Tout savoir sur la carte grise : démarches et prix

La carte grise représente un document indispensable pour tout propriétaire de véhicule en France. Comment naviguer dans les démarches administratives sans perdre de temps ni d’argent ? Quelles sont les étapes clés pour obtenir ce précieux sésame ? Que risquez-vous en cas de non-conformité avec la réglementation ? Nous vous proposons dans ce guide complet toutes les informations nécessaires pour maîtriser vos démarches liées à la carte grise.

Où réaliser votre carte grise ?

Lorsqu’il s’agit d’obtenir ou de modifier votre certificat d’immatriculation, le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) est la plateforme officielle pour effectuer vos démarches en ligne. Vous devrez faire la demande de carte grise pour n’importe quel véhicule, qu’il soit ancien, neuf, ou d’occasion. Et si vous souhaitez acheter une Fiat 500, vous pouvez vous rendre sur le site de BYmyCAR : https://www.bymycar.fr/v/fiat-500-occasion pour trouver le modèle qui vous convient. Vous ferez ensuite la demande de carte grise en ligne.

Les démarches sur le portail

Le portail en ligne de l’ANTS vous permet d’effectuer diverses opérations liées à votre carte grise sans avoir à vous déplacer en préfecture. Cette plateforme officielle centralise toutes les demandes d’immatriculation et simplifie considérablement le processus administratif. Pour accéder aux services, vous devez d’abord créer un compte utilisateur ou vous identifier via le dispositif FranceConnect. Une fois connecté, vous pourrez réaliser différentes démarches comme l’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion, le changement d’adresse sur votre certificat, la déclaration de cession ou encore la demande de duplicata en cas de perte ou de vol de votre carte grise en ligne.

La marche à suivre pas à pas

Pour réaliser votre demande de carte grise sur le site de l’ANTS, suivez ces étapes :

Rendez-vous sur le site officiel de l’ANTS (immatriculation.ants.gouv.fr) ;

; Créez un compte ou connectez-vous via FranceConnect ;

ou ; Sélectionnez la démarche correspondant à votre situation ;

; Remplissez le formulaire en ligne avec les informations demandées ;

avec les informations demandées ; Téléchargez les documents justificatifs nécessaires (justificatif d’identité, certificat de cession si applicable, justificatif de domicile) ;

(justificatif d’identité, certificat de cession si applicable, justificatif de domicile) ; Procédez au paiement en ligne des frais d’immatriculation.

Une fois votre dossier complet et validé, vous recevrez un certificat provisoire d’immatriculation sous 24 heures, vous permettant de circuler légalement en attendant la réception de votre carte grise définitive à votre domicile.

Comment changer l’adresse sur votre carte grise ?

Lorsque vous déménagez, mettre à jour l’adresse sur votre carte grise est une démarche obligatoire à effectuer dans un délai d’un mois. Cette procédure, relativement simple, nécessite toutefois de respecter certaines étapes et de préparer les bons documents.

Les documents à préparer

Pour réaliser votre changement d’adresse carte grise, plusieurs documents sont indispensables. Vous devez d’abord vous munir d’une copie numérique (photo ou scan) d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois à votre nouvelle adresse. Ce document peut être une facture d’électricité, de gaz, une quittance de loyer ou un avis d’imposition. Votre carte grise actuelle est également nécessaire pour effectuer la démarche. Si un tiers effectue la démarche pour vous, il devra présenter une copie numérique du mandat signé ainsi que votre pièce d’identité. Pour accéder au service en ligne, vous aurez besoin soit d’un compte FranceConnect, soit du code confidentiel de votre carte grise pour les nouvelles immatriculations. Pour les anciennes immatriculations, préparez la date d’émission de votre carte grise et votre date de naissance.

La procédure en détail

La démarche de changement d’adresse carte grise s’effectue exclusivement en ligne sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). Connectez-vous à votre espace personnel et sélectionnez l’option « Modifier l’adresse sur votre certificat d’immatriculation ». Complétez le formulaire avec vos informations personnelles et votre nouvelle adresse, puis téléchargez les documents demandés. Une fois votre demande validée, vous recevrez une étiquette autocollante à apposer sur votre carte grise pour les trois premiers changements d’adresse. À partir du quatrième changement de titulaire, une nouvelle carte grise vous sera envoyée, engendrant des frais de 2,76€. Le délai de traitement est généralement rapide, mais peut varier selon la période. Pendant ce temps, vous recevrez un certificat provisoire d’immatriculation vous permettant de circuler légalement.

Combien coûte une carte grise en 2025 ?

Le prix d’une carte grise varie considérablement selon plusieurs facteurs spécifiques au véhicule et à votre région de résidence. Pour établir votre budget, il est nécessaire de comprendre comment se décompose le tarif de la carte grise et quelles réductions pourraient s’appliquer à votre situation.

Le calcul des taxes

Le coût total d’un certificat d’immatriculation résulte principalement de la taxe régionale (Y1), qui correspond au prix du cheval fiscal dans votre région multiplié par la puissance fiscale de votre véhicule. Ce tarif varie significativement d’une région à l’autre, avec des montants allant de 30 € à 60 € par cheval fiscal en 2025. À cette taxe principale s’ajoutent systématiquement une taxe fixe de gestion (Y4) de 11 € et une redevance d’acheminement (Y5) de 2,76 €. Pour les véhicules les plus polluants, une taxe supplémentaire (Y3) peut également être appliquée selon les émissions de CO2. Notez que plusieurs régions comme la Normandie, la Bretagne et le Centre-Val de Loire ont augmenté leurs tarifs depuis janvier 2025, impactant directement le coût final de votre carte grise.

Les réductions possibles

Malgré la hausse générale des tarifs, certaines réductions restent accessibles pour alléger le coût de votre carte grise. La plus courante concerne les véhicules de plus de 10 ans, qui bénéficient automatiquement d’une réduction de 50% sur la taxe régionale, ce qui peut représenter une économie substantielle. L’exonération totale dont bénéficiaient les véhicules électriques a été supprimée dans la majorité des régions depuis le 1er mai 2025, à l’exception des Hauts-de-France où ces véhicules ne paient que les taxes fixes (13,76 €). Les véhicules hybrides rechargeables ne bénéficient plus d’aucune réduction en 2025, quelle que soit la région. Certaines situations particulières comme un changement d’état civil (mariage, divorce) peuvent également vous permettre de ne payer que les frais fixes, sans la taxe régionale.

Comment calculer la puissance fiscale pour votre carte grise ?

Pour établir le montant de votre carte grise, la puissance fiscale est un élément déterminant. Cette valeur, exprimée en chevaux fiscaux (CV), permet à l’administration de calculer les taxes applicables à votre véhicule.

Les données techniques à lire

La puissance fiscale d’un véhicule se trouve sur le certificat d’immatriculation à la case P6. Pour les véhicules déjà immatriculés en France, cette information est directement accessible. En revanche, pour les véhicules importés ou nouvellement acquis, il faut parfois la calculer. La formule actuelle de calcul de la puissance fiscale pour les véhicules thermiques est PF = (CO2/45)+((P/40)^1.6), où CO2 représente les émissions en g/km et P la puissance réelle du moteur en kilowatts. Cette formule prend en compte à la fois les performances du véhicule et son impact environnemental, en fonction de la puissance du moteur.

La simulation en ligne

Pour faciliter le calcul d’une carte grise, plusieurs simulateurs en ligne sont disponibles, notamment sur le site officiel service-public.fr. Ces outils permettent d’estimer rapidement le coût total de votre certificat d’immatriculation en fonction de la puissance fiscale. Pour utiliser ces simulateurs, vous devrez renseigner diverses informations comme le type de véhicule, sa date de première mise en circulation, son énergie (essence, diesel, électrique) et votre département de résidence. La simulation de carte grise vous donne une estimation précise des frais à prévoir et vous permet d’anticiper cette dépense lors de l’achat d’un véhicule, tout en tenant compte des spécificités régionales qui influencent le prix final.

Que faire pour obtenir un duplicata de carte grise en ligne ?

Lorsque votre carte grise est perdue, volée ou détériorée, il est nécessaire d’obtenir un duplicata pour continuer à circuler légalement. La procédure se fait désormais exclusivement en ligne via le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) et permet d’obtenir rapidement un nouveau document identique à l’original.

Les cas de perte ou vol

En cas de perte de votre carte grise, vous devez immédiatement faire une demande de duplicata. Pour un vol, une déclaration préalable auprès de la police ou de la gendarmerie est obligatoire avant d’entamer les démarches en ligne. Si le vol s’est produit à l’étranger, vous devez le déclarer aux autorités locales puis le confirmer auprès des services français dès votre retour. Il est à noter que seul le titulaire de la carte grise est habilité à effectuer cette demande. Pour les véhicules en leasing, c’est à l’organisme propriétaire (société de financement ou de location) de réaliser les démarches nécessaires.

Les étapes de la demande

Pour obtenir votre duplicata, vous devez vous connecter sur le site de l’ANTS via un compte France Connect ou un compte ANTS et suivre la téléprocédure « Refaire ma carte grise ». Plusieurs justificatifs seront nécessaires pour compléter votre demande :

Une pièce d’identité en cours de validité ;

; Une copie du permis de conduire ;

; Un justificatif de domicile de moins de 6 mois ;

; La déclaration de vol (si applicable) ;

(si applicable) ; Un mandat et la pièce d’identité du mandataire (si la démarche est faite pour un tiers).

Le coût d’un duplicata s’élève à 13,76€ (11€ de taxe fixe et 2,76€ de redevance d’acheminement). Contrairement au site officiel qui n’accepte qu’un paiement unique, certains prestataires agréés proposent un paiement en plusieurs fois pour les démarches plus coûteuses. Une fois la demande validée et le paiement effectué, le nouveau certificat d’immatriculation vous sera envoyé par courrier sécurisé.

La carte grise représente un document officiel indispensable pour circuler légalement avec votre véhicule. Les démarches en ligne sur le site de l’ANTS simplifient considérablement l’obtention et la modification de ce document administratif. Anticipez vos besoins et préparez tous les justificatifs nécessaires pour éviter les délais supplémentaires.

