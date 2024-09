Assurance auto au tiers ou tous risques : quelles différences ? 

Un intermédiaire en assurance automobile est une personne ou un organisme (courtier ou agent) qui agit en tant que lien entre les assureurs et les clients. Son rôle consiste à vous aider à trouver la meilleure formule adaptée à votre profil et à vos besoins, que ce soit pour une assurance au tiers ou tous risques.

Les assureurs évaluent chaque profil d’assuré en fonction de différents critères, tels que l’âge, le type de véhicule, l’historique de conduite, et l’environnement de conduite. Par exemple, un jeune conducteur est généralement considéré à risque et paiera des primes plus élevées. Pour ces profils, il est crucial de comparer les formules d’assurance afin de trouver la plus adaptée et économique.