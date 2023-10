Comment se rendre au centre de Paris depuis l’aéroport ?

Paris, la ville lumière, attire chaque année des millions de visiteurs. Grâce aux nombreux vols disponibles, le nombre de touristes ne cesse d’augmenter. Une fois atterri à l’un des aéroports de la ville, la question qui se pose est la suivante : Comment se rendre au centre de Paris ? Nous vous proposons un guide pratique pour vous aider dans vos déplacements depuis les différents aéroports parisiens.

Transport entre l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle et le centre-ville

L’aéroport de Paris – Charles de Gaulle se trouve au nord à 25 km du centre de Paris. C’est l’aéroport le plus important de la capitale et de nombreux vols pas chers vous emmènent vers cette destination.

En train

Les cartes Navigo sont acceptées pour l’embarquement au Terminal 2, d’où part le RER B. Il faut 35 minutes pour se rendre à différents endroits de la ville. Certains points des terminaux permettent d’accéder gratuitement à CDGVal, qui transporte les clients entre les terminaux de l’aéroport toutes les 4 minutes. Les billets peuvent être achetés à ces points.

Tarifs et astuces : Le prix d’un billet pour le RER B de l’aéroport au centre-ville est d’environ 10€ pour un adulte. Pour les familles, il est bon de noter que les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement. Assurez-vous d’avoir une monnaie ou une carte de crédit pour acheter des billets aux machines automatiques.

Bus

Vous pouvez également vous rendre en ville en bus depuis l’aéroport. Les bus RoissyBus, partant du terminal 1, assurent un transport ininterrompu entre Paris-Opéra et l’aéroport en 60 minutes.

Les bus 350 et 351 sont fournis par RATP (Régie autonome des transports parisiens). Le 350 met 70 minutes pour rejoindre et le 351 met 80 minutes pour rejoindre le centre de Paris.

Confort et tarifs des bus : Les bus offrent des sièges confortables et un espace pour les bagages. Le billet pour le RoissyBus coûte environ 12€, tandis que les bus 350 et 351 ont un tarif d’environ 6€.

Taxis, Uber et VTC

Opter pour un taxi ou un service VTC comme Uber peut être plus confortable, surtout si vous avez beaucoup de bagages. Depuis l’aéroport Charles de Gaulle, le tarif moyen pour un taxi vers le centre de Paris est d’environ 50€ à 60€. Les services VTC peuvent varier en prix, mais offrent souvent des tarifs compétitifs. Assurez-vous de réserver ou d’attendre dans la zone désignée pour ces services à l’aéroport.

VOIR AUSSI : Pourquoi Paris est la première ville touristique du monde ?

Transport entre l’aéroport de Paris – Orly et le centre-ville

L’aéroport de Paris-Orly se trouve au sud à 13 km du centre de Paris.

En train et métro

De l’aéroport en centre-ville, vous pouvez utiliser le métro qui relie l’aéroport d’Orly à la ville. De plus, le tracé du RER se présente comme une autre option viable.

L’Orlyval, une navette légère, relie l’aéroport d’Orly à la station Antony, d’où vous pouvez prendre le RER B pour le centre de Paris. Le trajet total prend environ 40 minutes et coûte aux alentours de 12€.

En bus

En outre, vous pouvez utiliser les bus Orlybus à la sortie du terminal pour vous rendre au centre-ville. La RATP propose des options de transport supplémentaires entre l’aéroport et le centre-ville. Par exemple, le terminal Orly Sud voit le bus 183 partir toutes les 40 minutes. Une autre option de transport en commun est la ligne 7 du tramway reliant l’aéroport d’Orly à Villejuif-Louis Aragon.

Taxis, Uber et VTC

Depuis l’aéroport d’Orly, prendre un taxi pour le centre de Paris coûtera généralement entre 30€ et 40€. Les services VTC, comme Uber, peuvent être une option moins chère selon la demande et l’heure de la journée. Encore une fois, n’oubliez pas de rejoindre la zone désignée si vous optez pour un VTC.

VOIR AUSSI : Vos trajets en avion bientôt espionnés par la CAF ?

Transport entre l’aéroport Paris-Beauvais et le centre-ville

L’aéroport de Paris-Beauvais se trouve à environ 80km du centre de Paris.

En bus

L’aéroport Paris-Beauvais, principalement utilisé par des compagnies aériennes à bas prix, est situé à environ 80 km de Paris. Les navettes officielles de l’aéroport, les Beauvais Airport Shuttles, relient directement l’aéroport à la station de métro Porte Maillot en environ 1h15, avec un tarif d’environ 17€.

Location de voiture

Rendez votre voyage à Paris plus confortable en utilisant un service de location de voiture pour une réservation lors de votre planification.

Conduire dans Paris : Si vous optez pour une voiture de location, gardez à l’esprit que la circulation peut être dense et que le stationnement à Paris est souvent difficile et onéreux. Assurez-vous de planifier votre itinéraire à l’avance et d’envisager de réserver un parking si nécessaire.

Taxis, Uber et VTC

Étant donné la distance entre l’aéroport de Beauvais et Paris, le taxi peut être un choix coûteux, avec des tarifs pouvant atteindre jusqu’à 150€ ou plus. Si vous optez pour cette option, il est recommandé de convenir d’un prix à l’avance ou de s’assurer que le compteur est en marche. Les VTC peuvent offrir des prix légèrement plus bas, mais la disponibilité peut être limitée en raison de la distance.

VOIR AUSSI : Top 10 avions les plus rapides du monde !

Se déplacer depuis un aéroport vers le centre de Paris est relativement simple grâce aux nombreuses options disponibles. Que vous préfériez le train, le bus, un taxi ou un VTC, chaque mode de transport offre ses propres avantages en fonction de vos besoins et de votre budget. Une fois au cœur de la ville, préparez-vous à être émerveillé par la beauté et la richesse culturelle de Paris. Bon voyage !