhaitant faire un choix éclairé entre ces deux options de transport.

VOIR AUSSI : Les villes qui prônent la mobilité douce : l’essor du vélo en ville !

Comment choisir entre un taxi et un VTC ?

Le choix entre un taxi et un VTC dépend principalement de vos besoins personnels, de votre budget et de l’importance que vous accordez à certains critères tels que :

La rapidité de prise en charge : préférez les taxis si vous êtes pressé ou si vous souhaitez être pris en charge rapidement.

: préférez les taxis si vous êtes pressé ou si vous souhaitez être pris en charge rapidement. Le confort et le service personnalisé : optez pour un VTC si vous appréciez les petits plus offerts par certains chauffeurs et une expérience de voyage plus calme et luxueuse.

: optez pour un VTC si vous appréciez les petits plus offerts par certains chauffeurs et une expérience de voyage plus calme et luxueuse. L’aspect économique : comparez les tarifs proposés par les taxis et les VTC, mais n’oubliez pas que la qualité du service peut varier. Les VTC peuvent être moins coûteux, surtout lorsqu’ils pratiquent des promotions ou des réductions temporaires.

: comparez les tarifs proposés par les taxis et les VTC, mais n’oubliez pas que la qualité du service peut varier. Les VTC peuvent être moins coûteux, surtout lorsqu’ils pratiquent des promotions ou des réductions temporaires. La transparence des prix : privilégiez les VTC si vous souhaitez connaître à l’avance combien coûtera votre trajet.

En somme, taxis et VTC possèdent leurs propres avantages et inconvénients. Le choix dépendra principalement de vos priorités et de vos exigences en termes de service, budget et flexibilité. Quoi qu’il en soit, il est important de garder en tête que la qualité globale du transport est renforcée par la concurrence entre ces deux moyens de transport, ce qui profite aux usagers au final.

Sources :

Article L3121-1 du Code des transports relatif aux taxis : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000023071047/

Article L3122-1 du Code des transports relatif aux VTC : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033745479

Notez cet article